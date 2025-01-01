Termini di Cloudflare per Studenti

Per accedere a Cloudflare for Students, devi avere almeno 18 anni ed essere correntemente iscritto a un programma educativo idoneo con un indirizzo e-mail .edu verificato. L'accettazione in Cloudflare for Students è a sola discrezione di Cloudflare. Come parte del programma, Cloudflare rinuncerà al canone di abbonamento base mensile ricorrente in vigore associato ai piani Workers a pagamento per un massimo di 1 anno. L'utente è responsabile del pagamento di qualsiasi utilizzo superiore alle assegnazioni di base nel piano Workers a pagamento. Alla scadenza, Cloudflare convertirà l'account al piano gratuito di Workers. Successivamente sarà possibile aggiornare l'account secondo i prezzi standard di Cloudflare. Cloudflare non è responsabile per eventuali interruzioni o altri problemi causati dall'attivazione o dalla scadenza dei vantaggi di Cloudflare per Students. Cloudflare può modificare o interrompere il programma o qualsiasi aspetto dello stesso (inclusi i presenti termini) in qualsiasi momento e senza preavviso. Le offerte non possono essere riscattate più volte. Ci riserviamo il diritto di sospendere o interrompere l'accesso al programma. Le quote di abbonamento e i vantaggi del programma non sono trasferibili, rimborsabili o convertibili in denaro e non possono essere venduti, acquistati o barattati. L'utente è tenuto a pagare tutte le eventuali tasse associate al valore di tali vantaggi. I vantaggi di Cloudflare for Students sono validi per un massimo di un anno e sono soggetti a limitazioni di utilizzo specifiche del prodotto descritte nella pagina Cloudflare for Students o come altrimenti specificato da Cloudflare. Concedi a Cloudflare il diritto non esclusivo, mondiale e gratuito di includere il tuo nome e i nomi/loghi dei progetti creati utilizzando il programma Cloudflare for Students su qualsiasi sito Web, brochure, volantini, presentazioni, relazioni annuali e qualsiasi altro materiale di marketing di Cloudflare. Ti verrà richiesto di creare un account Cloudflare e di caricare un metodo di pagamento valido in archivio. L'utilizzo dei nostri servizi è soggetto anche alle condizioni indicate su https://www.cloudflare.com/it-it/terms/. Cloudflare for Students non include la gestione degli account, l'assistenza telefonica aziendale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, né un contratto di servizio.