什麼是無伺服器微服務？| 無伺服器微服務說明

微服務是應用程式中較小的部分，彼此獨立執行，並且可以透過多種方式進行部署。無伺服器微服務在無伺服器架構內部署。
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想像一下，把一個應用程式切成小塊，然後作為一個較小部分的集合而不是一個整體來運執行。基本上，微服務架構就是這樣。應用程式的每一小塊都稱為「微服務」，它們各自僅執行一項服務，獨立于應用程式的其他部分執行，並且在自己的環境中執行，儲存自己的資料。儘管名為微小，微服務並不一定很小。稱其「微小」的原因是它們僅處理一項服務，並且是較大應用程式的一部分。
微服務構建的應用程式可以比作一支美式足球隊，在球隊中，每個球員都扮演不同的角色，但是所有球員共同組成一個球隊（整個應用程式），共同實現一個目標。或者，可以將微服務視為人體中的不同系統（循環、呼吸等），應用程式即為整個人體。
從使用者的角度來看，微服務構建的應用程式具有單一介面，並且應與設計為一個堆疊的應用程式一樣運作。但是，每個微服務在幕後都有自己的資料庫，並與應用程式的其餘部分分開執行。此外，同一應用程式中的微服務可以用不同的語言編寫並使用不同的庫。
微服務通常與單體架構相對。單體架構是構建應用程式的經典方式。單體應用程式是單個堆疊，使用者介面位於頂部，業務邏輯位於中間，資料庫位於底部。通常，單體應用程式託管在特定的伺服器或伺服器組中。以這種方式構建應用程式有一個缺點，那就是對應用程式進行任何小的變更都意味著必須更新整個堆疊。另一個缺點是，如果應用程式的一部分損壞，則整個應用程式可能都會失效。
微服務可以多種方式部署；它們可以是無伺服器架構的一部分，可以託管在容器中，可以使用 PaaS 開發，或者，理論上還可以用於構建本機託管的應用程式。然而，當使用容器或無伺服器架構在雲端託管應用程式時，用微服務構建應用程式的優勢可能會最為明顯。
無伺服器微服務部署在無伺服器廠商的基礎結構中，僅在應用程式需要它們時執行。微服務也可以分解成更小的功能，但具體視微服務的大小而定。要深入瞭解有關無伺服器運算的運作原理，請參閱什麼是無伺服器運算？
技術社群還在定義兩者的區別，但是通常，微服務更大，可比功能執行更多操作。功能是一小段代碼，僅回應一個事件，執行一個動作。根據開發人員對應用程式的分割，微服務可能等同於一個功能（意味著它僅執行一個動作），也可能包含多個功能。
繼續借用足球的比喻，想想四分衛的所有職責：投擲傳球、將球傳給後衛，等等。如果說四分衛就像球隊環境中的微服務（提供「四分衛」服務），那麼這些較小的活動中的每一項都是一個功能。但是，微服務和功能之間的界限有時會模糊不清，就像球隊中某些球員只執行一項動作（如踢球手）一樣。
Cloudflare Workers 是託管在 Cloudflare 邊緣網路中、應 HTTP 請求而執行的 JavaScript 代碼。Workers 的行為更像功能，但具有靈活性，也可以充當微服務。Cloudflare 並不限制開發人員可以構建和部署的 Workers 的大小或類型。