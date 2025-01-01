Cloudflare 與領先的 AI 公司合作，以加強企業的生成式 AI 安全性

加州舊金山，2025 年 8 月 26 日 – 領先的全球連通雲公司 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 已成為首家與三大領先的生成式 AI 工具（ChatGPT Enterprise、Claude by Anthropic 和 Google Gemini）整合的雲端存取安全性代理程式 (CASB)，以進一步提升企業對工作場域中使用生成式 AI 的可視性與控制力。透過這些整合，同時使用這些生成式 AI 應用程式的 Cloudflare 客戶，將能夠即時強化企業級 AI 安全防護，且無需進行複雜的系統設定。

ChatGPT、Claude 和 Google 的 Gemini 等生成式 AI 工具正在改變企業的運作方式。如今，四分之三的員工使用生成式 AI 工具，應用範圍涵蓋編輯內容、彙整資料、協助設計工作與程式碼偵錯等各種任務。與此同時，企業也致力於保護敏感的公司資料、防止意外資料外洩，並持續符合不斷演變的法規要求。這使得安全團隊必須具備即時的可視性與主動的控管能力，才能在企業內安全地推動生成式 AI 的使用。

Cloudflare 共同創辦人暨執行長 Matthew Prince 表示：「員工總是希望能擁有競爭優勢——無論是節省時間、激盪創意，還是提升效率。使用生成式 AI 工具，就能為他們帶來這樣的優勢。但快速創新與安全之間，往往存在一道斷層。Cloudflare 已推出多項安全防護措施，協助企業安心採用 AI；而如今，我們是唯一一家直接與三大最熱門工具深度整合的公司，為整個產業提升了企業級 AI 安全的標竿。」

透過這些全新的整合功能，當越來越多員工開始使用生成式 AI 工具時，客戶也能擁有全新的方式來管理企業級 AI 安全。Cloudflare 的 CASB 會持續掃描 ChatGPT Enterprise、Claude 以及 Google 的 Gemini 平台，透過自動化、即時的可視性與主動警示機制，更有效地保護客戶的敏感資料。這最終能讓安全團隊擁有更大的掌控力與信心，確保即便員工使用 AI 工具，公司資料仍能符合相關規範並受到妥善保護。

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 是一家業界領先的全球連通雲公司，其使命是幫助構建更好的網際網路。它為各种組織提供支援，不僅幫助世界各處的員工、應用程式和網路提升速度和安全性，還降低了複雜性和成本。Cloudflare 的全球連通雲提供了功能最齊全的統一雲端原生產品和開發人員工具平台，因此，任何組織都能獲得高效工作、不斷開發和加速業務所需的控制能力。

Cloudflare 由世界上規模最大且互連性最高的網路之一提供支援，每天可為客戶封鎖數十億個線上威脅。它贏得了全球數百萬個組織的信賴，從最大的品牌到企業家和小企業，再到非營利組織、人道主義團體以及政府。

若要深入瞭解 Cloudflare 的全球連通雲，請造訪 cloudflare.com/connectivity-cloud。若要深入瞭解最新的網際網路趨勢和深入解析，請造訪 https://radar.cloudflare.com。

