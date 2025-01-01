Cloudflare Stream pozwala na przesyłanie, przechowywanie, szyfrowanie i transmitowanie wideo na żądanie bez potrzeby posiadania zespołu ekspertów.
Narzędzie Cloudflare Stream automatycznie dostarcza wysokiej jakości filmy o idealnej rozdzielczości dla wielu rodzajów połączeń, urządzeń i platform.
Szybkie, niezawodne i spójne dostarczanie wideo dzięki routingowi i inspekcji ruchu z jednym skanowaniem w naszej sieci globalnej.
W przeciwieństwie do tradycyjnych sieci dostarczania treści wideo, Stream nalicza opłaty za obejrzane minuty, a nie za łączną liczbę przesłanych bitów. Nigdy nie płacisz za ruch przychodzący, obliczanie czy ruch wychodzący.
Cloudflare Stream dostarcza wideo na żądanie — z zapewnieniem szerokiej zgodności — w ramach jednej chmury connectivity cloud:
Firma PhonePe chciała ulepszyć dostarczanie wideo niezależnie od typów urządzeń użytkowników, lokalizacji i warunków sieciowych.
Firma używa rozwiązania Cloudflare Stream do obsługi wszystkich swoich transmisji wideo. Teraz jej klienci otrzymują szybkie, niezawodne doświadczenia multimedialne, dzięki którym stale do niej wracają.
Urzeczywistniaj każdy przypadek użycia dzięki pełnej programowalności interfejsów API oraz dostosowanym do lokalizacji funkcjom rejestrowania, routingu, zapisywania w pamięci podręcznej i deszyfrowania
Zachowaj doświadczenia użytkowników dzięki kontroli z jednym skanowaniem i sieci, która znajduje się w odległości 50 ms od 95 użytkowników Internetu
Blokuj więcej zagrożeń dzięki wbudowanemu systemowi bezpieczeństwa opartemu na blokowaniu ~190 mld zagrożeń dziennie.
Ograniczenie rozproszenia narzędzi i zmęczenia alertami dzięki połączeniu wszystkich usług dotyczących bezpieczeństwa pracowników zdalnych w jednym interfejsie użytkownika