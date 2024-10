Problèmes liés à la protection de l'infrastructure du point d'origine

Les adresses IP et les ports ouverts de votre serveur d’origine sont exposés et vulnérables aux attaques sophistiquées, même lorsqu’ils se trouvent derrière vos services de sécurité hébergés dans le Cloud. Les moyens suivants sont couramment utilisés pour arrêter les attaques DDoS directes ou les tentatives de violation de données : surveillance des adresses IP au moyen de listes de contrôles d’accès (ACL) et activation de la sécurité IP via des tunnels GRE.

Comparées à d’autres solutions de sécurité réseau des réseaux (par exemple, les logiciels de tunnellisation sécurisée), ces approches sont souvent lentes et coûteuses ; leur mise en place et leur maintenance sont fastidieuses, et elles n’offrent pas un chiffrement totalement intégré.

Connectez directement vos serveurs d'origine au réseau Cloudflare en toute sécurité

Cloudflare Tunnel est un logiciel de tunnellisation qui vous permet de sécuriser rapidement et chiffrer le trafic des applications vers n’importe quel type d’infrastructure, afin de dissimuler les adresses IP de votre serveur web, de bloquer les attaques directes et de vous concentrer sur la création d’applications fantastiques.

Voici comment cela fonctionne :

Le démon de Tunnel crée un tunnel chiffré entre votre serveur web d’origine et le datacenter de Cloudflare le plus proche, le tout sans ouvrir un seul port d’entrée public.

Une fois l’ensemble des ports et protocoles du serveur d’origine verrouillé à l’aide de votre pare-feu, toutes les requêtes vers les ports HTTP/S seront abandonnées, y compris les attaques DDoS volumétriques. Les tentatives de violation des données, telles que l’espionnage des données en transit ou les tentatives de connexion par force brute, sont totalement bloquées.

Découvrez comment nous avons construit Tunnel – et comment nous continuons à l’améliorer.