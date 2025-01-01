無密碼驗證是一種無需輸入密碼即可登入帳戶的方式。它依賴於密碼的替代方案，例如生物特徵辨識驗證、單次驗證碼、實體金鑰或驗證器應用程式。
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無密碼驗證是一種無需輸入密碼即可登入帳戶的方式。可以使用以下替代方案代替密碼（密碼很難記住且容易被盜）：
在授予使用者存取權限之前，驗證系統會驗證使用者的特徵，確保該使用者是其聲稱的身分。這些特徵也稱為「驗證因素」，包括：知識（使用者知道的東西）、所有物（使用者擁有的東西）和固有特質（使用者本身）。無密碼驗證使用三種驗證因素中的一種或兩種，例如，使用生物特徵辨識技術（使用者本身）或硬體金鑰（使用者擁有的東西）。
以下是其運作方式的範例：
無密碼驗證的好處可能包括降低網路釣魚風險、改善使用者體驗以及降低企業成本。
儘管無密碼驗證有許多好處，但它仍然會帶來一些挑戰。 例如，使用者往往期望在多個裝置上登入雲端應用程式，但無密碼驗證會使這更具挑戰性。將各種驗證方法與現有系統整合可能會導致相容性問題，而且並非所有應用程式都支援無密碼登入。使用者採用可能是另一個障礙，因為使用者會經歷一個學習曲線，且必須適應新的登入方法。 無密碼驗證也會帶來風險，例如在裝置丟失或被盜時，敏感的生物特徵辨識資訊可能會丟失。重新頒發丟失的權杖可能很困難或成本高昂，而且並不能解決所有安全問題。攻擊者可能會轉向其他方法，如社交工程、中間人攻擊，甚至實體裝置盜竊。實施無密碼驗證可能還會產生前期成本以及持續的維護成本。
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