什麼是入侵指標 (IoC)？

入侵指標 (IoC) 是攻擊者或惡意軟體留下的證據，可用來識別安全事件。
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入侵指標 (IoC) 是有關特定安全漏洞的資訊，可以協助安全團隊確定是否發生了攻擊。此資料可能包括攻擊的詳細資料，例如所使用的惡意程式碼類型、涉及的 IP 位址以及其他技術詳細資料。
入侵指標 (IoC) 可協助組織找到並確認裝置或網路上是否存在惡意軟體。攻擊會留下證據痕跡，例如中繼資料。安全專家可以使用這些證據來偵測、調查和解決安全事件。
IoC 可以透過幾種方法獲得，包括：
有幾種不同類型的 IoC 可用於偵測安全事件。其中包括：
IoC 類似於攻擊指標 (IoA)，但它們略有不同。IoA 關注某個動作或事件可能構成威脅的可能性。
例如，IoA 表明已知威脅團體很有可能對網站發動分散式阻斷服務 (DDOS) 攻擊。在這種情況下，IoC 可能會顯示某人已獲得系統或網路的存取權限並傳輸了大量資料。
安全團隊經常使用 IoA 和 IoC 來識別攻擊者行為。再例如，IoC 識別出異常高的網路流量，而 IoA 則是預測高網路流量可能表明即將發生 DDoS 攻擊。這兩個指標都可以協助您深入瞭解網路和系統中的潛在威脅和漏洞。
入侵指標 (IoC) 最佳做法涵蓋多種技術，包括使用自動和手動工具來監控、偵測和分析網路攻擊的證據。
隨著新技術和攻擊手段的出現，定期更新 IoC 程序變得非常重要。透過掌握 IoC 程序和最佳做法的最新資訊，組織可以領先於威脅環境並保護自己免受惡意活動的侵害。
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