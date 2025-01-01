什麼是下一代防火牆 (NGFW)？

新一代防火牆 (NGFW) 具有傳統防火牆所沒有的額外功能，以此將二者區分開來。NGFW 通常更善於識別最新威脅。
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新一代防火牆 (NGFW) 是一種安全設備，用於處理網路流量並套用規則以封鎖潛在的危險流量。NGFW 在傳統防火牆的基礎上演變和擴展而來。它們能做防火牆所做的一切，但功能更強大，且具有更多的功能。
假設有兩個機場安全機構。一個進行檢查以確保沒有任何禁飛名單上的乘客、他們的身分與機票上的資訊相符，且他們要去往機場實際服務的目的地。第二個機構，除了檢查禁飛名單等之外，還檢查乘客攜帶的物品，確保他們沒有危險或不允許攜帶的物品。第一個機構可以保持機場安全，防止明顯的威脅；但第二個機構還能夠發現可能不太明顯的威脅。
普通防火牆就像第一個安全機構：它根據資料（乘客）的去向、是否屬於合法網路連線以及它的來源來封鎖或允許資料。NGFW 則更像第二個安全機構：它在更深的層次上檢查資料，以識別和封鎖可能隱藏在看似正常的流量中的威脅。
NGFW 可以做普通防火牆能做的一切，包括：
NGFW 也新增了一些舊版防火牆所沒有的功能。NGFW 除了封包篩選之外，還使用深度封包檢查 (DPI)。根據全球研究和諮詢公司 Gartner 的說法，NGFW 包括：
下文中將對這些功能進行詳細說明。
之所以能夠實現這些功能，是因為與普通防火牆不同，NGFW 能夠處理 OSI 模型中多個層的流量，而不僅僅是第 3 層（網路層）和第 4 層（傳輸層）。例如，NGFW 可以查看第 7 層 HTTP 流量，並識別哪些應用程式正在使用中。這是一項重要的功能，因為第 7 層（應用程式層）越來越多地成為攻擊的目標，以繞開傳統防火牆在第 3 層和第 4 層套用的安全性原則。
（要瞭解有關 OSI 層的更多資訊，請參閱什麼是 OSI 模型？）
所有穿越網路或網際網路的資料都被分解成更小的片段，稱為「封包」。因為這些封包包含了進入網路的內容，所以防火牆會檢查這些封包，並阻止或允許它們通過，以防止惡意內容（如惡意程式碼攻擊）通過。所有防火牆都有這種封包篩選的功能。
封包篩選的運作原理是檢查與每個封包相關的來源和目的地 IP 位址、連接埠以及通訊協定。換句話說，即每個封包來自哪裡、要去哪裡以及如何到達那裡。防火牆根據這一評估允許或封鎖封包，篩選掉不允許的封包。
例如，攻擊者有時試圖利用與遠端桌面通訊協定 (RDP) 相關的漏洞，向該通訊協定使用的連接埠（連接埠 3389）傳送特製的封包。然而，防火牆可以檢查封包，看它要去往哪個埠，並封鎖所有指向該連接埠的封包——除非它們來自一個特別允許的 IP 位址。這涉及到在第 3 層（查看來源和目的地 IP 位址）和第 4 層（查看連接埠）檢查網路流量。
NGFW 透過執行深度封包檢查 (DPI) 來改進封包篩選。與封包篩選一樣，DPI 涉及檢查每個單獨的封包，以查看來源和目的地 IP 位址、來源和目的地連接埠等。這些資訊都包含在封包的第 3 層和第 4 層標頭中。
但 DPI 還會檢查每個封包的主體，而不僅僅是標頭。具體來說，DPI 會檢查封包主體是否有惡意程式碼簽名和其他潛在威脅。它將每個封包的內容與已知惡意攻擊的內容進行比較。
NGFW 根據封包的去向，封鎖或允許封包。它們透過分析第 7 層（應用程式層）的流量來做到這一點。傳統的防火牆不具備這種能力，因為它們只分析第 3 層和第 4 層的流量。
應用程式感知讓管理員能夠封鎖有潛在風險的應用程式。如果一個應用程式的資料不能通過防火牆，那麼它就不能將威脅引入網路。
根據 Gartner 對這些詞彙的定義，該功能和入侵預防（下文所述）都是 DPI 的元素。
入侵預防分析傳入流量，識別已知威脅和潛在威脅，並封鎖這些威脅。這種功能通常被稱為入侵預防系統 (IPS)。NGFW 的 DPI 功能中包含 IPS。
IPS 可以使用多種方法來偵測威脅，包括：
威脅情報是關於潛在攻擊的資訊。由於攻擊技術和惡意程式碼的種類在不斷變化，最新的威脅情報對於封鎖這些攻擊至關重要。NGFW 能夠接收來自外部來源的威脅情報摘要採取行動。
威脅情報透過提供最新的惡意程式碼簽名，保持 IPS 簽名偵測的有效性。
威脅情報還可以提供 IP 信譽資訊。「IP信譽」標識攻擊（尤其是機器人攻擊）的常發 IP 位址。IP 信譽威脅情報摘要提供了最新的已知不良 IP 位址，然後 NGFW 可以封鎖這些位址。
一些 NGFW 是硬體設備，旨在保護內部私人網路。NGFW 也可以作為軟體部署，但並不是一定要基於軟體才能被視為新一代防火牆。
最後，NGFW 可以作為雲端服務來部署，這被稱為雲端防火牆或防火牆即服務 (FWaaS)。FWaaS 是安全存取服務邊緣 (SASE) 網路模型的一個重要組成部分。（更深入地比較 NGFW 和 FWaaS。）
Cloudflare Magic Firewall 是一個透過全球 Cloudflare 網路交付的網路級防火牆。它保護使用者、辦公網路和雲端基礎結構，旨在用先進、可擴展的保護措施取代基於硬體的防火牆。
Magic Firewall 與 Cloudflare One 緊密整合，後者是一個結合了網路和安全服務的 SASE 平台。