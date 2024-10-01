您的原始 IP 地址和開放埠暴露在外，容易受到進階攻擊者的攻擊，即使通過基於雲的安全服務保護它們也如此。阻止這些直接 DDoS 攻擊或資料洩露的常用方法包括：通過存取控制清單（Access Control List, ACL）監控入站 IP 地址；通過 GRE 隧道啟用 IP 安全。
與其他網路安全解決方案（如安全隧道軟體）相比，這些方法通��常緩慢而昂貴，設置和維護耗時，並且缺乏完全集成的加密。
Cloudflare Tunnel 是一款隧道軟體，可以快速安全地加密應用程式到任何類型基礎結構的流量，讓您能夠隱藏你的 web 伺服器 IP 地址，阻止直接攻擊，從而專注於提供出色的應用程式。
其工作原理如下：
Tunnel 精靈在您的原始 Web 伺服器和 Cloudflare 最近的資料中心之間創建一條加密隧道——無需打開任何公共入站埠。
使用防火牆鎖定所有原始伺服器連接埠和通訊協定後，將丟棄 HTTP/S 連接埠上的任何請求，包括巨流量 DDoS 攻擊。資料外洩嘗試完全被封鎖，例如窺探傳輸中的資料或暴力登入攻擊。
進一步瞭解我們如何構建 Tunnel，以及我們如何不斷改善它。
Tunnel 與 Cloudflare DDoS 保護和 Web 應用程式防火牆（WAF）協同工作，為您的 web 資產防禦攻擊。
在部署 Tunnel 精靈並啟用防火牆後，所有入站 web 流量都會通過 Cloudflare 的網路篩選。
現在，您的 web 伺服器防火牆可以阻止容量耗盡型 DDoS 攻擊和資料洩露嘗試到達您的應用程式原始伺服器。
Tunnel 可讓您在 Zero Trust 環境中快速部署基礎設施，使所有對您資源的請求都先通過 Cloudflare 強大的安全過濾器。
Tunnel 與 Cloudflare Access （我們的全方位 Zero Trust 存取解決方案）結合使用時，使用者將透過主要身分識別提供者進行驗證（如 Gsuite 和 Okta），無需使用 VPN。
以往任何人都能透過原始 IP 存取的應用程式，現在只能由已通過 Cloudflare 的網路驗證的使用者來存取。
而且，對於您希望面向外部的內部應用程式（包括開發環境中的應用程式），您可以限制其存取權限。
深入瞭解 Cloudflare 如何實現 Zero Trust 安全。
任何組織都可以免費建立 Cloudflare Tunnels！透過單一命令將原點連線至 Cloudflare 即可嘗試��開始使用。
組織也可以新增 Argo Smart Routing 來擴大其 Tunnels；該產品會使用 Cloudflare 的私人網路，將訪客路由通過最不壅塞且最可靠的路徑，從而提高應用程式的效能。Smart Routing 可將平均原點流量延遲降低 30%，並將連線錯誤減少 27%。
進一步瞭解如何在訂閱中新增 Argo Smart Routing。