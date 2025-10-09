Es posible que estemos avanzando hacia una "era inteligente", impulsada por los rápidos avances de la IA y la computación cuántica. Si bien estas tecnologías prometen innovación, también plantean complejidad y desafíos en materia de seguridad sin precedentes.

Esta edición especial de la revista theNET ofrece una visión ejecutiva que te ayudará a avanzar en este panorama en rápida evolución. Aprende a:

Replantear la resiliencia cibernética con continuidad basada en resultados

Recuperar el control de los rastreadores de IA y crear una red de Internet basada en permisos

Prepararte para las amenazas cuánticas mediante la adopción de la criptografía poscuántica

Optimizar las compras de software en un entorno de disrupción de la IA

Con una filosofía proactiva y "constructiva", tu organización podrá transformar los desafíos emergentes en oportunidades de crecimiento e innovación. Descarga la revista para aprender estrategias eficientes y efectivas que te permitirán avanzar en la era inteligente.