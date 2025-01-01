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什麼是下一代防火牆 (NGFW)？

新一代防火牆 (NGFW) 是一種安全設備，用於處理網路流量並套用規則以封鎖潛在的危險流量。NGFW 在傳統防火牆的基礎上演變和擴展而來。它們能做防火牆所做的一切，但功能更強大，且具有更多的功能。

假設有兩個機場安全機構。一個進行檢查以確保沒有任何禁飛名單上的乘客、他們的身分與機票上的資訊相符，且他們要去往機場實際服務的目的地。第二個機構，除了檢查禁飛名單等之外，還檢查乘客攜帶的物品，確保他們沒有危險或不允許攜帶的物品。第一個機構可以保持機場安全，防止明顯的威脅；但第二個機構還能夠發現可能不太明顯的威脅。

普通防火牆就像第一個安全機構：它根據資料（乘客）的去向、是否屬於合法網路連線以及它的來源來封鎖或允許資料。NGFW 則更像第二個安全機構：它在更深的層次上檢查資料，以識別和封鎖可能隱藏在看似正常的流量中的威脅。

NGFW 有哪些功能？

NGFW 可以做普通防火牆能做的一切，包括：

封包篩選： 檢查每個單獨的封包，並封鎖危險或意外的封包。封包篩選將在後文中進行詳細說明。

檢查每個單獨的封包，並封鎖危險或意外的封包。封包篩選將在後文中進行詳細說明。 具狀態檢查： 在上下文中查看封包，確保它們是合法網路連線的一部分。

在上下文中查看封包，確保它們是合法網路連線的一部分。 VPN 感知：防火牆能夠識別加密的 VPN 流量並允許它通過。

NGFW 也新增了一些舊版防火牆所沒有的功能。NGFW 除了封包篩選之外，還使用深度封包檢查 (DPI)。根據全球研究和諮詢公司 Gartner 的說法，NGFW 包括：

應用程式感知與控制

入侵預防

威脅情報

用於新增未來資訊摘要的升級路徑

應對不斷變化的安全威脅的技術

下文中將對這些功能進行詳細說明。

之所以能夠實現這些功能，是因為與普通防火牆不同，NGFW 能夠處理 OSI 模型中多個層的流量，而不僅僅是第 3 層（網路層）和第 4 層（傳輸層）。例如，NGFW 可以查看第 7 層 HTTP 流量，並識別哪些應用程式正在使用中。這是一項重要的功能，因為第 7 層（應用程式層）越來越多地成為攻擊的目標，以繞開傳統防火牆在第 3 層和第 4 層套用的安全性原則。

（要瞭解有關 OSI 層的更多資訊，請參閱什麼是 OSI 模型？）

什麼是封包篩選和深度封包檢查 (DPI)？

封包篩選

所有穿越網路或網際網路的資料都被分解成更小的片段，稱為「封包」。因為這些封包包含了進入網路的內容，所以防火牆會檢查這些封包，並阻止或允許它們通過，以防止惡意內容（如惡意程式碼攻擊）通過。所有防火牆都有這種封包篩選的功能。

封包篩選的運作原理是檢查與每個封包相關的來源和目的地 IP 位址、連接埠以及通訊協定。換句話說，即每個封包來自哪裡、要去哪裡以及如何到達那裡。防火牆根據這一評估允許或封鎖封包，篩選掉不允許的封包。

例如，攻擊者有時試圖利用與遠端桌面通訊協定 (RDP) 相關的漏洞，向該通訊協定使用的連接埠（連接埠 3389）傳送特製的封包。然而，防火牆可以檢查封包，看它要去往哪個埠，並封鎖所有指向該連接埠的封包——除非它們來自一個特別允許的 IP 位址。這涉及到在第 3 層（查看來源和目的地 IP 位址）和第 4 層（查看連接埠）檢查網路流量。

深度封包檢查 (DPI)

NGFW 透過執行深度封包檢查 (DPI) 來改進封包篩選。與封包篩選一樣，DPI 涉及檢查每個單獨的封包，以查看來源和目的地 IP 位址、來源和目的地連接埠等。這些資訊都包含在封包的第 3 層和第 4 層標頭中。

但 DPI 還會檢查每個封包的主體，而不僅僅是標頭。具體來說，DPI 會檢查封包主體是否有惡意程式碼簽名和其他潛在威脅。它將每個封包的內容與已知惡意攻擊的內容進行比較。

什麼是應用程式感知和控制？

NGFW 根據封包的去向，封鎖或允許封包。它們透過分析第 7 層（應用程式層）的流量來做到這一點。傳統的防火牆不具備這種能力，因為它們只分析第 3 層和第 4 層的流量。

應用程式感知讓管理員能夠封鎖有潛在風險的應用程式。如果一個應用程式的資料不能通過防火牆，那麼它就不能將威脅引入網路。

根據 Gartner 對這些詞彙的定義，該功能和入侵預防（下文所述）都是 DPI 的元素。

什麼是入侵預防？

入侵預防分析傳入流量，識別已知威脅和潛在威脅，並封鎖這些威脅。這種功能通常被稱為入侵預防系統 (IPS)。NGFW 的 DPI 功能中包含 IPS。

IPS 可以使用多種方法來偵測威脅，包括：

簽名偵測： 掃描傳入封包內的資訊，並將其與已知威脅進行比較

掃描傳入封包內的資訊，並將其與已知威脅進行比較 統計異常偵測： 掃描流量以偵測與基線相比異常的行為變化

掃描流量以偵測與基線相比異常的行為變化 具狀態通訊協定分析偵測：與統計異常偵測類似，但著重於使用中的網路通訊協定，將其與典型的通訊協定使用情況進行比較

什麼是威脅情報？

威脅情報是關於潛在攻擊的資訊。由於攻擊技術和惡意程式碼的種類在不斷變化，最新的威脅情報對於封鎖這些攻擊至關重要。NGFW 能夠接收來自外部來源的威脅情報摘要採取行動。

威脅情報透過提供最新的惡意程式碼簽名，保持 IPS 簽名偵測的有效性。

威脅情報還可以提供 IP 信譽資訊。「IP信譽」標識攻擊（尤其是機器人攻擊）的常發 IP 位址。IP 信譽威脅情報摘要提供了最新的已知不良 IP 位址，然後 NGFW 可以封鎖這些位址。

新一代防火牆是基於硬體還是基於軟體？

一些 NGFW 是硬體設備，旨在保護內部私人網路。NGFW 也可以作為軟體部署，但並不是一定要基於軟體才能被視為新一代防火牆。

最後，NGFW 可以作為雲端服務來部署，這被稱為雲端防火牆或防火牆即服務 (FWaaS)。FWaaS 是安全存取服務邊緣 (SASE) 網路模型的一個重要組成部分。（更深入地比較 NGFW 和 FWaaS。）

什麼是 Cloudflare Magic Firewall？

Cloudflare Magic Firewall 是一個透過全球 Cloudflare 網路交付的網路級防火牆。它保護使用者、辦公網路和雲端基礎結構，旨在用先進、可擴展的保護措施取代基於硬體的防火牆。

Magic Firewall 與 Cloudflare One 緊密整合，後者是一個結合了網路和安全服務的 SASE 平台。