Cloudflare annonce une suite complète d'outils de sécurité des e-mails et de protection des données pour aider les entreprises à se protéger contre les attaques par phishing

Paris, le 11 janvier 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le spécialiste des solutions d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité contribuant à bâtir un Internet meilleur, annonce aujourd'hui de nouvelles solutions Zero Trust pour la sécurité des e-mails. Compatibles avec tous les fournisseurs de messagerie, ces nouvelles solutions sont conçues afin de protéger les collaborateurs contre les attaques de phishing multicanales, de prévenir la fuite de données sensibles par e-mail et enfin d'aider les entreprises à accélérer et simplifier leurs déploiements. Cloudflare fournit désormais aux entreprises une solution simple et robuste contre le phishing et les logiciels malveillants. Bénéficiant d'une intégration en profondeur à sa plateforme Zero Trust, cette protection permet ainsi de sécuriser l'ensemble des applications et des données d'une entreprise.

« Le phishing est à ce jour l'une des formes de cyberattaque les plus répandues. Ainsi, une plateforme Zero Trust serait incomplète sans une solution de sécurité des emails. En 2022, la solution Cloudflare Area 1 a identifié et intercepté près de 2,3 milliards de messages indésirables avant qu'ils n'atteignent les boîtes de réception des clients. Aujourd'hui, avec la première suite de solutions profondément intégrées réunissant la solution de sécurité des e-mails Cloudflare Area 1 et la plateforme Zero Trust, nous venons combler un vide sur un marché souffrant d'un manque d'investissements depuis dix ans », déclare Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare.

Le courrier électronique est l'un des outils les plus omniprésents et aussi les plus utilisés par les entreprises au quotidien. Selon le dernier rapport Internet Crime Report (rapport sur la cybercriminalité) publié par le FBI, la compromission du courrier électronique professionnel (Business Email Compromise, BEC) et la compromission de comptes e-mail (un sous-ensemble des campagnes de phishing malveillantes) constituent les fraudes plus coûteuses, avec près de 2,4 milliards de dollars de pertes pour les entreprises américaines. Par ailleurs, le courrier électronique s'avère également l'un des outils les plus difficiles à sécuriser pour les entreprises. Ce processus implique ainsi souvent le recours à plusieurs fournisseurs, des déploiements complexes et une ponction considérable de ressources pour les équipes informatiques. Désormais, grâce à la plateforme SASE Zero Trust de Cloudflare, les clients peuvent déployer rapidement et facilement des outils complets de sécurité des e-mails et de protection des données, intégrés en profondeur à leur pile de sécurité existante et compatibles avec tous les fournisseurs de messagerie.

Cloudflare One propose une plateforme SASE Zero Trust complète, intégrée nativement au réseau mondial de Cloudflare, qui s'étend à plus de 275 villes dans plus de 100 pays. Cette approche profondément intégrée assure un déploiement simple en quelques clics seulement, sans nécessiter de changer de fournisseur de messagerie, ainsi que des performances ultra-rapides, où que soient les utilisateurs.

Avec les nouvelles solutions Area 1 de Cloudflare, les entreprises pourront :

Isoler automatiquement les liens ou les pièces jointes suspects dans les e-mails : l'isolation des liens assure que si un employé clique sur un lien contenu dans un e-mail, celui-ci est automatiquement traité avec la technologie d'isolation de navigateur à distance de Cloudflare, inégalée dans l'industrie. Les liens et téléchargements à risque et les attaques de type Zero Day sont ainsi tenus à l'écart de l'ordinateur de l'utilisateur et du réseau de l'entreprise.

l'isolation des liens assure que si un employé clique sur un lien contenu dans un e-mail, celui-ci est automatiquement traité avec la technologie d'isolation de navigateur à distance de Cloudflare, inégalée dans l'industrie. Les liens et téléchargements à risque et les attaques de type Zero Day sont ainsi tenus à l'écart de l'ordinateur de l'utilisateur et du réseau de l'entreprise. Identifier et arrêter l'exfiltration des données : l'utilisation rapidement croissante des services de messagerie dans le cloud par les entreprises a entraîné une augmentation considérable du volume de données sensibles résidant désormais hors des locaux des clients. En associant la solution de prévention des pertes de données de Cloudflare et Area 1, les entreprises peuvent établir des politiques spécifiques permettant d'analyser et de bloquer les contenus sensibles ou protégés avant qu'ils ne soient joints à un e-mail et envoyés.

