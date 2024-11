Cloudflare kündigt umfassende Tools für E-Mail-Sicherheit und Datenschutz an, um Unternehmen vor Phishing-Angriffen zu schützen

San Francisco, Kalifornien, 11. Januar 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der Spezialist für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, ein besseres Internet zu schaffen, hat heute mehrere neue Zero-Trust-E-Mail-Sicherheitslösungen angekündigt. Diese sind mit jedem E-Mail-Anbieter kompatibel, um Mitarbeiter vor Multichannel-Phishing-Angriffen zu schützen, das Exfiltrieren sensibler Daten per E-Mail zu verhindern und Unternehmen dabei zu helfen, die Bereitstellung zu beschleunigen und zu vereinfachen. Damit stellt Cloudflare Unternehmen einen einfachen und robusten Phishing- und Malware-Schutz zur Verfügung, der tief in seine Zero Trust-Plattform integriert ist und dazu beiträgt, alle Anwendungen und Daten eines Unternehmens zu schützen.

„Vollständig ist eine Zero-Trust-Lösung nur dann, wenn sie auch E-Mails schützt, denn ein großer Teil aller Cyberangriffe beginnt mit Phishing,“ sagt Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „2022 hat Cloudflare Area 1 fast 2,3 Milliarden unerwünschte Nachrichten aus den Posteingängen der Kunden identifiziert und ferngehalten. Heute füllen wir eine Marktlücke, in die in den letzten zehn Jahren zu wenig investiert wurde. Wir präsentieren die erste Reihe tief integrierter Lösungen, die die E-Mail-Sicherheit von Cloudflare Area 1 und unsere Zero Trust-Plattform vereinen.“

E-Mail ist eines der am weitesten verbreiteten und auch am meisten missbrauchten Werkzeuge, die Unternehmen jeden Tag nutzen. Der jüngste Internet Crime Report des FBI zeigt, dass die Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails und von E-Mail-Konten, eine Unterkategorie bösartiger Phishing-Kampagnen, am kostspieligsten ist – US-Unternehmen erleiden dabei Verluste in Höhe von fast 2,4 Milliarden Dollar. Die Folge sind oft mehrere Anbieter, komplexe Implementierungen und ein enormer Ressourcenaufwand für IT-Teams. Mit der Zero-Trust-SASE-Plattform von Cloudflare können Kunden jetzt schnell und einfach umfassende E-Mail-Sicherheits- und Datenschutz-Tools einsetzen, die tief in ihr bestehendes Sicherheitssystem integriert sind und mit jedem E-Mail-Anbieter funktionieren.

Cloudflare One bietet eine umfassende SASE-Plattform nach dem Zero Trust-Prinzip mit nativer Integration in das globale Netzwerk von Cloudflare, das sich über mehr als 275 Städte in über 100 Ländern erstreckt. Dieser tief integrierte Ansatz gewährleistet eine einfache Bereitstellung mit nur wenigen Klicks, ohne die Notwendigkeit, den E-Mail-Anbieter zu wechseln, und eine blitzschnelle Performance, wo immer sich die Benutzer befinden.

Mit den neuen Lösungen von Cloudflare Area 1 können Unternehmen:

Automatisch verdächtige Links oder Anhänge in E-Mails isolieren: Wenn ein Mitarbeiter auf einen Link in einer E-Mail klickt, wird dieser bei Nutzung der Linkisolierung in der branchenführenden Technologie für Remote-Browserisolierung von Cloudflare automatisch geöffnet. So werden potenziell riskante Links, Downloads oder andere Zero-Day-Angriffe davon abgehalten, den Computer des Benutzers und das gesamte Unternehmensnetzwerk zu beeinträchtigen.

Wenn ein Mitarbeiter auf einen Link in einer E-Mail klickt, wird dieser bei Nutzung der Linkisolierung in der branchenführenden Technologie für Remote-Browserisolierung von Cloudflare automatisch geöffnet. So werden potenziell riskante Links, Downloads oder andere Zero-Day-Angriffe davon abgehalten, den Computer des Benutzers und das gesamte Unternehmensnetzwerk zu beeinträchtigen. Exfiltration von Daten erkennen und stoppen: Aufgrund der rapide zunehmenden Nutzung von Cloud-basierten E-Mail-Diensten in Unternehmen ist die Menge an sensiblen Daten, die sich jetzt außerhalb der Räumlichkeiten eines Kunden befinden, dramatisch gestiegen. Durch die Kombination von Schutz vor Datenverlust und Area 1 von Cloudflare können Unternehmen spezifische Richtlinien erstellen, um nach sensiblen oder geschützten Inhalten zu suchen und diese zu blockieren, bevor sie als Anhang beigefügt und versendet werden.

