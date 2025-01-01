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什麼是公開金鑰加密？

公開金鑰加密是一種使用兩個不同的金鑰加密或簽署資料的方法，並使其中一個金鑰（即公開金鑰）可供任何人使用。另一個金鑰稱為私密金鑰。用公開金鑰加密的資料只能用私密金鑰解密。由於這種方法使用兩個金鑰而不是一個，公開金鑰加密也稱為非對稱加密。它被廣泛使用，特別是用於 TLS/SSL，這使得 HTTPS 成為可能。

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什麼是密碼編譯金鑰？

在密碼學中，金鑰是用於打亂資料以便使其顯得隨機的一條資訊；它通常是一個很大的數字，或者是一串數字和字母。當使用金鑰將未加密的資料（也稱為純文字）放入加密演算法中時，純文字資料以隨機資料的形式從另一端出來。但是，任何擁有正確金鑰解密資料的人都可以將其返回純文字格式。

例如，假設我們有一條純文字訊息「hello」， 然後用金鑰加密；假設金鑰是「2jd8932kd8」。使用此金鑰加密後，簡單的一句「hello」現在會成為密文「X5xJCSycg14 =」，這似乎是隨機的垃圾資料。但是，透過使用相同的金鑰對其進行解密，我們將能轉回成「hello」。

純文字 + 金鑰 = 加密文字：

hello + 2jd8932kd8 = X5xJCSycg14=

加密文字 + 金鑰 = 純文字：

X5xJCSycg14= + 2jd8932kd8 = hello

這是對稱加密的一個範例，其中只使用一個金鑰。在公開金鑰加密中，將有兩個金鑰。公開金鑰將加密資料，而私密金鑰解密資料。

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TLS/SSL 如何使用公開金鑰加密技術？

公開金鑰加密對於在網際網路（透過 HTTPS）建立安全通訊非常有用。網站公開共用的 SSL/TLS 憑證包含公開金鑰，而私密金鑰安裝在來源伺服器上，並由網站「擁有」。

TLS 交握使用公開金鑰加密技術對原始伺服器的身分進行驗證，並交換用於產生工作階段金鑰的資料。諸如 RSA 或 Diffie-Hellman 之類的金鑰交換演算法，使用公開/私密金鑰對來協商工作階段金鑰，一旦交握完成，工作階段金鑰將用於對稱式加密。用戶端和伺服器能夠為每個通訊工作階段約定新的工作階段金鑰，這樣，即使惡意行為者識別或竊取了前一個工作階段的工作階段金鑰之一也無法解密通訊。