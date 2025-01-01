緩衝是什麼意思？| 視訊串流中的緩衝

緩衝是串流運作的核心部分，但緩慢的緩衝可能會讓觀眾感到沮喪。緩衝速度慢的潛在原因有很多，但幸運的是，也有幾種方法可以提高其速度。
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緩衝是在串流影片內容時預先載入資料段的做法。串流（從伺服器到用戶端的音訊或影片檔案的持續傳輸）過程使得線上觀看影片成為可能。緩衝有助於使串流執行得更流暢，因為影片可以在整個影片載入之前開始播放。由於緩衝過程，即使連線被短暫中斷，預先載入的內容也將繼續串流。
緩衝是串流過程的核心元件。然而，許多觀眾並沒有意識到這一點，只有在緩衝過程緩慢或中斷串流時才意識到緩衝過程的存在。這就是為什麼觀眾可能會使用「緩衝」這個詞彙來描述內容載入的延遲。
緩衝可以比作雜貨店的庫存和擱置過程。商店維護庫存，以便他們可以輕鬆為貨架補貨並避免給客戶帶來不便。雜貨店顧客通常在購物時不考慮庫存過程，除非他們想要的商品沒有了。同樣，影片播放程式會預先載入影片片段以避免破壞觀看體驗。
所有串流影片都分為長度為幾秒鐘的小段或影片幀。這樣，就不需要一次將整個影片檔案從伺服器傳送到用戶端，且串流可以從載入的影片的一部分開始。隨著影片開始播放，剩下的片段繼續載入，並在準備就緒時立即播放。
由於許多原因，緩衝可能會進展緩慢。通常，這些問題是在使用者側或網路側，後者表示網際網路服務提供者 (ISP) 或串流平台。
有許多不同的方法來提高緩衝速度。不過，推薦的方法將取決於問題的主要原因。
使用者無法修復 ISP 或串流提供者的中斷或服務中斷，但可以追蹤他們的服務狀態以診斷問題是否在他們那邊。大多數 ISP 和串流提供者都會維護一個服務更新網頁或社交媒體帳戶，並定期更新狀態。
串流提供者在確保緩衝不會緩慢進行方面發揮著關鍵作用。例如，串流提供者可以選擇符合需求的適當編碼格式，以最佳化影片內容。影片編碼涉及到壓縮影片內容並將其轉換為與各種平台相容的形式。壓縮過程減少了檔案大小，有利於順利播放。
串流提供者應該使用 Cloudflare Stream 之類的影片內容傳遞網路 (CDN) 解決方案。CDN 是一組伺服器，用於複製和儲存（或快取）內容以便將其交付給終端使用者。影片 CDN 專為支援影片內容而設計。使用影片 CDN 可以減少延遲，加快緩衝過程，使觀眾在串流內容的過程中不被中斷。