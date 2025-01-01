什麼是 H.264？| 進階視訊編碼 (AVC)

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什麼是進階視訊編碼 (H.264)？

進階視訊編碼(AVC)，也稱為 H.264，是當今使用的最常見的視訊壓縮標準。AVC/H.264 能夠以比舊壓縮標準更低的位元速率編碼高品質視訊（「位元速率」是視訊每秒必須處理的資訊單位數）。

藍光和各種串流服務，包括點播和直播電視，都使用 H.264。儘管它的使用有時需要向擁有專利的組織支付版稅，但超過 90% 的視訊行業使用 H.264。

什麼是視訊壓縮？

視訊壓縮也稱為視訊編碼，是減少視訊資料大小以便可以有效地將其從一個地方移動到另一個地方的過程。一個完全未壓縮的視訊檔案可能會佔用幾張藍光光碟。從伺服器串流到使用者電腦也需要大量時間，而且即時重播幾乎是不可能的。相比之下，壓縮的視訊檔案可以放入一張藍光光碟，即使影像品質非常高也是如此。它可以從伺服器快速、近乎即時地串流到使用者的電腦。

視訊壓縮的運作原理是去除備援視覺資訊和不必要的細節，並依靠數學計算來產生每一幀視訊的大部分內容，而不是記錄每一幀。透過記錄視覺效果在幀與幀之間的變化，視訊壓縮可以儲存整個視訊，而無需儲存每一幀。

H.264 是一種失真壓縮標準，這意味著從視訊中移除了不必要的資訊。但是，這不應該影響視訊的品質，因為顯示視訊的重要資訊會被保留。

哪些串流通訊協定使用 H.264？

目前使用的幾乎所有串流通訊協定都與 H.264 相容，包括即時資料流通訊協定 (RTSP)、HTTP 即時串流 (HLS)、HTTP 動態串流 (HDS) 和基於 HTTP 的動態自適應串流 (MPEG-DASH)。事實上，HLS 只能使用 H.264，而某些串流通訊協定可以使用其他壓縮標準。

哪些容器使用 AVC/H.264？

視訊容器檔案儲存視訊、音訊和中繼資料；最常見的容器檔案類型之一是 MP4。H.264 適用於多種容器格式，包括 MP4、TS 和 MOV。

什麼是 H.265？

H.265 也稱為進階視訊編碼 (HEVC)，是 H.264 之後的壓縮標準。它提供比 H.264 更好的圖像品質。除了 H.264 之外，許多視訊託管伺服器還使用 H.265。但是，由於較舊的 H.264 已被廣泛採用且能夠以可管理的位元速率提供良好的品質，因此它可能會繼續使用一段時間。

Cloudflare Stream 是否使用 H.264？

Cloudflare Stream 使用 H.264 對所有視訊進行編碼。Stream 以幾個不同的品質級別對每個視訊進行編碼，從而啟用自適應位元速率串流（在播放時調整視訊的品質）。瞭解有關 Cloudflare Stream 的更多資訊。