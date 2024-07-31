theNet by CLOUDFLARE

Hoy en día, es difícil encontrar una organización que no esté comprometida en cierta medida con la modernización digital. Cada vez más aplicaciones se trasladan a la nube, y las organizaciones quieren seguir este cambio modernizando su enfoque de la conectividad y la seguridad de la red.
Sin embargo, las iniciativas digitales a menudo sufren retrasos. Según un estudio de Gartner, el 59 % requiere demasiado tiempo en completarse, y el 52 % requiere demasiado tiempo en aportar valor. Los desafíos específicos varían de una organización a otra, pero muchos se pueden agrupar en las siguientes categorías:
  • Problemas relacionados con la modernización de las aplicaciones: dificultades para rediseñar las aplicaciones, o para incorporar nueva tecnología como la IA.
  • Problemas relativos a la conectividad: complejidad y dificultades de gestión cada vez mayores a medida que la infraestructura de red se diversifica.
  • Problemas de consolidación: dificultades para reducir el número de proveedores en la pila, o añadir nuevos servicios digitales con un proveedor existente
Esta guía reúne las perspectivas acerca de estos desafíos. Conoce el enfoque de un director en tecnología en materia de IA y modernización de las aplicaciones, y aprende sobre el control de las redes modernas de la mano de un director en seguridad, entre otros muchos asuntos de interés.

