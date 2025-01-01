Plus le volume de transactions numériques explose et les normes de conformité PCI DSS évoluent, plus les entreprises ont du mal à tenir le rythme. Or, en s'appuyant sur une plateforme de sécurité unifiée qui vous permet d'ajouter autant de politiques que vous en avez besoin plutôt que sur une combinaison complexe de solutions dédiées et obsolètes, les dirigeants chargés de la conformité peuvent simplifier le processus de conformité PCI et assurer une protection aux données sensibles, comme celles qui ont trait aux paiements. Demandez une consultation pour bien démarrer.
Ce document présente des stratégies permettant d'assurer la conformité à la norme PCI DSS 4.0 de manière rationalisée et programmable.
[En anglais] Découvrez comment les produits Cloudflare peuvent vous aider à assurer la conformité à la norme PCI DSS 4.0 et simplifient vos besoins en matière de sécurité.
Découvrez les défis liés à la conformité PCI DSS 4.0 et les outils qui permettent de rationaliser efficacement le processus.