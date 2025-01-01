MOV 與 MP4 | 視訊檔案格式

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什麼是 MP4？

MP4 是一種多媒體檔案儲存格式，最常用於儲存視訊。MP4 用途廣泛，適用於多種裝置。從技術上講，MP4 是一種數位容器檔案，包含壓縮的視訊資料和播放視訊所需的其他相關資料，但 MP4 只是視訊的包裝，而不是視訊本身。

MP4 檔的壓縮率通常比其他視訊檔案類型更高，因此也更小。MP4 檔內的視訊內容使用 MPEG-4 (一種常見的編碼標準) 進行編碼。

什麼是 MOV？

MOV 是視訊和其他多媒體的另一種數位容器檔案。Apple 開發了 MOV 供 Apple QuickTime Player 使用。與 MP4 檔一樣，MOV 視訊使用 MPEG-4 轉碼器進行編碼。

什麼是數位容器檔案？

數位容器檔 (不要與容器計算混淆) 是將彼此相關的資料和中繼資料打包在一起的包裝器。這可以比作檔案櫃，不同的數位容器格式 (例如 MOV 或 MP4) 代表不同大小的檔案櫃，以不同的方式整理檔案。

例如，典型的 MP4 檔包含視訊軌道、音訊軌道以及與這兩者相關的中繼資料。「中繼資料」是資料的相關資訊，可協助電腦找到正確的資料，這如同借書證目錄提供的是書籍的相關資訊，而非書籍本身。這也可以包含圖像和字幕。

MOV 和 MP4 有什麼區別？

這兩種容器格式之間的主要區別在於，MOV 是用於 QuickTime 的 Apple 專有檔案格式，而 MP4 則是國際標準。大多數串流平台建議使用 MP4 檔而非 MOV，因為 MP4 檔與更多串流通訊協定相容。

MP4 通常壓縮程度較高且檔案較小，而 MOV 檔通常品質較高且大小較大。MOV 檔專為 QuickTime 設計，因此更適合用於 Mac 上的視訊編輯。

哪些線上平台支援 MOV 和 MP4？

大多數用於上傳視訊檔案以進行線上發佈的平台都支援這兩種格式，但可能會建議在上傳之前轉換為 MP4。YouTube 和 Vimeo 同時接受 MOV 和 MP4 檔，以及其他檔案格式。Wistia 接受 MOV 檔，但建議使用 MP4 檔。

Cloudflare Stream 支援哪種視訊檔案格式？

Cloudflare Stream 也同時支援 MOV 和 MP4 格式。Cloudflare Stream 是一個隨選視訊串流平台，利用 Cloudflare 全球網路 (覆蓋 125 多個國家/地區的 335 個城市) 進行快速、高效的視訊發佈。Cloudflare Stream 包括視訊儲存、編碼和可自訂的嵌入式視訊播放程式。

Cloudflare Stream 支援的視訊檔格式的完整清單是：MP4、MKV、MOV、AVI、FLV、MPEG-2 TS、MPEG-2 PS、MXF、LXF、GXF、3GP、WebM、MPG 和 QuickTime。

視訊上傳之後，Cloudflare Stream 使用 H.264 對其進行編碼，其相容 HLS 和 MPEG-DASH 並支援從 360p 到 1080p 不等的自適應串流級別。瞭解有關 Cloudflare Stream 的更多資訊。瞭解有關 Cloudflare Stream 的更多資訊。