l'utilisation rapidement croissante des services de messagerie dans le cloud par les entreprises a entraîné une augmentation considérable du volume de données sensibles résidant désormais hors des locaux des clients. En associant la solution de prévention des pertes de données de Cloudflare et Area 1, les entreprises peuvent établir des politiques spécifiques permettant d'analyser et de bloquer les contenus sensibles ou protégés avant qu'ils ne soient joints à un e-mail et envoyés. Intégrer de nouveaux domaines Microsoft 365 en quelques minutes : le déploiement de Cloudflare Area 1 pour les domaines Microsoft 365 via l'API Microsoft est désormais d'une simplicité incomparable. Un administrateur informatique unique peut désormais effectuer le déploiement et la mise en service de l'ensemble de la solution en quelques minutes, et non en quelques jours, comme les anciens fournisseurs.

Pour découvrir comment faire vos premiers pas avec Cloudflare Area 1 Security ou Cloudflare One, n'hésitez pas à consulter les ressources suivantes :

À propos de Cloudflare Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com/fr-fr / @cloudflare) se donne pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Les produits composant la suite proposée par Cloudflare protègent et accélèrent toutes les applications Internet en ligne, sans nécessiter d'ajout de matériel, d'installation de logiciels ou de modification de lignes de code. Cloudflare redirige et achemine l'ensemble du trafic web des propriétés Internet qu'elle protège par son réseau mondial intelligent, qui apprend de chaque requête. Les propriétés Internet constatent ainsi une amélioration considérable de leurs performances, ainsi qu'une diminution du nombre de communications indésirables et des autres types d'attaques. En 2018, Cloudflare a intégré la liste Top Company Cultures (Meilleures cultures d'entreprise) d'Entrepreneur Magazine, avant d'entrer dans le classement World's Most Innovative Companies (Les entreprises les plus innovantes du monde) de Fast Company en 2019, a été récompensée aux Reuters Events dans la catégorie Global Responsible Business (Entreprise mondiale responsable) en 2020, a été citée dans les World's Most Innovative Companies de Fast Company en 2021 et a été classée dans le Top 100 Most Loved Workplaces (classement des 100 lieux de travail les plus appréciés) de Newsweek en 2022.

Déclarations prospectives Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse incluent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les capacités et l'efficacité de la suite de solutions Zero Trust Cloudflare One (y compris Cloudflare Area 1, l'isolation de navigateur à distance et la prévention des pertes de données), les avantages potentiels pour les clients de Cloudflare liés à l'utilisation de la suite de solutions Zero Trust Cloudflare One (y compris Cloudflare Area 1, l'isolation de navigateur à distance et la prévention des pertes de données), ainsi que des autres produits et technologies de Cloudflare, les fonctionnalités et performances attendues de la suite de solutions Zero Trust Cloudflare One (y compris Cloudflare Area 1, l'isolation de navigateur à distance et la prévention des pertes de données), ainsi que des autres produits et technologies de Cloudflare, le moment auquel les éventuelles nouvelles fonctionnalités de Cloudflare One (y compris Cloudflare Area 1, l'isolation de navigateur à distance et la prévention des pertes de données) seront proposées en disponibilité générale à l'ensemble des clients actuels et potentiels de Cloudflare, le développement technologique, les opérations, la croissance, les initiatives ou les stratégies futures de Cloudflare, ainsi que les commentaires formulés par le CEO et d'autres responsables de Cloudflare. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC, la commission chargée de la réglementation et du contrôle des titres et des marchés financiers), comme notre rapport annuel sur formulaire 10-Q déposé le 3 novembre 2022, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par nos soins auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

