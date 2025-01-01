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什麼是網絡安全？

網絡安全是保護網絡，應用程序，機密或敏感數據以及用戶免受網絡攻擊的做法。 網絡攻擊是個人或團體在未經授權的情況下嘗試訪問計算機系統，網絡和設備的惡意嘗試，以竊取信息，破壞運營或發動更大的攻擊。 常見的網絡攻擊類型包括但不限於網絡 釣魚， 惡意軟件 （包括勒索軟件）， 社交工程攻擊，以及 拒絕服務（DoS）和 分佈式阻斷服務 DDoS 攻擊。

為什麼網絡安全很重要？

網絡安全非常重要，因為它可以讓您降低風險，以便企業保持運營，成為用戶數據和隱私的良好管理者，防止收入損失並避免法規後果。

網絡威脅有各種形式，具有不同的方法，目標和目的。 一些最常見的威脅包括：

惡意 軟件是一種旨在破壞設備正常操作的軟件，並且可以引用各種攻擊，例如蠕蟲，特洛伊木馬，廣告軟件或間諜軟件。

軟件是一種旨在破壞設備正常操作的軟件，並且可以引用各種攻擊，例如蠕蟲，特洛伊木馬，廣告軟件或間諜軟件。 勒索 軟件是一種惡意軟件，可以鎖定計算機文件，直到受害者支付贖金，攻擊者的目標從純粹的貨幣到將網絡脫機。

軟件是一種惡意軟件，可以鎖定計算機文件，直到受害者支付贖金，攻擊者的目標從純粹的貨幣到將網絡脫機。 社交工程攻擊 操縱受害者交出敏感性資訊，以用於欺詐或帳戶盜用等惡意目的。瞭解如何防止帳戶盜用攻擊。

操縱受害者交出敏感性資訊，以用於欺詐或帳戶盜用等惡意目的。瞭解如何防止帳戶盜用攻擊。 網絡釣魚攻擊 誘使受害者共享用戶名，密碼，卡號，銀行帳戶信息或其他敏感數據。

誘使受害者共享用戶名，密碼，卡號，銀行帳戶信息或其他敏感數據。 DDoS 攻擊 是惡意企圖通過大量流量壓倒目標基礎設施，從而破壞流量流向服務器或網絡的流量，從而使它們無法操作。

網絡攻擊有什麼影響？

網絡攻擊的影響對企業來說可能是深遠和毀滅性的。 最重要的影響之一是經濟成本，因為網絡攻擊可能導致收入損失，增加修復和恢復的費用以及供應鏈中斷。

網路攻擊也會影響品牌聲譽。 當組織遭受數據洩露或暫時中斷時，他們的品牌形象可能會受到影響，從而導致媒體報導不良以及現有和未來客戶對競爭對手的潛在損失。

此外，網路攻擊可能會導致法規成本，因為公司因未能根據 GDPR 或 HIPAA 等資料保護法規保護使用者資料而面臨罰款。

什麼是網絡安全最佳實踐？

有許多網絡安全最佳實踐可以應用於個人和組織。

對於個人：

使用強式密碼

不要在不同的網站或應用程式上重複使用相同的密碼

盡可 能使用多因素身份驗證 或 2FA

避免使用不安全的網站（許多瀏覽器會發出警告，如果您要訪問不安全的網站，或在頂部的 URL 欄中尋找掛鎖，以確保該網站使用 TLS 進行加密和認證）

不要下載或打開不熟悉的文件或鏈接

了解 網絡釣魚電子郵件的跡象

對於企業：

為您的所有使用者強制執行上述操作

掌握組織中使用的所有基礎架構，包括 影子 IT

使用 DDoS 防護保持在線狀態

使用防火牆和 WAF 來保護內部網絡和對外網站

加密及備份資料

尋找第三方風險管理解決方案以實施 零信任方法。