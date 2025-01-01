複製文章連結

什麼是入侵指標 (IoC)？

入侵指標 (IoC) 是有關特定安全漏洞的資訊，可以協助安全團隊確定是否發生了攻擊。此資料可能包括攻擊的詳細資料，例如所使用的惡意程式碼類型、涉及的 IP 位址以及其他技術詳細資料。

入侵指標 (IoC) 如何運作？

入侵指標 (IoC) 可協助組織找到並確認裝置或網路上是否存在惡意軟體。攻擊會留下證據痕跡，例如中繼資料。安全專家可以使用這些證據來偵測、調查和解決安全事件。

IoC 可以透過幾種方法獲得，包括：

觀察： 監視系統或裝置中的異常活動或行為

監視系統或裝置中的異常活動或行為 分析： 確定可疑活動的特徵並分析其影響

確定可疑活動的特徵並分析其影響 簽章：識別已知的惡意軟體簽章

IoC 有哪些常見類型？

有幾種不同類型的 IoC 可用於偵測安全事件。其中包括：

基於網路的 IoC （例如惡意 IP 位址、網域或 URL）還可以包括網路流量模式、異常連接埠活動、與已知惡意主機的網路連線或資料外流模式。

（例如惡意 IP 位址、網域或 URL）還可以包括網路流量模式、異常連接埠活動、與已知惡意主機的網路連線或資料外流模式。 基於主機的 IoC 與工作站或伺服器上的活動相關。檔案名稱或雜湊、登錄機碼或在主機上執行的可疑處理序都是基於主機的 IoC 的範例。

與工作站或伺服器上的活動相關。檔案名稱或雜湊、登錄機碼或在主機上執行的可疑處理序都是基於主機的 IoC 的範例。 基於檔案的 IoC 包括惡意程式碼或指令碼等惡意檔案。

包括惡意程式碼或指令碼等惡意檔案。 行為 IoC 涵蓋多種類型的可疑行為，包括奇怪的使用者行為、登入模式、網路流量模式和驗證嘗試。

涵蓋多種類型的可疑行為，包括奇怪的使用者行為、登入模式、網路流量模式和驗證嘗試。 中繼資料 IoC 與檔案或文件關聯的中繼資料有關，例如作者、建立日期或版本詳細資訊。

入侵指標與攻擊指標的對比

IoC 類似於攻擊指標 (IoA)，但它們略有不同。IoA 關注某個動作或事件可能構成威脅的可能性。

例如，IoA 表明已知威脅團體很有可能對網站發動分散式阻斷服務 (DDOS) 攻擊。在這種情況下，IoC 可能會顯示某人已獲得系統或網路的存取權限並傳輸了大量資料。

安全團隊經常使用 IoA 和 IoC 來識別攻擊者行為。再例如，IoC 識別出異常高的網路流量，而 IoA 則是預測高網路流量可能表明即將發生 DDoS 攻擊。這兩個指標都可以協助您深入瞭解網路和系統中的潛在威脅和漏洞。

入侵指標最佳做法

入侵指標 (IoC) 最佳做法涵蓋多種技術，包括使用自動和手動工具來監控、偵測和分析網路攻擊的證據。

隨著新技術和攻擊手段的出現，定期更新 IoC 程序變得非常重要。透過掌握 IoC 程序和最佳做法的最新資訊，組織可以領先於威脅環境並保護自己免受惡意活動的侵害。

Cloudforce One

Cloudforce One 是一個威脅運作和研究團隊，旨在追蹤和破壞威脅執行者。該團隊的先進威脅情報功能可全面覆蓋威脅環境中的所有實體，並協助組織在任何威脅造成損害之前採取行動。