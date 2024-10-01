您的源 IP 地址和开放端口暴露在外，容易受到高级攻击者的攻击，即使通过基于云的安全服务来保护它们时也如此。阻止这些直接 DDoS 攻击或数据泄露的常用方法包括：通过访问控制列表（Access Control List, ACL）监控入站 IP 地址；通过 GRE 隧道启用 IP 安全。
与其他网络安全解决方案（如安全隧道软件）相比，这些方法通常缓慢而昂贵，设置和维护耗时，并且缺乏完全集成的加密。
Cloudflare Tunnel 是一款隧道软件，可以快速安全地加密应用程序到任何类型基础设施的流量，让您能够隐藏你的 web 服务器 IP 地址，阻止直接攻击，从而专注于提供出色的应用程序。
工作方式如下：
Tunnel 后台程序在您的源 web 服务器和 Cloudflare 最近的数据中心之间创建一条加密隧道——无需打开任何公共入站端口。
使用防火墙锁定所有源服务器端口和协议后，HTTP/S 端口上的任何请求都会被丢弃，包括容量耗尽 DDoS 攻击。数据泄露尝试被完全阻止，例如传输中数据窥探或暴力登录攻击。
进一步了解我们如何构建 Tunnel，以及我们如何不断改善它。
Tunnel 与 Cloudflare DDoS 保护和 Web 应用程序防火墙（WAF）协同工作，为您的 web 资产防御攻击。
在部署 Tunnel 后台程序并启用防火墙后，所有入站 web 流量都会通过 Cloudflare 的网络过滤。
现在，您的 web 服务器防火墙可以阻止容量耗尽型 DDoS 攻击和数据泄露尝试到达您的应用程序源服务器。
Tunnel 允许您在一个 Zero Trust 环境中快速部署基础设施，使所有对您资源发出的请求都首先通过 Cloudflare 强大的安全过滤器。
Tunnel 与 Cloudflare Access （我们的综合性Zero Trust 访问解决方案）结合使用时，用户身份验证由主流身份提供商(例如 Gsuite 和 Okta）执行，无需使用 VPN。
以往任何人都能通过源 IP 访问的应用程序，现在只能由经过身份验证的用户通过 Cloudflare 网络访问。
对于您希望面向外部的内部应用程序（包括开发环境中的应用程序），您也可以限制它们的访问。进一步了解 Cloudflare 如何实现Zero Trust 安全。
任何组织都可以免费创建 Cloudflare Tunnels！尝试用单个指令将一个源连接到 Cloudflare。
组织还可以通�过添加 Argo Smart Routing 来增强其隧道，以利用 Cloudflare 的专用网络，路由访问者通过拥堵最少、最可靠的路径，从而提高应用的性能。Smart Routing 将平均源流量延迟降低 30%，将连接错误减少 27%。
详细了解如何将 Argo Smart Routing 添加到您的订阅。