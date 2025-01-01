Términos de Cloudflare for Students

Para acceder a Cloudflare for Students, debes tener al menos 18 años y estar actualmente inscrito en un programa educativo elegible con un dominio .edu verificado dirección de correo electrónico La aceptación en el programa Cloudflare for Students queda a exclusivo criterio de Cloudflare. Como parte del programa, Cloudflare renunciará a la tarifa de suscripción básica mensual recurrente vigente en ese momento asociada con el plan Workers de pago por hasta 1 año. Usted es responsable del pago de cualquier uso que exceda las asignaciones básicas del plan Workers de pago. Al expirar, Cloudflare convertirá tu cuenta al plan Workers gratuito. A partir de entonces, podrás actualizar tu cuenta bajo el precio estándar de Cloudflare. Cloudflare no se hace responsable de las interrupciones u otros problemas causados por la activación o el vencimiento de tus beneficios de Cloudflare for Students. Cloudflare puede cambiar o interrumpir el programa o cualquier aspecto de este (incluso estas condiciones) en cualquier momento y sin previo aviso. Las ofertas no pueden ser utilizadas múltiples veces. Nos reservamos el derecho de suspender o cancelar tu acceso al programa. Las asignaciones de la suscripción y los beneficios del programa son intransferibles, no reembolsables, no canjeables por dinero en efectivo y no se pueden vender, comprar ni intercambiar. Eres responsable de pagar cualquier posible impuesto relacionado con el valor de los beneficios. Los beneficios de Cloudflare for Students tienen una duración de hasta un año y están sujetos a las limitaciones de uso específicas del producto que se describen en la página de Cloudflare for Students o según lo dispuesto por Cloudflare. Concedes a Cloudflare un derecho no exclusivo, en todo el mundo y libre de derechos de autor para incluir tu nombre y los nombres y logotipos de proyectos creados con el programa Cloudflare for Students en cualquier sitio web, folleto, presentación, informe anual y otros materiales de marketing de Cloudflare. Deberás crear una cuenta de Cloudflare y cargar un método de pago válido en el archivo. El uso que hagas de nuestros servicios también está sujeto a cloudflare.com/terms/. Cloudflare for Students no incluye los servicios de gestión de la cuenta, soporte telefónico 24/7 del plan Enterprise ni el acuerdo de nivel de servicio.