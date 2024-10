Wyzwania związane z ochroną infrastruktury źródłowej

Twoje źródłowe adresy IP i otwarte porty są narażone na działania zaawansowanych atakujących, nawet wtedy, gdy są chronione przez usługi bezpieczeństwa oparte na chmurze. Niektóre popularne sposoby zapobiegania tym bezpośrednim atakom DDoS lub próbom naruszenia bezpieczeństwa danych to na przykład monitorowanie przychodzących adresów IP za pośrednictwem list kontroli dostępu (ACL) oraz zapewnianie bezpieczeństwa adresu IP przy użyciu tuneli GRE.

W porównaniu z innymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa sieci, takimi jak oprogramowanie do bezpiecznego tunelowania, te podejścia są często wolne i kosztowne, nie mają w pełni zintegrowanego szyfrowania, a ponadto ich konfiguracja i utrzymywanie zajmuje dużo czasu.

Bezpiecznie łącz źródła bezpośrednio z Cloudflare

Cloudflare Tunnel to oprogramowanie do tunelowania, które pozwala szybko zabezpieczyć i zaszyfrować ruch aplikacji do dowolnego typu infrastruktury, dzięki czemu możesz ukryć adresy IP swojego serwera internetowego, blokować ataki bezpośrednie i znów dostarczać świetne aplikacje.

Oto, jak to działa:

Demon Tunnel tworzy zaszyfrowany tunel między źródłowym serwerem internetowym a najbliższym centrum danych Cloudflare bez otwierania jakichkolwiek publicznych portów przychodzących.

Po zablokowaniu wszystkich portów i protokołów serwera pochodzenia za pomocą zapory wszystkie żądania wysyłane do portów HTTP/S są blokowane, w tym również wolumetryczne ataki DDoS. Próby naruszenia bezpieczeństwa danych, takie jak szpiegowanie przesyłanych danych lub ataki metodą brute-force, są całkowicie blokowane.

Dowiedz się więcej o tym, jak zbudowaliśmy Tunnel i jak staramy się ciągle go ulepszać.