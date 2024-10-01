Cloudflare Tunnel 保護您的 web 伺服器免受直接攻擊

從部署應用程式的那一刻起，開發人員和 IT 人員就要花費時間來將其封鎖起來：配置 ACL，輪換 IP 位址，使用像 GRE 隧道這樣的笨拙解決方案。

有一種更簡單，更安全的方法可以保護您的應用程式和 web 服器免受直接攻擊：Cloudflare Tunnel。

確保您的伺服器安全無論它是在何處運作中：公用雲端，私有雲端，Kubernetes 叢集，甚至是電視下的 Mac mini。