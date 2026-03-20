대규모 애플리케이션 혁신 촉진

분산된 팀이 공유된 컨텍스트로 속도를 유지하는 방법

엔지니어링 리더들이 ‘애플리케이션 스택을 최신화’한다고 말할 때, 이는 종종 팀을 위한 쇼핑 리스트로 변합니다.

그들은 클라우드 네이티브 도구, 더 빠른 CI/CD 파이프라인, 또는 모든 코드를 대신 작성해 준다고 약속하는 새로운 AI 어시스턴트를 언급하곤 합니다. 하지만 RedwoodJS Inc의 CEO로서의 제 경험에 따르면, 스택을 최신화하는 일은 종종 새로운 도구를 도입하는 것에서 시작�되지만, 성공 여부는 팀이 모든 요소가 어떻게 맞물리는지와 그것이 왜 중요한지를 이해하고 있는지에 달려 있습니다.

이것이 탈중앙화가 어려운 이유입니다.

분산된 팀이든, 모듈식 인프라든, 파편화된 워크플로우든, 진짜 문제는 컨텍스트입니다. 개발자가 자신의 머신에서 시스템을 스스로 이해하지 못하거나, 보안과 제품이 정렬되어 있지 않거나, 플랫폼 팀이 지원자가 아니라 병목으로 작용한다면, 세상의 모든 ‘최신’ 도구를 사용하더라도 더 빠르고 더 안전하게 배포하는 데에는 도움이 되지 않습니다.

RedwoodJS와 제가 함께해 온 모든 엔지니어링 조직에서 분명한 패턴이 있습니다. 분산화는 단순히 더 나은 도구 그 이상을 요구한다는 것입니다. 이는 의도적인 구조, 그리고 적절한 사람에게 적절한 시점에 올바른 컨텍스트를 제공하는 시스템을 요구합니다.

실제로는 어떤 모습인지 이야기해 봅시다.

단순한 도구를 넘어선 애플리케이션 혁신

여러 시간대에 걸쳐 분산된 팀이 협업하고, 개발자는 기능에 집중하며, 보안 팀은 위험에 집중하고, 플랫폼 팀은 인프라를 담당하며, 준비 여부와 관계없이 AI가 코드를 주입하는 상황입니다. ��각자는 저마다의 도구, 인센티브, 그리고 워크플로를 가지고 있습니다.

문제는 더 새로운 도구가 이를 해결해 줄 것이라는 가정입니다. 하지만 실제로는 상황을 더 악화시키는 경우가 많습니다. 팀에 실제로 부족한 것은 역량이 아니라, 명확성입니다.

최신화에서 가장 어려운 부분은 역량이나 규모가 아니라, 환경 간 격차입니다. 과거에는 배포 환경과 동일한 환경에서 개발을 진행했습니다. 하지만 지금은 CI(지속적 통합)가 클라우드에 있고, 개발자는 로컬에서 작업하며, 프로덕션은 또 완전히 다른 곳에 있어 이들 모두가 동일하게 동작하지 않습니다. 그 결과 개발자들은 방향을 잃은 채 작업하게 되고, “내 환경에서는 잘 됐는데요”라는 말이 일상적인 문제가 됩니다.

진정한 혁신은 팀이 언젠가가 아니라 지금 바로 배포할 수 있도록 미세한 마찰을 제거하는 데서 시작합니다. 그리고 이는 환경 간 격차를 해소하는 것에서 출발합니다. 하지만 진짜 해결책은 공유된 컨텍스트입니다.

속도는 분산된 업무에서는 보이지 않는 장애물인 컨텍스트에 달려 있습니다

속도는 더 나은 도구의 산물이 아닙니다. 막힘없는 의사결정의 결과입니다.

개발자가 코드를 작성하고 풀(pull) 요청을 열면, 그 다음에는 무슨 일이 일어날까요? 리뷰어가 변경 이유, 어�떤 트레이드오프가 고려되었는지, 누가 요청했는지에 대한 컨텍스트를 갖고 있지 않다면, 그 정보를 찾기 위해 헤매야 합니다. 이는 모든 과정을 느리게 만듭니다. 그리고 분산된 팀에서는 답을 알고 있는 사람이 아예 온라인 상태가 아닐 수도 있습니다.

그래서 RedwoodJS는 동영상 풀 리퀘스트(PR)를 도입하기 시작했습니다.

