¿Una era inteligente?

Es posible que estemos avanzando hacia una "era inteligente", impulsada por los rápidos avances de la IA y la computación cuántica. Si bien estas tecnologías prometen innovación, también plantean complejidad y desafíos en materia de seguridad sin precedentes.
Esta edición especial de la revista theNET ofrece una visión ejecutiva que te ayudará a avanzar en este panorama en rápida evolución. Aprende a:
  • Replantear la resiliencia cibernética con continuidad basada en resultados
  • Recuperar el control de los rastreadores de IA y crear una red de Internet basada en permisos
  • Prepararte para las amenazas cuánticas mediante la adopción de la criptografía poscuántica
  • Optimizar las compras de software en un entorno de disrupción de la IA
Con una filosofía proactiva y "constructiva", tu organización podrá transformar los desafíos emergentes en oportunidades de crecimiento e innovación. Descarga la revista para aprender estrategias eficientes y efectivas que te permitirán avanzar en la era inteligente.

