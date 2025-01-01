Registrati

Video on demand con Cloudflare

Fornisci video di alta qualità con meno passaggi di sviluppo che fanno perdere tempo

Cloudflare Stream consente di caricare, archiviare, codificare e trasmettere video on-demand senza bisogno di un team di esperti video.

Cloudflare fa la differenza
Distribuzione video ottimizzata su larga scala

Cloudflare Stream fornisce automaticamente video a bassa latenza alla risoluzione ideale, su una varietà di connessioni, dispositivi e piattaforme.

API video intuitiva per gli sviluppatori

Distribuzione video rapida, affidabile e coerente grazie al routing e all'ispezione del traffico a passaggio singolo attraverso la nostra rete globale.

Prezzi trasparenti su un'unica piattaforma

A differenza delle CDN di video tradizionali, Stream viene fatturato in base ai minuti guardati anziché al totale dei byte trasferiti. Non si paga mai per l'ingresso, l'elaborazione o l'uscita.

Come funziona

Video on-demand supportati da una piattaforma e una rete globali

Cloudflare Stream offre video on-demand, con ampia compatibilità, su un'unica connettività cloud:

  • Ospita e distribuisci i tuoi video su una rete che si estende su 330 città in tutto il mondo e che si trova a pochi millisecondi dal 95% degli utenti Internet
  • Stream gestisce automaticamente codec video, protocolli e altro ancora per te
  • Integra con qualsiasi lettore video supportato da HLS o DASH
  • Tieni traccia dei dettagli del numero di spettatori e dei modelli di visualizzazione per contribuire a definire la strategia video
PhonePe utilizza Cloudflare per la distribuzione impeccabile dei video

PhonePe desiderava migliorare la distribuzione dei video indipendentemente dal tipo di dispositivo, dalla posizione e dalle condizioni di rete degli utenti.

Hanno scelto quindi Cloudflare Stream per potenziare tutta la distribuzione dei video. Ora i loro clienti ottengono esperienze multimediali veloci e affidabili che li inducono a tornare.

“Prima potevamo scegliere tra tre bitrate, ma era una decisione una tantum. Ora, Stream cambia velocità in modo dinamico ed elimina stalli e jitter e migliora l'esperienza del nostro cliente".

Scopri come configurare i video on-demand con Cloudflare Stream

Leggi la documentazione per gli sviluppatori
Perché Cloudflare?

La connettività cloud di Cloudflare semplifica e ottimizza la distribuzione dei video

Architettura componibile

Soddisfa qualsiasi caso d'uso con la completa programmabilità dell'API e la registrazione, il routing, il caching e la decrittografia personalizzabili in base alla posizione

Integrazione

Preserva le esperienze utente con ispezioni a passaggio singolo e una rete che si trova a 50 ms dal 95% degli utenti di Internet

Intelligence delle minacce

Blocca più minacce con la sicurezza integrata basata sul blocco di ~190 miliardi di minacce quotidiane

Interfaccia unificata

Riduci la proliferazione degli strumenti e l'affaticamento degli avvisi unendo tutti i servizi di sicurezza della forza lavoro remota in un'unica interfaccia utente

Inizia a utilizzare Cloudflare Video On-Demand oggi stesso

