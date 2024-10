Cloudflare Tunnel Webserver vor direkten Angriffen schützen

Von dem Moment an, in dem eine Anwendung bereitgestellt wird, beginnen die Entwickler und die IT, sie abzuriegeln: Sie konfigurieren Zugriffskontrolllisten, rotieren IP-Adressen und verwenden umständliche Lösungen wie GRE-Tunnel.

Doch es gibt eine einfachere und sicherere Möglichkeit, Anwendungen und Webserver vor direkten Angriffen zu schützen, und zwar mit Cloudflare Tunnel.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Server sicher ist, egal, wo er betrieben wird: in einer öffentlichen Cloud, einer privaten Cloud, einem Kubernetes-Cluster oder sogar auf einem Mac mini unter Ihrem Fernsehgerät.