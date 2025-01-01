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什麼是 STIX/TAXII？

STIX/TAXII 是一項全球計畫，旨在緩解和預防網路威脅。它由美國國土安全部 (DHS) 於 2016 年 12 月推出，該組織現在由 OASIS 管理，是一個非營利組織，旨在促進網際網路開放標準的制定、採用和融合。

結構化威脅資訊表達式 (STIX) 是一種標準化語言，使用基於 JSON 的語彙，以可讀且一致的格式表達和分享威脅情報資訊。它類似於通用語言如何幫助來自世界不同地區的人們進行交流。STIX 只能促進在系統之間交換網路威脅資訊，而不是人與人之間的對話。STIX 提供通用語法，因此使用者可以透過威脅的動機、能力、功能和回應，一致地描述威脅。

受信任的自動情報資訊交換 (TAXII) 是傳輸威脅情報資料的格式。TAXII 是一種傳輸通訊協定，支援透過超文字傳輸通訊協定安全 (HTTPS) 傳送 STIX 見解。

需要注意的是，STIX 和 TAXII 是獨立的標準。STIX 不依賴於特定的傳輸方法，而 TAXII 可用於傳輸非 STIX 資訊和資料。

STIX/TAXII 一起使用時，會形成共享和使用威脅情報的框架，創建一個開源平台，允許用戶搜索包含 攻擊媒介 詳細信息的記錄，例如惡意 IP 地址，惡意軟件簽名和威脅行為者。

STIX 如何運作？

STIX 的工作方式是提供一種通用語言來描述威脅指標、事件和資料外洩。它可以手動使用，也可以使用 XML 編輯器、Python 和 Java 繫結以及 Python API 和公用程式進行程式設計。資料被組織到 STIX 封裝中，然後透過各種方法分享，包括檔案交換、API 或發佈到威脅情報平台。

STIX 也提供一組建議的詞彙和資料模型，讓組織更容易描述常見的威脅類型和結構。

TAXII 如何運作？

TAXII 的運作方式是定義用於交換資料的通訊協定，包括訊息格式、通訊協定和安全性需求。

TAXII 中的兩個關鍵概念是集合和通道。集合是由單一實體（例如安全廠商或政府機構）組織和管理的一組 STIX 套件。通道可讓組織存取特定集合，例如透過 API、檔案交換或威脅情報平台。通道允許使用者將資料推送給多個消費者。

為什麼 STIX/TAXII 很重要？

STIX/TAXII 很重要，因為它透過提高組織偵測、回應和預防網路威脅的能力來增強組織的整體安全狀態。

STIX 計程式可啟用下列項目：

改善威脅情報分享： STIX/TAXII 為組織提供共用語言，以便分享和交換威脅情報。 提升威脅偵測與回應能力： 透過標準方式呈現威脅資料，組織能夠自動偵測、分析和回應威脅。 提高情報準確性：STIX/TAXII 架構有助於確保情報資料一致、完整且準確。它提高了威脅情報資料的品質和實用性。 鼓勵合作： 組織能夠以安全且可擴展的方式共享數據，從而促進組織之間的協作和信息共享。 自動化支援：在 STIX/TAXII 中使用通用語言和標準，可讓組織更輕鬆地自動化威脅偵測、分析和回應程序，進而提高效率並降低人為錯誤的風險。

使用 STIX/TAXII 有哪些不同的方式？

自推出以來，STIX/TAXII 已被全球機構用於改善他們對線上威脅的理解。有幾種方法可以使用 STIX/TAXII 框架交換威脅情報資料：

威脅情報平台：組織可以透過威脅情報平台發佈和存取 STIX 資料，該平台可作為共用和交換威脅情報資料的中央儲存庫。 API 整合： 威脅分析師可以使用 API 與其他安全工具和系統交換資料。 檔案交換：組織可以將 STIX 套件作為檔案交換，從而允許系統之間進行簡單的資料交換。 即時資料饋送： 分析師團隊可利用 TAXII 訂閱供應商的即時資料饋送。 威脅搜尋：安全分析師可以使用 STIX/TAXII 來組織和搜尋威脅情報資料，從而更輕鬆地識別威脅並支援調查。 自動化威脅偵測：安全團隊可以使用 STIX/TAXII 自動化威脅偵測程序，以便快速識別並回應新的威脅。

Cloudforce One

Cloudforce One 是一個威脅運作和研究團隊，旨在追蹤和破壞威脅執行者。該團隊的先進威脅情報功能可全面覆蓋威脅環境中的所有實體，並幫助組織保持領先地位，並在任何威脅造成損害之前採取行動。