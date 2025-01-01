什麼是入侵指標 (IoC)？

入侵指標 (IoC) 是攻擊者或惡意軟體留下的證據，可用來識別安全事件。

學習目標

閱讀本文後，您將能夠：

  • 定義入侵指標 (IoC)
  • 強調常見的 IOC
  • 瞭解如何使用 IoC 改善偵測與回應

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什麼是入侵指標 (IoC)？

入侵指標 (IoC) 是有關特定安全漏洞的資訊，可以協助安全團隊確定是否發生了攻擊。此資料可能包括攻擊的詳細資料，例如所使用的惡意程式碼類型、涉及的 IP 位址以及其他技術詳細資料。

入侵指標 (IoC) 如何運作？

入侵指標 (IoC) 可協助組織找到並確認裝置或網路上是否存在惡意軟體。攻擊會留下證據痕跡，例如中繼資料。安全專家可以使用這些證據來偵測、調查和解決安全事件。

IoC 可以透過幾種方法獲得，包括：

  • 觀察：監視系統或裝置中的異常活動或行為
  • 分析：確定可疑活動的特徵並分析其影響
  • 簽章：識別已知的惡意軟體簽章

IoC 有哪些常見類型？

有幾種不同類型的 IoC 可用於偵測安全事件。其中包括：

  • 基於網路的 IoC（例如惡意 IP 位址、網域或 URL）還可以包括網路流量模式、異常連接埠活動、與已知惡意主機的網路連線或資料外流模式。
  • 基於主機的 IoC 與工作站或伺服器上的活動相關。檔案名稱或雜湊、登錄機碼或在主機上執行的可疑處理序都是基於主機的 IoC 的範例。
  • 基於檔案的 IoC 包括惡意程式碼或指令碼等惡意檔案。
  • 行為 IoC 涵蓋多種類型的可疑行為，包括奇怪的使用者行為、登入模式、網路流量模式和驗證嘗試。
  • 中繼資料 IoC 與檔案或文件關聯的中繼資料有關，例如作者、建立日期或版本詳細資訊。

入侵指標與攻擊指標的對比

IoC 類似於攻擊指標 (IoA)，但它們略有不同。IoA 關注某個動作或事件可能構成威脅的可能性。

例如，IoA 表明已知威脅團體很有可能對網站發動分散式阻斷服務 (DDOS) 攻擊。在這種情況下，IoC 可能會顯示某人已獲得系統或網路的存取權限並傳輸了大量資料。

安全團隊經常使用 IoA 和 IoC 來識別攻擊者行為。再例如，IoC 識別出異常高的網路流量，而 IoA 則是預測高網路流量可能表明即將發生 DDoS 攻擊。這兩個指標都可以協助您深入瞭解網路和系統中的潛在威脅和漏洞。

入侵指標最佳做法

入侵指標 (IoC) 最佳做法涵蓋多種技術，包括使用自動和手動工具來監控、偵測和分析網路攻擊的證據。

隨著新技術和攻擊手段的出現，定期更新 IoC 程序變得非常重要。透過掌握 IoC 程序和最佳做法的最新資訊，組織可以領先於威脅環境並保護自己免受惡意活動的侵害。

Cloudforce One

Cloudforce One 是一個威脅運作和研究團隊，旨在追蹤和破壞威脅執行者。該團隊的先進威脅情報功能可全面覆蓋威脅環境中的所有實體，並協助組織在任何威脅造成損害之前採取行動。

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