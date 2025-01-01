このページは機械翻訳され、お客様の便宜のためにのみ提供されるものであり、元の英語版と厳密に対応していない可能性があります。記載された用語、条件、表現の意味は、英語における定義および解釈に従うものとします。英語版と翻訳版の間に相違や矛盾がある場合は、英語版が優先されます。
クッキーは、ウェブサイトが、ユーザーが訪問したときに、言語設定やログイン情報など、ユーザーに関する情報を記憶するために、ユーザーのブラウザに保存するよう依頼する小さなデータ（テキストファイル）です。 これらのクッキーは、当社が設定し、ファーストパーティクッキーと呼ばれています。 また、当社は、広告およびマーケティング活動のために、サードパーティークッキー（お客様が訪問されているウェブサイトのドメインとは異なるドメインからのクッキー）を使用しています。
具体的には、以下の目的でCookieやその他のトラッキング技術を使用します：
以下は、当社ウェブサイトで使用しているクッキーの詳細リストです。 当社のウェブサイトは、可能な限り正確なリストを維持するために、定期的にクッキースキャンツールでスキャンしています。 当社は、クッキーを以下のように分類しています：
お客様は、以下の"その他のオプション" ボタンをクリックすることにより、各クッキーカテゴリ（厳密に必要なクッキーを除く）からオプトアウトすることができます：その他のオプション