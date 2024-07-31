theNet by CLOUDFLARE

デジタルモダナイゼーションへの取り組み：リーダーシップの視点

現在では、デジタルモダナイゼーションにある程度取り組んでいない企業を見つけるのが難しいくらいです。ますます多くのアプリケーションがクラウドに移行する中、企業はネットワーク接続とセキュリティへのアプローチを最新化することで、この変化に対応したいと考えています。
ところが、デジタルイニシアチブは遅延の影響を非常に受けやすいのです。ガートナー社の調査によると、59%は完了までに時間がかかりすぎ、52%は価値実現までに時間がかかりすぎています。具体的な課題は企業によって異なりますが、多くは以下のカテゴリに分類することができます。
  • アプリケーションの最新化の問題：アプリケーションのリファクタリング/再構築や、AIなどの新技術の取り込みの難しさ
  • 接続の問題：ネットワークインフラストラクチャの多様化に伴い増大する複雑化および管理の難しさ
  • 統合の問題：スタック内のベンダー数を減らしたり、既存ベンダーで新しいデジタルサービスを追加したりすることの難しさ
このガイドでは、これらの課題についての視点をまとめています。また、AIとアプリケーションの最新化に関する一流のテクノロジーエグゼクティブの意見や、最新のネットワーク制御に関する第一線のCSOの声などを聞くことができます。

マガジンを入手！

このフォームを送信することにより、お客様はCloudflareの製品、イベント、特典などに関連する情報を受け取ることに同意したものとみなされます。いつでも、メッセージの配信を停止することができます。Cloudflareは決してお客様のデータを販売することはなく、みなさまのプライバシーに関する選択を尊重します。詳細情報につきましては、プライバシーポリシーをお読みください。

大人気のインターネット関連インサイトの要約を毎月お届けします。

theNETに登録

利用開始

ソリューション

サポート

コンプライアンス

公共の利益

会社

© 2025 Cloudflare, Inc.プライバシーポリシー利用規約セキュリティの問題を報告信頼性と安全性商標