Aprende a abordar la modernización digital | Perspectivas de liderazgo
Hoy en día, es difícil encontrar una organización que no esté comprometida en cierta medida con la modernización digital. Cada vez más aplicaciones se trasladan a la nube, y las organizaciones quieren seguir este cambio modernizando su enfoque de la conectividad y la seguridad de la red.
Sin embargo, las iniciativas digitales a menudo sufren retrasos. Según un estudio de Gartner, el 59 % requiere demasiado tiempo en completarse, y el 52 % requiere demasiado tiempo en aportar valor. Los desafíos específicos varían de una organización a otra, pero muchos se pueden agrupar en las siguientes categorías:
Problemas relacionados con la modernización de las aplicaciones: dificultades para rediseñar las aplicaciones, o para incorporar nueva tecnología como la IA.
Problemas relativos a la conectividad: complejidad y dificultades de gestión cada vez mayores a medida que la infraestructura de red se diversifica.
Problemas de consolidación: dificultades para reducir el número de proveedores en la pila, o añadir nuevos servicios digitales con un proveedor existente
Esta guía reúne las perspectivas acerca de estos desafíos. Conoce el enfoque de un director en tecnología en materia de IA y modernización de las aplicaciones, y aprende sobre el control de las redes modernas de la mano de un director en seguridad, entre otros muchos asuntos de interés.
¿Quieres recibir un resumen mensual de la información más solicitada de Internet?