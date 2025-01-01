Cloudflare Stream vous permet d'importer, de stocker, d'encoder et de diffuser des vidéos à la demande, sans devoir engager une équipe d'experts de la vidéo.
Cloudflare Stream diffuse automatiquement des vidéos faible latence à la résolution idéale sur un ensemble de connexions, de plateformes et d'appareils différents.
Bénéficiez d'une diffusion vidéo rapide, fiable et cohérente grâce au routage du trafic et à l'inspection en une seule passe sur notre réseau mondial.
Contrairement aux CDN vidéo traditionnels, la solution Stream est facturée à la minute visionnée plutôt qu'au nombre d'octets total transféré. Vous ne payez jamais de frais de trafic entrant, de calcul ni de frais de trafic sortant.
Cloudflare Stream diffuse des vidéos à la demande (dotées d'une grande compatibilité) sur notre cloud de connectivité unique :
PhonePe souhaitait améliorer ses capacités de diffusion vidéo, indépendamment du type d'appareil des utilisateurs, de leur position géographique et des conditions réseau.
L'entreprise fait appel à Cloudflare Stream pour soutenir l'ensemble de ses besoins de diffusion vidéo. Désormais, ses clients profitent d'une expérience multimédia rapide et fiable qui les incite à revenir.
Répondez à n'importe quel scénario d'utilisation à l'aide d'une programmabilité reposant entièrement sur les API, mais aussi de fonctions de journalisation, de routage, de mise en cache et de déchiffrement personnalisables en fonction de la position géographique.
Préservez l'expérience des utilisateurs grâce à l'inspection en une seule passe et à un réseau situé à 50 ms de 95 % des utilisateurs d'Internet.
Bloquez davantage de menaces grâce à une sécurité intégrée, basée sur le blocage de ~190 milliards de menaces chaque jour.
Réduisez le phénomène de prolifération des outils et la lassitude due aux alertes en unifiant chaque service de sécurité des collaborateurs en télétravail sous une interface unique.