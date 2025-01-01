Cloudflare Stream consente di caricare, archiviare, codificare e trasmettere video on-demand senza bisogno di un team di esperti video.
Cloudflare Stream fornisce automaticamente video a bassa latenza alla risoluzione ideale, su una varietà di connessioni, dispositivi e piattaforme.
Distribuzione video rapida, affidabile e coerente grazie al routing e all'ispezione del traffico a passaggio singolo attraverso la nostra rete globale.
A differenza delle CDN di video tradizionali, Stream viene fatturato in base ai minuti guardati anziché al totale dei byte trasferiti. Non si paga mai per l'ingresso, l'elaborazione o l'uscita.
Cloudflare Stream offre video on-demand, con ampia compatibilità, su un'unica connettività cloud:
PhonePe desiderava migliorare la distribuzione dei video indipendentemente dal tipo di dispositivo, dalla posizione e dalle condizioni di rete degli utenti.
Hanno scelto quindi Cloudflare Stream per potenziare tutta la distribuzione dei video. Ora i loro clienti ottengono esperienze multimediali veloci e affidabili che li inducono a tornare.
Soddisfa qualsiasi caso d'uso con la completa programmabilità dell'API e la registrazione, il routing, il caching e la decrittografia personalizzabili in base alla posizione
Preserva le esperienze utente con ispezioni a passaggio singolo e una rete che si trova a 50 ms dal 95% degli utenti di Internet
Blocca più minacce con la sicurezza integrata basata sul blocco di ~190 miliardi di minacce quotidiane
Riduci la proliferazione degli strumenti e l'affaticamento degli avvisi unendo tutti i servizi di sicurezza della forza lavoro remota in un'unica interfaccia utente