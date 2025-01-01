S’inscrire

Vidéo à la demande avec Cloudflare

Diffusez des vidéos de haute qualité avec moins d'étapes de développement chronophages

Cloudflare Stream vous permet d'importer, de stocker, d'encoder et de diffuser des vidéos à la demande, sans devoir engager une équipe d'experts de la vidéo.

La différence Cloudflare
Optimisez votre processus de diffusion vidéo à grande échelle

Cloudflare Stream diffuse automatiquement des vidéos faible latence à la résolution idéale sur un ensemble de connexions, de plateformes et d'appareils différents.

cloudflare api
Une API vidéo adaptée aux développeurs

Bénéficiez d'une diffusion vidéo rapide, fiable et cohérente grâce au routage du trafic et à l'inspection en une seule passe sur notre réseau mondial.

Tarification transparente sur une plateforme unique

Contrairement aux CDN vidéo traditionnels, la solution Stream est facturée à la minute visionnée plutôt qu'au nombre d'octets total transféré. Vous ne payez jamais de frais de trafic entrant, de calcul ni de frais de trafic sortant.

Fonctionnement

Un processus de vidéo à la demande soutenu par une plateforme et un réseau à l'échelle mondiale

Cloudflare Stream diffuse des vidéos à la demande (dotées d'une grande compatibilité) sur notre cloud de connectivité unique :

  • Hébergez et diffusez vos vidéos sur un réseau mondial couvrant plus de 330 villes à travers le monde et situé à quelques millisecondes de 95 % des utilisateurs d'Internet.
  • Stream gère automatiquement les codecs, les protocoles et les autres paramètres vidéo pour vous.
  • La solution s'intègre à n'importe quel lecteur vidéo prenant en charge le HLS ou le DASH.
  • Suivez les détails du nombre de spectateurs et des schémas de visionnage afin de vous aider à informer votre stratégie vidéo.
PhonePe fait appel à Cloudflare pour assurer une diffusion vidéo sans faille

PhonePe souhaitait améliorer ses capacités de diffusion vidéo, indépendamment du type d'appareil des utilisateurs, de leur position géographique et des conditions réseau.

L'entreprise fait appel à Cloudflare Stream pour soutenir l'ensemble de ses besoins de diffusion vidéo. Désormais, ses clients profitent d'une expérience multimédia rapide et fiable qui les incite à revenir.

« Avant, nous pouvions choisir entre trois débits, mais cette décision était définitive. Désormais, Stream modifie dynamiquement le débit, élimine le phénomène de blocage et de gigue, et améliore l'expérience de nos clients. »

Découvrez comment configurer la vidéo à la demande avec Cloudflare Stream

Consultez les documents destinés aux développeurs
Pourquoi Cloudflare ?

Le cloud de connectivité de Cloudflare simplifie et rationalise la diffusion vidéo

Pull request icon
Architecture composable

Répondez à n'importe quel scénario d'utilisation à l'aide d'une programmabilité reposant entièrement sur les API, mais aussi de fonctions de journalisation, de routage, de mise en cache et de déchiffrement personnalisables en fonction de la position géographique.

Wrench icon
Intégration

Préservez l'expérience des utilisateurs grâce à l'inspection en une seule passe et à un réseau situé à 50 ms de 95 % des utilisateurs d'Internet.

Thought bubble icon
Informations sur les menaces

Bloquez davantage de menaces grâce à une sécurité intégrée, basée sur le blocage de ~190 milliards de menaces chaque jour.

Applications icon
Interface unifiée

Réduisez le phénomène de prolifération des outils et la lassitude due aux alertes en unifiant chaque service de sécurité des collaborateurs en télétravail sous une interface unique.

Commencer à utiliser la vidéo à la demande Cloudflare dès aujourd'hui

Se lancer

Prise en main

Solutions

Support

Conformité

Intérêt public

Société

© 2025 Cloudflare, Inc.Politique de confidentialitéConditions d’utilisationSignaler des problèmes de sécuritéFiabilité et sécuritéMarque commerciale