장문의 텍스트를 작성하거나 누군가가 Jira 티켓을 읽어주기를 기대하는 대신, 개발자는 간단한 화면 녹화를 진행합니다. 코드 흐름을 직접 설명하고, 단순히 ‘무엇을’ 했는지가 아니라 ‘왜’ 했는지를 이야기합니다. 또한 어떤 부분에서 어려움을 겪었는지와 리뷰어가 집중해야 할 포인트도 함께 설명합니다. 특별히 복잡한 방식이 아니라 단순한 화면 녹화일 뿐이지만, 이는 차갑고 컨텍스트가 부족한 PR을 사람 간의 대화로 바꿔 줍니다.

컨텍스트는 이해도를 저해하지 않으면서 속도를 유지하는 방법입니다.

이러한 컨텍스트가 사라지면, 점점 편법이 나타나기 시작합니다. 테스트가 불안정해지면 개발자는 이를 건너뛰고, 마감이 다가오면 품질을 희생하게 됩니다. 피드백 루프는 무너지고, 신뢰는 약화되며, 속도는 급격히 떨어집니다. 영상 PR, 명확한 책임 구분, 그리고 공유된 표준은 이러한 엔트로피에 대응하는 방법입니다.

애플리케이션 개발과 보안이 정렬되지 않으면 모두에게 손해입니다

애플리케이션 스택 너머 시리즈에서 Cloudflare 필드 CTO인 Trey Guinn과 나눈 대화에서, 우리는 조직의 80%는 개발 팀과 보안 팀이 완전히 정렬되어 있다고 생각한다는 2026 Cloudflare 애플리케이션 혁신 보고서의 한 통계를 논의했습니다.

그때 제가 했던 말을 그대로 다시 말하겠습니다: 그건 헛소리입니다.

개발자는 기능을 빠르게 제공하는 것으로 보상을 받고, 보안팀은 위험을 방지하는 것으로 보상을 받습니다. 이는 정렬이 아니라 장애물 코스입니다.

그 결과는 뻔합니다. 보안팀은 개발자의 시간을 갉아먹는 임의의 부담처럼 느껴지고, 조직은 빠르지도 안전하지도 않은 시스템을 갖게 되며, 결국 모두가 손해를 보게 됩니다.

해결책은 스위스처럼 중립적인 역할을 하는 플랫폼 팀입니다.

플랫폼 팀이 제대로 작동할 때, 이들은 제품 팀을 지원하는 역할을 합니다. 그들의 역할은 통제가 아니라 활성화입니다. 개발자가 안전성과 속도 사이에서 선택하지 않도록, 기본적으로 안전한 기반을 제공합니다. 또한 ‘올바른 방식’을 가장 쉬운 방식으로 만들어 줍니다. 그리고 아무도 신경 쓰고 싶어 하지 않는 반복적이고 지루한 작업을 맡습니다. 여기에는 규제 준수도 포함됩니다. 보안이 공유된 인프라와 기본 설정을 통해 초기부터 내재되면, 더 이상 병목이 아니라 자동으로 작동하는 요소가 됩니다. 플랫폼 팀은 이러한 변화를 실현하기에 가장 적합한 위치에 있습니다. 제어, 감사 가능성, 일관성을 환경 전반에 내재하면서도 팀의 속도를 늦추지 않기 때문입니다.

플랫폼 팀이 병목이 되는 순간, 그들은 실패한 것입니다. 하지만 개발자를 고객으로 보는 서비스 제공자처럼 행동할 때, 이전에는 서로 다른 방향으로 움직이던 팀 간의 인센티브를 다시 정렬할 수 있습니다.

명확한 책임 구분이 있어야 안전한 기본 설정이 제대로 작동합니다

팀이 공유된 컨텍스트를 갖추게 되면, 다음 단계는 명확한 책임 구분입니다. 컨텍스트는 어떤 결정이 왜 내려졌는지를 이해하도록 돕고, 책임은 그 이후의 결과에 대해 누가 책임지는지를 분명히 합니다. 이것이 없다면, 선의로 움직이는 개발자조차도 악의가 아니라 필요에 의해 독단적으로 행동하게 될 수 있습니다.

“스테이징이 쓸모없다”는 이유로 타임존 문제를 디버깅하기 위해 전체 프로덕션 데이터베이스를 개인 노트북으로 내려받는 개발자도 봤습니다. “testing…123” 같은 푸시 알림이 실제 고객에게 발송되는 경우도 있었습니다. 그리고 아무도 금지하지 않았다는 이유로 인턴이 프로덕션에 접속해 테이블을 실수로 삭제하는 일도 봤습니다. 이런 사례들은 가드레일 없이 구축된 시스템의 경고 신호입니다.

