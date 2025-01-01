PhonePe souhaitait améliorer ses capacités de diffusion vidéo, indépendamment du type d'appareil des utilisateurs, de leur position géographique et des conditions réseau.

L'entreprise fait appel à Cloudflare Stream pour soutenir l'ensemble de ses besoins de diffusion vidéo. Désormais, ses clients profitent d'une expérience multimédia rapide et fiable qui les incite à revenir.

