Estrategia de riesgo unificada

Una guía para los CISO para reducir el riesgo y la complejidad

Con la continua expansión de las superficies de ataque, la gestión del ciberriesgo es cada vez más compleja: demasiadas herramientas aisladas, demasiadas señales y demasiado trabajo manual para evaluar, priorizar y mitigar el riesgo ralentizan a los equipos de seguridad.

Esta guía para los CISO describe un enfoque más sencillo que unifica las principales etapas de la gestión del estado de riesgo en una sola plataforma. En concreto, este enfoque unificado optimiza la forma en que las empresas pueden evaluar el riesgo de forma dinámica, intercambiar señales de riesgo entre sus herramientas actuales, y aplicar controles en todos los entornos informáticos en constante evolución.

Descarga esta guía para los CISO para obtener más información sobre cómo mitigar más riesgos con menos esfuerzo. Explora: