CIO 역할: 5가지 성공 전략

경쟁력 유지

지난 몇 년간 비즈니스 및 기술 환경은 그 유례를 찾아볼 수 없을 만큼 큰 변화를 겪었습니다. 그리고 CIO는 이러한 변화에 빠르게 적응해야 했습니다. 지속적인 불확실성 속에서 무슨 일이 일어나든 직원을 보호하고 조직의 성공 기반을 다지기 위한 명확한 계획을 갖추는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

위협의 진화에 맞서 보안 상태도 진화해야 합니다. 분별 있는 CIO라면 경쟁력을 유지하기 위해 고려해야 할 다섯 가지 전략을 소개합니다.

1. Zero Trust 전략 구현

사이버 보안의 중요성이 점점 커지면서 Zero Trust 보안 모델을 도입해 시스템과 데이터를 보호하는 조직이 늘어나고 있습니다. Zero Trust 모델에서는 모든 사용자와 기기가 잠재적으로 악의적이라 가정하고, 애플리케이션과 데이터 액세스 모두를 인증하도록 요구합니다.

많은 회사에서 Zero Trust 모델을 구현하고 있긴 하지만, 아직 정체되어 있거나 시작조차 못한 회사가 더 많습니다. 조직 전체의 보안을 유지하려면 Zero Trust 아키텍처를 구현하는 데 우선 순위를 두어야 합니다.

규모가 비교적 더 큰 조직의 경우, 기업 전체에 걸친 구현을 감독할책임자로 "최고 Zero Trust 책임자" 또는 기타 전문가를 지명하는 것이 좋습니다. 전략을 조정하고 시행할 권한을 전담 리더에게 부여하면 조직 전체에 Zero Trust를 성공적으로 도입할 수 있습니다.

2. 이메일 보안에 우선 순위 부여

이메일은 가장 광범위하게 사용되는 비즈니스 애플리케이션입니다. 전체 사이버 공격 중 90% 이상이 피싱 이메일로 시작 될 만큼, 이메일은 가장 자주 이용되는 공격 목표이기도 합니다. CIO라면 사이버 공격으로부터 조직 이메일 시스템을 보호하는 데 우선 순위를 두어야 합니다.

피싱 및 기타 ��유형의 이메일 기반 공격을 방어하려면 사용자 교육도 중요하지만, 공격이 성공했을 때 사용자를 비난하기보다는 이메일 보안에 Zero Trust 접근법을 도입하는 조치가 더 필요합니다. 하지만 대형 이메일 서비스 전문업체에서 제공하는 내장 보호 기능만으로는 충분하지 않을 때가 많습니다.

이메일 기반 공격으로부터 조직을 더 잘 보호하려면 더 진화한 이메일 피싱 방어 기능을 구현해 보세요. 탄탄한 이메일 보호 기능을 구현하면 데이터 침해 위험이 감소합니다.

3. 사용자 보호

디지털 시대에 CIO는 사이버 위협으로부터 조직의 시스템과 데이터를 보호해야 합니다. 시스템과 데이터를 강력하게 보호할 방법으로는 피싱 방지 멀티 팩터 인증과 같이 더 강력한 인증 방식을 구현하거나 암호가 필요 없는 인증을 이용해 암호를 아예 사용하지 않는 방법이 있습니다. 이러한 전략으로 무단 액세스의 위험을 줄이고 공격을 방어할 수 있습니다.

사용자가 인터넷에 액세스할 때 보호 계층을 더하는 원격 브라우저 격리 구현도 고려해 보세요. 사용자를 더 안전하게 보호하면 조직 시스템의 전반적인 보안 및 무결성까지 보호할 수 있습니다.

4. 하이브리드 근무 전격 수용

CIO는 변화하는 비즈니스 환경에 적응해야 합니다. 하이브리드 근무를 도입하는 조직이 많아지면서 전반적인 네트워크 전략에서 인터넷은 더욱 중요해졌습니다.

이 새로운 현실에 맞춰 시스템과 프로세스를 최적화해야 합니다. 최적화의 일환으로 원격 근무자의 사용자 경험을 우선시하고, 더 나은 최종 사용자 경험 모니터링을 시행하여 생산성을 확보하고 효율적으로 협업할 수 있어야 합니다. 원격 근무를 가정하는 전략을 구축하면 조직의 경쟁력을 유지하는 데 도움이 됩니다.

5. 멀티 클라우드 환경 관리

멀티 클라우드 시스템을 도입하여 IT 인프라를 관리하는 조직이 늘어나는 만큼 CIO는 이러한 환경의 복잡성을 효율적으로 탐색할 수 있어야 합니다.

그 한 가지 방법은 주요 클라우드를 모두 아우를 수 있는 포괄적인 전략을 구현하여 관리를 간소화하고 복잡성을 줄이는 것입니다. 멀티 클라우드 환경 전체에서 어떻게 성능을 최적화하고 보안을 균일하게 적용할지 고려해 보세요. 또한, 규정 및 규제 준수 환경의 변화도 염두에 두세요. 규제 준수 기능이 내장되어 있어 팀의 부담을 최소화할 수 있는 클라우드 서비스를 찾아보세요.

미래 살펴보기

직원을 보호하면서도 변화에 대처할 준비가 되어 있도록 명확한 계획을 세우는 것이 중요합니다. Zero Trust 전략을 구현하고, 이메일 보호에 집중하며, 사용자를 보호하고, 하이브리드 근무를 포용하며, 멀티 클라우드 환경을 효율적으로 관리할 수 있다면 조직이 계속 진화하는 기술 환경을 헤쳐나가고 성공할 수 있을 것입니다.

이 글은 오늘날의 기술 의사 결정자에 영향을 주는 최신 동향 및 주제에 대한 시리즈 중 일부입니다.