Neue Microsoft 365-Domains in wenigen Minuten einbinden: Einfacher als je zuvor lässt sich Cloudflare Area 1 für Microsoft 365-Domains jetzt über die Microsoft-API einrichten. Ein einziger IT-Administrator kann die gesamte Lösung innerhalb von Minuten und nicht wie bei älteren Anbietern innerhalb von Tagen vollständig einrichten und zum Laufen bringen.

Weitere Informationen darüber, wie Sie mit Cloudflare Area 1 Security oder Cloudflare One beginnen können, finden Sie weiter unten:

Über Cloudflare Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com/de-de/ / @cloudflare) hat sich zum Ziel gesetzt, das Internet besser zu machen. Die Cloudflare-Produktsuite schützt und beschleunigt jede Internetanwendung, ohne dass Hardware hinzugefügt, Software installiert oder eine Zeile Code geändert werden muss. Bei mit Cloudflare betriebenen Websites und Internetanwendungen erfolgt das Routing des gesamten Traffics über ein intelligentes globales Netzwerk, das mit jeder Anfrage dazulernt. Die Folge sind eine deutliche Verbesserung der Performance und ein Rückgang von Spam und anderen Angriffen. Cloudflare wurde 2018 vom Entrepreneur Magazine in die Liste der Top Company Cultures, 2019 von Fast Company in den Kreis der World‘s Most Innovative Companies aufgenommen. 2020 wurde Cloudflare von Reuters Events als Global Responsible Business ausgezeichnet, 2021 von Fast Company in die Liste der Most Innovative Companies aufgenommen und lag 2022 unter den Top 100 Most Loved Workplaces laut Newsweek.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des „Securities Act of 1933“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des „Securities Exchange Act of 1934“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „erkunden“, „planen“, „voraussehen“, „könnten“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „erwägen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Signalwörter. Unter zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung direkt oder indirekt getätigt werden, sind unter anderem (aber nicht nur) Aussagen über die Fähigkeiten und die Effektivität der Cloudflare One-Suite an Zero-Trust-Lösungen (einschließlich Cloudflare Area 1, Remote-Browserisolierung und Schutz vor Datenverlust), die Vorteile, die die Cloudflare-Kunden aus der Nutzung der Cloudflare One-Suite an Zero-Trust-Lösungen (einschließlich Cloudflare Area 1, Remote-Browserisolierung und Schutz vor Datenverlust) und der weiteren Produkte und Technologie von Cloudflare, die erwartete Funktionalität und Performance der Cloudflare One-Suite an Zero-Trust-Lösungen (einschließlich Cloudflare Area 1, Remote-Browserisolierung und Schutz vor Datenverlust) und der anderen Produkte und Technologien von Cloudflare, dem Zeitpunkt, zu dem jegliche neue Cloudflare One-Features (einschließlich Cloudflare Area 1, Remote-Browserisolierung und Schutz vor Datenverlust) allgemein für alle aktuellen und potenziellen Cloudflare-Kunden verfügbar sein werden, Cloudflare's technologische Entwicklung, zukünftige Operationen, Wachstum, Initiativen oder Strategien und Kommentare von Cloudflare's CEO und anderen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Cloudflare können erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt angegeben wurden, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist – unter anderem auf die Risiken, die in von Cloudflare bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Cloudflare-Quartalsberichts im Formular 10-Q, das am 3. November 2022 eingereicht wurde, sowie in anderen Unterlagen, die von uns gegebenenfalls bei der SEC eingereicht werden.

Die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf Ereignisse bis zu dem Datum, an dem sie gemacht wurden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren, sodass sie Ereignisse, Umstände, neue Informationen oder unvorhergesehene Ereignisse, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung auftreten, berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist möglich, dass sich die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Pläne, Absichten oder Annahmen nicht realisieren, weshalb Sie sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen sollten.

