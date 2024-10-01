Cloudflare Tunnel 保护您的 web 服务器免受直接攻击

从部署应用程序的那一刻起，开发人员和 IT 人员就要花费时间来将其封锁起来：配置 ACL，轮换 IP 地址，使用像 GRE 隧道这样的笨拙解决方案。

有一种更简单、更安全的方法可以保护您的应用程序和 web 服务器免受直接攻击：Cloudflare Tunnel。

确保您的服务器安全，无论它在何处运行：公共云、私有云、Kubernetes 群集，甚至是电视下方的 Mac mini。