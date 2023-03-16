Ruolo del CIO: 5 strategie per il successo

Resta competitivo

Gli ultimi anni hanno portato cambiamenti senza precedenti nel panorama aziendale e tecnologico e i CIO hanno dovuto adattarsi rapidamente a questi cambiamenti. Con la continua incertezza, è più importante che mai avere un piano chiaro per proteggere la tua forza lavoro e posizionare la tua organizzazione per il successo, qualunque cosa accada.

Con l'evolversi delle minacce, deve evolversi anche il nostro approccio alla sicurezza. Per rimanere competitivo, ecco cinque strategie che ogni CIO esperto dovrebbe prendere in considerazione:

1. Implement a zero trust strategy

As cybersecurity becomes increasingly important, many organizations are turning to a zero trust security model to protect their systems and data. Zero trust assumes that all users and devices are potentially malicious and requires them to authenticate and authorize all access to applications and data.

While many companies are in the process of implementing a zero trust model, there are many more that have stalled or have yet to get started. Prioritize the implementation of a zero trust architecture to ensure the security of your entire organization.

In larger organizations, it may be helpful to appoint a "Chief Zero Trust Officer" or another expert to oversee the implementation across the enterprise. Empowering a dedicated leader to coordinate and execute the strategy can ensure a successful zero trust rollout across your organization.

2. Dare la priorità alla difesa della posta elettronica

La posta elettronica è l'applicazione aziendale più utilizzata. La posta elettronica è l'obiettivo più comune per gli attacchi in quanto oltre il 90% di tutti gli attacchi informatici inizia con un'e-mail di phishing . In qualità di CIO, devi dare priorità alla protezione dei sistemi di posta elettronica della tua organizzazione dalle minacce informatiche.

While user education is important in preventing phishing and other types of email-based attacks, we likely need to adopt a zero trust approach to email security rather than blaming users when attacks are successful. But built-in protection offered by the big email service providers often isn’t good enough.

Prendi in considerazione l'implementazione di una protezione più avanzata dal phishing via e-mail per proteggere meglio la tua organizzazione da questi attacchi basati su e-mail. Dare la priorità a una solida difesa della posta elettronica ridurrà il rischio di una violazione.

3. Proteggere l'utente

In the digital age, CIOs must ensure that their organization’s systems and data are protected against cyber threats. One powerful approach is implementing more robust authentication methods, such as phish-proof multi-factor authentication or even eliminating passwords with password-less authentication. These strategies can help to reduce the risk of unauthorized access and protect against attacks.

Considera inoltre l'implementazione di un Remote Browser Isolation per fornire un ulteriore livello di protezione per gli utenti durante l'accesso a Internet. Aiutando gli utenti a essere più sicuri, puoi proteggere la sicurezza e l'integrità complessive dei sistemi della tua organizzazione.

4. Adotta completamente il lavoro ibrido

I CIO devono adattarsi al panorama aziendale in continua evoluzione. Con numerose organizzazioni che ormai hanno adottato il lavoro ibrido, Internet gioca un ruolo sempre più importante nella strategia di rete complessiva.

Assicurati che i tuoi sistemi e processi siano ottimizzati per questa nuova realtà. Ciò include la priorità dell'esperienza utente dei lavoratori remoti e l'implementazione di un migliore monitoraggio dell'esperienza dell'utente finale per garantire che possano essere produttivi e collaborare in modo efficace. Costruire una strategia che presupponga il lavoro a distanza aiuterà la tua organizzazione a rimanere competitiva.

5. Gestire l'ambiente multi-cloud

Man mano che le organizzazioni adottano sempre più sistemi multi-cloud per gestire la propria infrastruttura IT, i CIO devono essere in grado di navigare in modo efficace nella complessità di questi ambienti.

One approach is implementing a seamless strategy across all major clouds to streamline management and reduce complexity. Consider how you can optimize performance and apply security uniformly across your multi-cloud estate. Also, be mindful of the changing regulatory and compliance landscape and look for cloud services with built-in compliance features to minimize the burden on your teams.

Esplorando il futuro

It’s essential to have a clear plan to secure your workforce while staying adaptable to change. Implementing a zero trust strategy, focusing on email defense, protecting users, embracing hybrid work, and effectively managing multi-cloud environments will help your organization navigate the evolving tech landscape and succeed.

This article is part of a series on the latest trends and topics impacting today’s technology decision-makers.

