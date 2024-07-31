現在では、デジタルモダナイゼーションにある程度取り組んでいない企業を見つけるのが難しいくらいです。ますます多くのアプリケーションがクラウドに移行する中、企業はネットワーク接続とセキュリティへのアプローチを最新化することで、この変化に対応したいと考えています。

ところが、デジタルイニシアチブは遅延の影響を非常に受けやすいのです。ガートナー社の調査によると、59%は完了までに時間がかかりすぎ、52%は価値実現までに時間がかかりすぎています。具体的な課題は企業によって異なりますが、多くは以下のカテゴリに分類することができます。

アプリケーションの最新化の問題 ：アプリケーションのリファクタリング/再構築や、AIなどの新技術の取り込みの難しさ

接続の問題 ：ネットワークインフラストラクチャの多様化に伴い増大する複雑化および管理の難しさ

統合の問題：スタック内のベンダー数を減らしたり、既存ベンダーで新しいデジタルサービスを追加したりすることの難しさ

このガイドでは、これらの課題についての視点をまとめています。また、AIとアプリケーションの最新化に関する一流のテクノロジーエグゼクティブの意見や、最新のネットワーク制御に関する第一線のCSOの声などを聞くことができます。