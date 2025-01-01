網絡安全是保護網絡，應用程序，敏感數據和用戶免受網絡攻擊的做法。
閱讀本文後，您將能夠：
相關內容
訂閱 TheNET，這是 Cloudflare 每月對網際網路上最流行見解的總結！
複製文章連結
網絡安全是保護網絡，應用程序，機密或敏感數據以及用戶免受網絡攻擊的做法。 網絡攻擊是個人或團體在未經授權的情況下嘗試訪問計算機系統，網絡和設備的惡意嘗試，以竊取信息，破壞運營或發動更大的攻擊。 常見的網絡攻擊類型包括但不限於網絡 釣魚， 惡意軟件 （包括勒索軟件）， 社交工程攻擊，以及 拒絕服務（DoS）和 分佈式阻斷服務 DDoS 攻擊。
網絡安全非常重要，因為它可以讓您降低風險，以便企業保持運營，成為用戶數據和隱私的良好管理者，防止收入損失並避免法規後果。
網絡威脅有各種形式，具有不同的方法，目標和目的。 一些最常見的威脅包括：
網絡攻擊的影響對企業來說可能是深遠和毀滅性的。 最重要的影響之一是經濟成本，因為網絡攻擊可能導致收入損失，增加修復和恢復的費用以及供應鏈中斷。
網路攻擊也會影響品牌聲譽。 當組織遭受數據洩露或暫時中斷時，他們的品牌形象可能會受到影響，從而導致媒體報導不良以及現有和未來客戶對競爭對手的潛在損失。
此外，網路攻擊可能會導致法規成本，因為公司因未能根據 GDPR 或 HIPAA 等資料保護法規保護使用者資料而面臨罰款。
有許多網絡安全最佳實踐可以應用於個人和組織。
對於個人：
對於企業：