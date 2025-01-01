熔岩燈如何幫助實現網際網路加密？

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為什麼 Cloudflare 使用熔岩燈來協助加密？

隨機性對於安全加密非常重要。電腦用來加密資料的每個新金鑰都必須真正隨機，以使攻擊者無法找出金鑰並解密資料。但是，電腦設計為基於給定的輸入提供可預測的邏輯輸出，無法產生建立不可預測加密金鑰所需的隨機資料。

要生成增強式加密所需要的不可預測的雜亂資料，電腦必須具有隨機資料來源。不過，「現實世界」是隨機性的絕佳來源，因為實際世界中的事件是不可預測的。

正如大家期望的那樣，熔岩燈始終是隨機的。熔岩燈中的「熔岩」永遠不會再次出現相同的形狀，因此，觀察一組熔岩燈是獲取隨機資料的不錯來源。

為了收集這一資料，Cloudflare 在 Cloudflare 總部大廳的一面牆壁上安排了大約 100 盞熔岩燈，並且安裝了一台朝向這些熔岩燈的相機。相機以固定間隔拍攝熔岩燈的相片，並將影像傳送到 Cloudflare 伺服器。實際上，所有數位影像實際上都由電腦儲存為一系列數位，每個像素有其自己的數值，因此每一張影像都會變成一串完全隨機的數位，Cloudflare 伺服器可以其為起點來建立安全加密金鑰。

因此，在熔岩燈的幫助下，Cloudflare 能夠向客戶提供極強的（並且足夠隨機的）SSL/TLS 加密。考慮到超過數百萬網際網路內容使用了 Cloudflare，這一點尤其重要。

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密碼學中的「隨機」是什麼意思？

在密碼學中，隨機並不僅意味著統計上隨機，也意味著不可預測。

加密的資料看起來應該像完全隨機的資料，因為可預測的資料是能被猜到的。如果存在某種模式，例如特定的值用於加密的頻率高於其他值，或者值始終以一定的順序出現，那麼數學分析能夠挑選出這種模式，從而使攻擊者更容易地猜測到加密所用的金鑰。基本而言，如果加密資料可以預測，那麼它或許已遭到入侵。

加密過程本身是可預測的過程：加密後的資料加上正確的金鑰等於解密後的資料，而且解密後的資料與加密之前的資料相同。但是，使用的加密金鑰必須不可預測。

為瞭解為什麼不可預測性為何如此重要，我們可以想像兩位撲克牌玩家：Bob 總是在有好牌時加注，牌不好時則棄牌（拒絕跟注）。Alice則混合使用下注策略，因此沒有明顯的模式：有時在牌好時加注，有時滿足於跟注，有時甚至會在牌不好時大量加注來詐牌。如果 Alice 和 Bob 參加同一屆撲克牌錦標賽，Alice 的存活時間要比 Bob 更長，因為 Bob 太容易預測。對手很快就會知道 Bob 什麼時候有好牌，並做出應對。即使看不到他的牌，他們也可以大致分辨出他手裡的牌。

同樣，即使攻擊者看不到透過網路傳送的「牌」（或者說加密的內容），但如果隱匿內容的方法太容易預測，他們仍然可以猜測到。

為什麼電腦無法創造隨機性？

電腦基於邏輯執行。電腦程式基於 if-then 陳述式：如果滿足某些條件，則執行指定的動作。如果程式的輸入相同，那麼每次都會產生相同的輸出。

這是設計使然。輸入應導致預期的輸出，而不是意外的輸出。想像一下，如果印表機列印出與文件中文字不同的隨機內容，或者智慧型手機呼叫的電話號碼與使用者輸入的不同，那就混亂不堪了。電腦的用處正是源於它的（相對）可靠性和可預測性。但是，在產生安全加密金鑰時，這種可預測性成為了不利因素。

有些電腦程式擅長模擬隨機性，但對建立加密金鑰來說仍然不夠。

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電腦如何使用現實世界中的隨機輸入來產生隨機資料？

一種稱為偽隨機數字產生器 (PRNG) 的軟體程式能夠獲取不可預測的輸入，並用它來產生不可預測的輸出。從理論上講，PRNG 可以從一個隨機輸入產生無限數量的隨機輸出。

