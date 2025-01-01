Cloudflare for Students

Gli studenti possono ora lavorare sulla piattaforma per sviluppatori di Cloudflare senza costi iniziali.
Gli studenti negli Stati Uniti con un indirizzo e-mail .edu valido riceveranno un anno di esenzione anticipata dei costi di Cloudflare Workers, la piattaforma serverless per la creazione, l'implementazione e la scalabilità delle applicazioni.

Scopri come iniziare

Se sei nuovo su Cloudflare, puoi usufruire di questa offerta registrandoti per un account Cloudflare gratuito con il tuo indirizzo e-mail .edu e aggiungendo la tua carta di credito. Assicurati solo che il tuo indirizzo e-mail .edu verificato sia il tuo indirizzo e-mail di fatturazione.

1. Crea un account gratuito

Iscriviti per un account Cloudflare gratuito con il tuo indirizzo indirizzo e-mail .edu verificato

2. Aggiungi un metodo di pagamento

Nella pagina di fatturazione, aggiungi una carta di credito valida e conferma che il tuo indirizzo e-mail di fatturazione sia un indirizzo e-mail .edu .

3. Aggiungi il piano a pagamento di Workers al tuo account

Nella pagina dei piani, aggiungi il piano a pagamento Workers al tuo account. La tariffa di 5 $/mese verrà automaticamente annullata per 12 mesi.

3. Controlla la casella di posta

Controlla la tua e-mail per la conferma che il tuo account è in grado di riscattare l'offerta.

Apply as an eligible existing .edu customer

Richiedi subito

What’s Included

Eligible student accounts will receive increased usage allotments for our developer features compared to our free plan. After 12 months, you can easily renew your subscription by upgrading to our Workers Paid plan. If you choose not to, your account will automatically revert to the free plan, and you won't be charged.

Birthday week - lava lamp - illustration

  • Everything included in Workers Free, plus
  • Deploy up to 500 Worker Scripts
  • 10 million requests/month (+ $0.30/million additional requests)
  • 20 million included logs/month (+$0.60/million additional logs)
  • Up to 30s of CPU time per request
  • Always lowest latency
  • 6,000 included build minutes per month ($0.005/minute additional)
  • 6 concurrent build slots
  • Additional Workers KV edge storage

Cosa riserva il futuro a Cloudflare for Students

Stiamo lavorando per espandere Cloudflare for Students a tutti. Sei un educatore o uno studente presso un istituto scolastico? Richiedi di aggiungere il dominio della tua scuola e ti informeremo non appena il programma sarà disponibile per il tuo istituto. Iscriviti alla newsletter della piattaforma per sviluppatori di Cloudflare per ricevere gli ultimi aggiornamenti su eventi, aggiornamenti di prodotti e altro ancora.

Richiedi qui

Inviando il presente modulo, accetti di ricevere informazioni da Cloudflare in relazione ai nostri prodotti, eventi e offerte speciali. Puoi annullare l'iscrizione a tali messaggi in qualsiasi momento. Non vendiamo in nessun caso i tuoi dati e rispettiamo le tue scelte in materia di privacy. Consulta a nostra Informativa sulla privacy per maggiori informazioni.

Domande frequenti

Termini di Cloudflare per Studenti

Per accedere a Cloudflare for Students, devi avere almeno 18 anni ed essere correntemente iscritto a un programma educativo idoneo con un indirizzo e-mail .edu verificato. L'accettazione in Cloudflare for Students è a sola discrezione di Cloudflare. Come parte del programma, Cloudflare rinuncerà al canone di abbonamento base mensile ricorrente in vigore associato ai piani Workers a pagamento per un massimo di 1 anno. L'utente è responsabile del pagamento di qualsiasi utilizzo superiore alle assegnazioni di base nel piano Workers a pagamento. Alla scadenza, Cloudflare convertirà l'account al piano gratuito di Workers. Successivamente sarà possibile aggiornare l'account secondo i prezzi standard di Cloudflare. Cloudflare non è responsabile per eventuali interruzioni o altri problemi causati dall'attivazione o dalla scadenza dei vantaggi di Cloudflare per Students. Cloudflare può modificare o interrompere il programma o qualsiasi aspetto dello stesso (inclusi i presenti termini) in qualsiasi momento e senza preavviso. Le offerte non possono essere riscattate più volte. Ci riserviamo il diritto di sospendere o interrompere l'accesso al programma. Le quote di abbonamento e i vantaggi del programma non sono trasferibili, rimborsabili o convertibili in denaro e non possono essere venduti, acquistati o barattati. L'utente è tenuto a pagare tutte le eventuali tasse associate al valore di tali vantaggi. I vantaggi di Cloudflare for Students sono validi per un massimo di un anno e sono soggetti a limitazioni di utilizzo specifiche del prodotto descritte nella pagina Cloudflare for Students o come altrimenti specificato da Cloudflare. Concedi a Cloudflare il diritto non esclusivo, mondiale e gratuito di includere il tuo nome e i nomi/loghi dei progetti creati utilizzando il programma Cloudflare for Students su qualsiasi sito Web, brochure, volantini, presentazioni, relazioni annuali e qualsiasi altro materiale di marketing di Cloudflare. Ti verrà richiesto di creare un account Cloudflare e di caricare un metodo di pagamento valido in archivio. L'utilizzo dei nostri servizi è soggetto anche alle condizioni indicate su https://www.cloudflare.com/it-it/terms/. Cloudflare for Students non include la gestione degli account, l'assistenza telefonica aziendale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, né un contratto di servizio.

