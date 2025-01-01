Cloudflare for Students

Cloudflare for Studentsの利用規約

Cloudflare for Studentsを利用するには、18歳以上で、認証済みの.eduメールアドレスを持ち、対象の教育プログラムに現在在籍している必要があります。Cloudflare for Studentsへの承認は、Cloudflareの単独の裁量により決定されます。このプログラムの一環として、CloudflareはWorkers Paidプランに伴う、その時点での毎月の基本サブスクリプション料金を最大1年間免除します。Workers Paidプランの基本割り当てを超える使用分については、お客様にご負担いただきます。期限切れになると、Cloudflareはお客様のアカウントをWorkers Freeプランに移行します。その後、Cloudflareの標準価格でアカウントをアップグレードできます。Cloudflareは、Cloudflare for Studentsの特典の有効化または期限切れによる中断やその他の問題について、一切の責任を負いません。Cloudflareは、予告なくプログラムやその内容（これらの条件を含む）を変更または中止する場合があります。特典は複数回利用することはできません。また、当社はお客様のプログラムへのアクセスを中断または終了する権利を留保します。サブスクリプションの割り当てとプログラムの特典は、譲渡、返金または現金化することはできません。また販売、購入、物々交換することもできません。特典の価値に関連して発生し得る税金の支払いは、お客様の負担となります。Cloudflare for Studentsの特典は最大1年間有効であり、Cloudflare for Studentsのページに記載された製品固有の使用制限、またはCloudflareが別途定める条件が適用されます。お客様はCloudflareに対し、Cloudflare for Studentsプログラムを使用して作成されたプロジェクト名やロゴとともに、お客様の氏名をCloudflareのWebサイト、パンフレット、チラシ、プレゼンテーション、年次報告書、その他のマーケティング資料に掲載する権利を非独占的かつ世界的に、無償で付与するものとします。Cloudflareアカウントを作成し、有効な支払い方法をアップロードしていただく必要があります。サービスの利用には、cloudflare.com/terms/の条件も適用されます。Cloudflare for Studentsには、アカウント管理、24時間365日のエンタープライズ電話サポート、サービスレベル契約は含まれていません。