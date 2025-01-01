La versión 2.0 de la directiva de la UE sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información (NIS2) obligará a muchas organizaciones a reforzar sus estrategias de ciberseguridad. La implementación de una plataforma unificada de redes y seguridad puede ayudar a tu equipo a reducir los riesgos y cumplir con los nuevos requisitos, sin agregar costos ni complejidad.
Trabaja con Cloudflare para desarrollar tu plan de cumplimiento normativo con la directiva NIS2.
Este seminario web analiza los cambios más importantes de la directiva NIS2 y aborda las medidas necesarias para gestionar los riesgos y cumplir con los requisitos de la directiva NIS2.
Este documento técnico describe la transición de la conformidad NIS1 a NIS2 y cómo una conectividad cloud como Cloudflare puede ayudarte a garantizar el cumplimiento normativo.
Este libro electrónico describe varios desafíos relacionados con el cumplimiento normativo de los enfoques de seguridad existentes y cómo una conectividad cloud puede ayudarte a superarlos.
PhonePe usa Cloudflare para proteger a más de 33 millones de comerciantes y les ofrece una experiencia eficaz y de baja latencia a más de 400 millones de usuarios registrados.
[Solo en inglés] Cloudflare ayuda a Temple and Webster a sustituir las soluciones de rendimiento y seguridad heredadas, protege el acceso de los usuarios y agiliza la conformidad normativa.
Porsche Informatik confía en Cloudflare a la hora de gestionar el tráfico de su marca y su red de concesionarios, proteger sus sitios web y automatizar las tareas de migración a la nube.