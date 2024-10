Cloudflare ayuda a proteger las aplicaciones de mensajería más populares del mundo

San Francisco, CA, 24 de septiembre de 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder de conectividad cloud, anunció hoy un nuevo servicio para verificar la integridad de las claves públicas en el cifrado de extremo a extremo de populares aplicaciones de mensajería. Cuando se utilizan aplicaciones de mensajería con cifrado de extremo a extremo, un intercambio de clave pública-privada cifra los mensajes para evitar que mensajes de terceros la intercepten. Ahora, Cloudflare les quita la carga a los usuarios preocupados por la seguridad que anteriormente tenían que verificar manualmente las claves públicas con sus contactos. Al verificar automáticamente que las claves públicas no se hayan alterado, Cloudflare ayuda a generar confianza en que los mensajes cifrados de extremo a extremo se entregan a los destinatarios previstos. WhatsApp está asociado con Cloudflare desde hace tiempo para verificaciones de seguridad, y de nuevo es el primero en implementar este nuevo proceso de auditoría para reforzar la confianza de los usuarios en la aplicación.

El cifrado de extremo a extremo (E2EE) es un tipo de cifrado que mantiene la privacidad de los mensajes, incluso la privacidad del servicio de mensajería en sí. Con el cifrado de extremo a extremo, solo el remitente y el destinatario pueden ver el mensaje. Cuando alguien envía un mensaje, se cifra en su dispositivo antes de que se transmita por Internet. Esto significa que el mensaje se codifica de manera tal que solo el dispositivo del destinatario pueda decodificarlo. Como el mensaje está cifrado, ni siquiera WhatsApp puede leer el contenido. Cuando el mensaje llega al dispositivo del destinatario con una clave pública que coincide, se decodifica para que el destinatario pueda leer el mensaje en su forma original. Muchos servicios ofrecen una verificación de clave de seguridad, que ayuda a garantizar que los usuarios efectivamente estén chateando con el destinatario previsto.

Si bien la verificación de la infraestructura de mensajería E2EE es más importante para los usuarios preocupados por la seguridad, como periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, se recomienda para todos los usuarios. Los usuarios preocupados por la seguridad pueden verificar manualmente la seguridad de su conversación verificando el código QR de un contacto a través de un método de comunicación alternativo. Esta verificación debe hacerse periódicamente, cuando un contacto obtiene un nuevo dispositivo, o para verificar que la aplicación de mensajería en sí no cambió ni modificó las claves.

Presentación de Plexi, un sistema de auditoría para la infraestructura de transparencia de claves

Cloudflare ha presentado Plexi, un sistema de auditoría para la infraestructura de transparencia de claves. La transparencia de claves es un estándar emergente que está diseñado para garantizar la autenticidad de las claves de cifrado que se usan en la mensajería de extremo a extremo. Ayuda a verificar que las claves en ambos extremos de la comunicación son legítimos y permiten una recepción y una lectura seguras del mensaje. Cloudflare ahora puede actuar como un sistema de auditoría de este tecnología. Para ello, verifica que los registros de estas claves estén creados correctamente y que brinden una firma de auditoría que luego la aplicación de mensajería pueda pasar a los usuarios para mejorar la confianza en el sistema. Cloudflare se enorgullece de asociarse con WhatsApp y actuar como un sistema de auditoría de su directorio de claves auditables (AKD) de código abierto.

“Las organizaciones en riesgo, los periodistas y los activistas confían periódicamente en Cloudflare para proteger sus sitios web, correos electrónicos y tráfico. Millones de organizaciones y clientes confían en nosotros, y ser un auditor externo de las aplicaciones de mensajería con cifrado de extremo a extremo es una extensión natural de esos valores y de nuestra tecnología", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. “El establecimiento de este proceso de verificación con WhatsApp eleva la vara para que otras aplicaciones de mensajería la sigan”.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con Cloudflare para fortalecer aún más la transparencia clave en WhatsApp y ayudar a reafirmar a los usuarios que su sesión cifrada es segura”, afirmó Nitin Gupta, director de ingeniería de WhatsApp. “Esta asociación con Cloudflare facilitará a los usuarios verificar la autenticidad de sus chats”.

Los investigadores independientes y los expertos en seguridad pueden leer el blog técnico en https://blog.cloudflare.com/key-transparency para una comprensión más profunda de cómo se construye el sistema de verificación y revisar los resultados de la verificación de prueba publicados en https://dash.key-transparency.cloudflare.com. A Cloudflare le interesa ayudar a auditar la integridad de todos los tipos de infraestructura de cifrado de extremo a extremo. Las empresas u organizaciones interesadas en una auditoría pueden comunicarse a https://www.cloudflare.com/lp/privacy-edge/.

Blog técnico: Cloudflare se asocia con WhatsApp para auditar la infraestructura de clave pública