這種演算法之所以稱為「偽隨機」而非「隨機」，是因為它的輸出實際上並不是完全隨機的。為何會如此？主要有兩個原因：

連續兩次給定相同的種子作為起點，PRNG 會產生完全相同的結果。 很難證明它產生的結果在整個時間內完全隨機（如果 PRNG 無限期執行）。

由於第 2 個原因，該演算法不斷需要新的隨機輸入。隨機輸入稱為「密碼種子」。

加密安全偽隨機數字產生器是什麼？

加密安全偽隨機數字產生器 (CSPRNG) 是滿足更嚴格標準的 PRNG，能夠更安全地用於加密。CSPRNG 滿足 PRNG 不一定滿足的兩個要求：

必須通過某些統計隨機性檢驗，以證明不可預測性。 攻擊者即使對程式有部分存取權，也肯定無法預測 CSPRNG 的輸出。

如同 PRNG 一樣，CSPRNG 需要以隨機資料（密碼種子）為起點，從中產生更多隨機資料。

為了產生用於 SSL/TLS 加密的加密金鑰，Cloudflare 使用 CSPRNG，並將從熔岩燈收集的資料作為密碼種子的一部分。

什麼是密碼種子？

密碼種子是 CSPRNG 用於產生隨機資料的起點資料。儘管從理論上講 CSPRNG 可以從單個密碼種子產生無限的隨機輸出，但是定期更新密碼種子要安全得多。攻擊者最終可能會攻破初始的密碼種子。另請記住，如果被提供相同的種子，CSPRNG 會再次產生完全相同的輸出，因此攻擊者可以複製隨機輸出。此外，即使是經過最嚴格測試的 CSPRNG，也無法保證無限期產生不可預測的結果。

透過使用熔岩燈，Cloudflare 可以不斷獲得新的密碼種子資料。相機拍攝到的每張熔岩燈照片都是不同的，從而能產生可用作種子的不同隨機數值序列。

熔岩燈是密碼種子的唯一來源嗎？

許多作業系統都有自己的隨機資料來源用作密碼種子，例如來自使用者動作（滑鼠移動、鍵盤輸入等），儘管它們獲取資料的速度相對較慢。Cloudflare 將獲取自熔岩燈的隨機資料與 Linux 作業系統在兩台不同機器上產生的資料混合在一起，以便在為 SSL/TLS 加密建立加密種子時最大化熵。

什麼是熵？

一般而言，「熵」表示無序或混亂。但是，熵在密碼學中有一個特定的含義：它指的是不可預測性。密碼學家實際上根據熵的位元數來衡量給定資料集具有熵的大小。因此，Cloudflare 將熔岩燈牆稱為「熵牆」。

如果有人站在熔岩燈前面會如何？

因為熔岩燈牆位於 Cloudflare 總部繁忙的大廳中，所以這種情況一直存在。人們在大廳裡進進出出，走過這些熔岩燈或在燈前面停下來聊天。這樣的障礙物成為相機拍攝的隨機性的一部分，因此，部分遮擋相機對熔岩燈視野的人實際上有助於產生熵。

如果有人關閉或損壞相機會如何？

如果發生這種情況，Cloudflare 仍然可以從 Cloudflare 伺服器上執行的 Linux 作業系統中獲得另外兩個隨機來源。此外，Cloudflare 可以輕鬆對相機進行實際存取，因為它位於 Cloudflare 擁有的空間內，並且 Cloudflare 也可快速將其重新開機或根據需要進行更換。

是否所有 Cloudflare 辦事處都有熔岩燈牆？

Cloudflare 的另外兩個主要辦事處分別在倫敦和新加坡，並且每個辦事處各自都有從現實世界輸入中產生隨機資料的方法。倫敦辦事處從安裝的雙擺系統拍照（擺錘與擺錘相連，其運動在數學上不可預測）；新加坡辦事處則測量鈾顆粒（足夠小以至無害）的放射性衰變。

Cloudflare 是第一家將熔岩燈用於加密的公司嗎？

出乎意料，並不是。一家名為 Silicon Graphics 的公司在 1996 年設計了一個類似的系統，稱為「Lavarand」，儘管其專利已過期。

如需瞭解有關 Cloudflare 熔岩燈牆的更多資訊，請閱讀以下兩篇部落格文章：

請參閱此頁面，以瞭解如何使用 Cloudflare 的免費 SSL 加密。