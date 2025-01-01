緩衝是什麼意思？| 視訊串流中的緩衝

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緩衝是什麼意思？

緩衝是在串流影片內容時預先載入資料段的做法。串流（從伺服器到用戶端的音訊或影片檔案的持續傳輸）過程使得線上觀看影片成為可能。緩衝有助於使串流執行得更流暢，因為影片可以在整個影片載入之前開始播放。由於緩衝過程，即使連線被短暫中斷，預先載入的內容也將繼續串流。

緩衝是串流過程的核心元件。然而，許多觀眾並沒有意識到這一點，只有在緩衝過程緩慢或中斷串流時才意識到緩衝過程的存在。這就是為什麼觀眾可能會使用「緩衝」這個詞彙來描述內容載入的延遲。

緩衝可以比作雜貨店的庫存和擱置過程。商店維護庫存，以便他們可以輕鬆為貨架補貨並避免給客戶帶來不便。雜貨店顧客通常在購物時不考慮庫存過程，除非他們想要的商品沒有了。同樣，影片播放程式會預先載入影片片段以避免破壞觀看體驗。

什麼是影片片段？

所有串流影片都分為長度為幾秒鐘的小段或影片幀。這樣，就不需要一次將整個影片檔案從伺服器傳送到用戶端，且串流可以從載入的影片的一部分開始。隨著影片開始播放，剩下的片段繼續載入，並在準備就緒時立即播放。

為什麼緩衝有時需要很長的時間？

由於許多原因，緩衝可能會進展緩慢。通常，這些問題是在使用者側或網路側，後者表示網際網路服務提供者 (ISP) 或串流平台。

使用者層面問題

WiFi 頻寬： WiFi 連線是一種本地網路。每個網路都有頻寬限制，或一次可通過的最大資料量。如果網路即將到達其最大頻寬，內容將緩慢緩衝。例如，如果五個人在星期五晚上試圖在同一個 WiFi 網路上串流五個不同的影片，他們的影片可能會緩衝緩慢。

WiFi 連線是一種本地網路。每個網路都有頻寬限制，或一次可通過的最大資料量。如果網路即將到達其最大頻寬，內容將緩慢緩衝。例如，如果五個人在星期五晚上試圖在同一個 WiFi 網路上串流五個不同的影片，他們的影片可能會緩衝緩慢。 網際網路速度緩慢： 數據機/路由器問題或 WiFi 信號弱也會減慢網際網路連線，降低緩衝速度。例如，裝置和路由器之間的距離會削弱無線連線。老舊或損壞的路由器可能產生弱 WiFi 信號，減慢網際網路效能。

數據機/路由器問題或 WiFi 信號弱也會減慢網際網路連線，降低緩衝速度。例如，裝置和路由器之間的距離會削弱無線連線。老舊或損壞的路由器可能產生弱 WiFi 信號，減慢網際網路效能。 裝置或用戶端問題： 即使有高效能的網際網路，在舊裝置上緩衝也會很慢，這些裝置可能無法跟上如今的網際網路速度標準。此外，瀏覽器串流內容的能力各不相同，所以瀏覽器的選擇也可能導致緩衝緩慢。

即使有高效能的網際網路，在舊裝置上緩衝也會很慢，這些裝置可能無法跟上如今的網際網路速度標準。此外，瀏覽器串流內容的能力各不相同，所以瀏覽器的選擇也可能導致緩衝緩慢。 HD 內容：串流高清 (HD) 影片內容也可能會考驗 WiFi 網路的頻寬限制。與標準清晰度 (SD) 影片相比，高清影片每幀包含更多資料。每幀更多的資料意味著裝置必須下載包含更多資料封包的更大影片片段，更可能導致緩衝緩慢。

網路層面的問題

如何提高緩衝速度

有許多不同的方法來提高緩衝速度。不過，推薦的方法將取決於問題的主要原因。

使用者層面問題

WiFi 頻寬： 如果有限的頻寬導致緩衝緩慢，使用者可以限制網際網路的使用或升級他們的網際網路套餐。

如果有限的頻寬導致緩衝緩慢，使用者可以限制網際網路的使用或升級他們的網際網路套餐。 網際網路速度慢： 使用乙太網路電纜將裝置與路由器進行實體連接，這通常會提高裝置的網際網路速度和可靠性。

使用乙太網路電纜將裝置與路由器進行實體連接，這通常會提高裝置的網際網路速度和可靠性。 裝置或用戶端問題： 如果使用舊電腦，嘗試關閉一些索引標籤或使用更新的裝置。另外，在不同的瀏覽器中串流內容可能會有不同的效果。

網路層面的問題

使用者無法修復 ISP 或串流提供者的中斷或服務中斷，但可以追蹤他們的服務狀態以診斷問題是否在他們那邊。大多數 ISP 和串流提供者都會維護一個服務更新網頁或社交媒體帳戶，並定期更新狀態。

串流提供者如何改善客戶的緩衝速度？

串流提供者在確保緩衝不會緩慢進行方面發揮著關鍵作用。例如，串流提供者可以選擇符合需求的適當編碼格式，以最佳化影片內容。影片編碼涉及到壓縮影片內容並將其轉換為與各種平台相容的形式。壓縮過程減少了檔案大小，有利於順利播放。

串流提供者應該使用 Cloudflare Stream 之類的影片內容傳遞網路 (CDN) 解決方案。CDN 是一組伺服器，用於複製和儲存（或快取）內容以便將其交付給終端使用者。影片 CDN 專為支援影片內容而設計。使用影片 CDN 可以減少延遲，加快緩衝過程，使觀眾在串流內容的過程中不被中斷。