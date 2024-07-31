Cloudflare의 theNet

디지털 최신화에 대처하기: 리더십 관점

요즘에는 디지털 최신화에 어느 정도라도 관련이 없는 조직을 찾아보기 어렵습니다. 점점 더 많은 앱이 클라우드로 이동하고 있고, 조직은 네트워크 연결 및 보안에 접근하는 방식을 최신화하여 이러한 변화에 발맞추고자 합니다.
그러나 디지털 이니셔티브는 지연되기 너무 쉽습니다. Gartner의 조사에 따르면, 그 중 59%는 완료하는 데 너무 시간이 걸리며 52%는 가치를 실현하는 데 너무 오래 걸립니다. 구체적인 과제는 조직마다 다르지만, 대부분은 다음과 같이 분류할 수 있습니다.
  • 애플리케이션 최신화 문제: 애플리케이션 리팩터링/재구축의 어려움, AI 등 새로운 기술 통합
  • 연결 문제: 네트워크 인프라가 다양해짐에 따라 늘어나는 복잡성 및 관리상의 어려움
  • 통합 문제: 스택 내 벤더 수 감소 또는 기존 벤더에 새로운 디지털 서비스를 추가하는 어려움
이 가이드에서는 이러한 과제에 다양한 관점을 제시합니다. AI 및 애플리케이션 최신화를 책임지는 선도적인 기술 경영자의 이야기와 최신 네트워크 제어에 대한 선도적인 CSO의 이야기 등을 들어보실 수 있습니다.