책임이 불명확하면 컨텍스트가 사라집니다. 그리고 사람들은 막힌 상황을 풀기 위해 무엇이든 하게 됩니다.

AI는 플랫폼 구조만큼만 효과를 발휘합니다

애플리케이션 혁신은 개발자가 업무를 수행하기 위해 “프로덕션에서 테스트”를 해야 하는 상황이 절대 발생하지 않도록 해야 합니다. 이를 위해서는 강력한 기본 설정, 더 안전한 환경, 그리고 접근 권한과 데이터에 대한 명확한 경계가 필요합니다. 또한 문서화, 의사 결정 로그, 네이밍 규칙 등 장기적인 요소에도 투자해야 합니다. 이러한 요소들은 새로운 구성원이 추측에 의존하지 않고 빠르게 적응할 수 있도록 돕습니다.

이러한 구조야말로 AI 시스템이 유용하게 작동하기 위해 반드시 의존하게 되는 기반입니다. 플랫폼 팀은 지식을 중앙화하고, 표준을 강제하며, 의사 결정을 머신이 읽을 수 있는 형태로 만드는 과정을 통해 조직이 AI를 준비할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다.

AI는 코드를 빠르게 작성할 수 있습니다. 하지만 그 코드가 검토되거나 이해되는 속도보다 더 빠르게 쌓이면, 혼란이 발생합니다. 서로 충돌하는 패턴, 일관되지 않은 UX, 확장되지 않는 암묵지 같은 문제가 생깁니다. AI 어시스턴트가 새로운 구성원에게 특정 라이브러리를 왜 사용하지 않는지 설명할 수 없다면, 단지 불필요한 복잡성만 더하는 셈입니다.

미래는 속도를 위해 구조를 설계하는 조직의 것입니다

애플리케이션 혁신과 관련해 더 많은 CTO들이 따르기를 바라는 원칙이 있습니다. 스스로에게 “우리 시스템은 이해 가능한가?”라고 물어보세요.

“우리가 최고의 도구를 갖추고 있는가”도 아니고, “최신 프레임워크를 사용하고 있는가”도 아닙니다. 단 하나입니다. 새로운 개발자가 50개의 질문을 하지 않고도 하루나 이틀 안에 생산성을 낼 수 있는가?

그 답이 ‘아니요’라면, 어떤 스택을 쓰는지는 중요하지 않습니다. 가장 중요한 한 가지, 바로 속도에서 이미 실패하고 있는 것입니다.

애플리케이션 혁신은 팀이 불필요한 위험을 늘리지 않으면서도 빠르게 움직일 수 있는 환경을 만드는 것을 의미합니다. 속도와 안전이 충돌하지 않고, 워크플로의 모든 단계에 컨텍스트가 내재된 상태를 말합니다. 이를 위해서는 워크플로에 컨텍스트를 내재화하고, 개발, 보안 및 플랫폼 팀 간 인센티브를 정렬하며, 책임을 명확히 정의해야 합니다. 이는 단순히 시스템에 대한 책임뿐만 아니라, 표준과 의사 결정에 대한 책임까지 포함합니다.

분산된 환경에서는 컨텍스트가 곧 인프라이며, 이를 이해하고 구축하는 팀이 결국 성공하게 됩니다.

모멘텀 구축

애플리케이션을 최신화하는 것은 팀이 애플리케이션을 구축하고, 배포하며, 보호하는 방식이 지속적으로 변화하는 과정을 의미합니다. 이는 일회성 이정표가 아닙니다. 그러한 추진력을 유지하려면, 속도를 가속화하는 동시에 모든 계층에서 가드레일을 적용하는 플랫폼이 필요합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성은 레거시 시스템을 마이그레이션하든, 마이크로서비스를 확장하든, AI 네이티브 애플리케이션을 구축하든 이러한 전환을 지원합니다. 성능, 보안, 관찰 가능성, 개발자 도구를 결합한 통합 플랫폼을 통해 Cloudflare는 마찰을 줄이고, 팀이 신뢰를 훼손하거나 비용을 증가시키지 않으면서도 빠르게 움직일 수 있도록 필요한 컨텍스트와 제어를 제공합니다.

이 글은 오늘날의 기술 의사 결정자에 영향을 주는 최신 동향 및 주제에 대한 시리즈 중 일부입니다.

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