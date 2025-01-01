Zarejestruj się

Wideo na żądanie z Cloudflare

Dostarczaj wysokiej jakości wideo przy mniejszej liczbie czasochłonnych etapów programowania

Cloudflare Stream pozwala na przesyłanie, przechowywanie, szyfrowanie i transmitowanie wideo na żądanie bez potrzeby posiadania zespołu ekspertów.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ CLOUDFLARE
Zoptymalizowane dostarczanie materiałów wideo na dużą skalę

Narzędzie Cloudflare Stream automatycznie dostarcza wysokiej jakości filmy o idealnej rozdzielczości dla wielu rodzajów połączeń, urządzeń i platform.

cloudflare api
Interfejs API wideo przyjazny dla programistów

Szybkie, niezawodne i spójne dostarczanie wideo dzięki routingowi i inspekcji ruchu z jednym skanowaniem w naszej sieci globalnej.

Przejrzyste ceny na jednej platformie

W przeciwieństwie do tradycyjnych sieci dostarczania treści wideo, Stream nalicza opłaty za obejrzane minuty, a nie za łączną liczbę przesłanych bitów. Nigdy nie płacisz za ruch przychodzący, obliczanie czy ruch wychodzący.

JAK TO DZIAŁA

Wideo na żądanie obsługiwane przez globalną platformę i sieć

Cloudflare Stream dostarcza wideo na żądanie — z zapewnieniem szerokiej zgodności — w ramach jednej chmury connectivity cloud:

  • Hostuj i dostarczaj swoje materiały wideo w sieci globalnej obejmującej ponad 330 miast na całym świecie, zlokalizowanej w odległości kilku milisekund od 95% użytkowników Internetu
  • Stream automatycznie obsługuje za Ciebie kodeki wideo, protokoły i inne kwestie
  • Przeprowadź integrację z dowolnym odtwarzaczem wideo obsługującym HLS lub DASH
  • Monitoruj szczegółowe dane dotyczące liczby widzów i wzorców oglądania, aby informować o strategii wideo
PhonePe korzysta z rozwiązań Cloudflare do bezbłędnego dostarczania materiałów wideo

Firma PhonePe chciała ulepszyć dostarczanie wideo niezależnie od typów urządzeń użytkowników, lokalizacji i warunków sieciowych.

Firma używa rozwiązania Cloudflare Stream do obsługi wszystkich swoich transmisji wideo. Teraz jej klienci otrzymują szybkie, niezawodne doświadczenia multimedialne, dzięki którym stale do niej wracają.

„Wcześniej mogliśmy wybierać spośród trzech przepływności bitowych, ale była to jednorazowa decyzja. Teraz narzędzie Stream zmienia tę przepływność w sposób dynamiczny, eliminuje opóźnienia i zakłócenia oraz poprawia doświadczenia klientów”.

Dowiedz się, jak skonfigurować wideo na żądanie za pomocą Cloudflare Stream

Przeczytaj dokumentację dla programistów
Dlaczego Cloudflare?

Chmura connectivity cloud firmy Cloudflare upraszcza i usprawnia dostarczanie materiałów wideo

Pull request icon
Komponowalna architektura

Urzeczywistniaj każdy przypadek użycia dzięki pełnej programowalności interfejsów API oraz dostosowanym do lokalizacji funkcjom rejestrowania, routingu, zapisywania w pamięci podręcznej i deszyfrowania

Wrench icon
Integracja

Zachowaj doświadczenia użytkowników dzięki kontroli z jednym skanowaniem i sieci, która znajduje się w odległości 50 ms od 95 użytkowników Internetu

Thought bubble icon
Analiza zagrożeń

Blokuj więcej zagrożeń dzięki wbudowanemu systemowi bezpieczeństwa opartemu na blokowaniu ~190 mld zagrożeń dziennie.

Applications icon
Ujednolicony interfejs

Ograniczenie rozproszenia narzędzi i zmęczenia alertami dzięki połączeniu wszystkich usług dotyczących bezpieczeństwa pracowników zdalnych w jednym interfejsie użytkownika

Zacznij korzystać z Cloudflare Video On-demand już dziś

