什麼是 MP4？| MPEG-4 與 MP4

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什麼是 MP4？

MP4 是一種廣泛使用的多媒體檔案儲存格式，用於儲存影片和串流。它是一種國際標準，適用于大量裝置。

MP4 指的是數位容器檔案，作為影片的包裝函式，而不是影片本身。它包含壓縮的影片資料和播放影片所需的其他相關資料。

在編碼過程中，會針對各種平台、程式和裝置對影片檔案進行最佳化。這包括壓縮（使檔案變小）和轉碼（變更影片格式）。

與其他影片檔案類型相比，MP4 檔案的壓縮率通常更高，因此也更小。由於音訊和視訊元件是分開壓縮的，所以它的壓縮後影片品質相對較高。

MP4 和 MPEG-4 之間有什麼區別？

雖然 MP4 標準的全稱是 MPEG-4 Part 14，但詞彙「MP4」和「MPEG-4」的含義並不相同。MP4 是數位容器檔案，MPEG-4 是在 MP4 檔案中編碼視訊內容的標準。MP4 檔案中的視訊內容使用 MPEG-4 標準進行編碼。

舉個例子，考慮一罐蘇打水，MP4 容器就像裝飲料的罐子，而 MPEG-4 標準就像罐子裡的蘇打水。就像當有人說我要蘇打水，實際意味著一罐蘇打水一樣，當提到 MP4 容器檔案時，MP4 和 MPEG-4 有時可以互換使用。

使用 MP4 有什麼優勢？

MP4 廣泛支援使用者裝置（例如電腦和智慧型手機）、串流服務和影片編輯軟體——這有助於確保與未來裝置和程式的相容性

它具有相對較高的壓縮後影片品質——雖然壓縮檔案通常會導致影片品質下降，但 MP4 的影響很小

與許多影片檔案格式不同，MP4 可以與 HTML5（在網頁中嵌入視訊的最常用方法之一）配合使用

MP4 可以與多種串流通訊協定一起使用

哪些線上平台支援 MP4？

大多數用於上傳影片檔案的平台都支援 MP4 格式，包括 YouTube 和 Vimeo。Wistia 接受 MOV 檔案，但建議使用 MP4 檔。

MP4 可以與哪些串流通訊協定搭配使用？

串流允許用戶端裝置在不下載整個影片檔案的情況下從伺服器上播放影片。MP4 與許多串流通訊協定相容，包括：

MP4 的替代方案有哪些？

不同的格式在與平台、瀏覽器和裝置的相容性方面有所不同。MP4 的替代方案包括：

MOV——用於 QuickTime 的專有 Apple 檔案格式

WebM——開放原始碼並被 Android 裝置所支援

AVI——以檔大小為代價的高影片品質

Cloudflare Stream 是否與 MP4 相容？

Cloudflare Stream 是一個影片點播串流平台，支援多種影片檔案格式，包括 MP4。詳細瞭解 Cloudflare Stream 上的影片儲存、編碼和簽名權杖。