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什麼是 Petya 勒索軟體？

Petya 是一種勒索軟體，於 2016 年首次被發現。與其他類型的勒索軟體一樣，Petya 會加密受害者電腦上的檔案和資料。Petya 的營運者要求支付比特幣，然後才會解密檔案並使其再次可用。

與一些較舊的勒索軟體類型不同，它們僅加密某些重要檔案以勒索受害者，Petya 則會鎖定電腦的整個硬碟。具體來說，它會加密電腦的主檔案表格 (MFT)，導致無法存取硬碟上的任何檔案。

據觀察，Petya 只針對使用 Windows 作業系統的電腦。

Petya 勒索軟體如何傳播？

與許多其他勒索軟體攻擊類似，Petya 主要透過電子郵件附件進行傳播。攻擊者向 HR 部門傳送附有虛假工作申請的電子郵件。附加的 PDF 要么包含受感染的 Dropbox 連結，要么實際上是變相的可執行檔——取決於所使用的攻擊方法。

什麼是 NotPetya？

2017 年 6 月，一種在許多方面類似於 Petya 的新型勒索軟體感染了世界各地的組織。由於它與 Petya 有諸多相似之處，但有一些重要的區別，安全廠商 Kaspersky 將其稱為「NotPetya」。截至 2017 年 6 月 28 日，NotPetya 已經影響了至少 2,000 個組織，絕大多數受害組織都在烏克蘭。

與 Petya 一樣，NotPetya 勒索軟體影響受害者的整個硬碟。然而，NotPetya 加密整個硬碟本身而不是 MFT。它突然迅速傳播，並使用各種漏洞利用和認證盜竊方法迅速感染整個網路。

值得注意的是，觀察到 NotPetya 使用了與 2017 年初全球 WannaCry 攻擊所使用的相同的 EternalBlue 漏洞 (CVE-2017-0144)。這使得它能夠在沒有任何使用者干預的情況下迅速在網路中傳播——不像 Petya，它需要使用者開啟惡意電子郵件附件才能開始感染。Microsoft 於 2017 年 3 月發布了針對 EternalBlue 漏洞的修補程式，但許多組織尚未安裝該修補程式。

NotPetya 與 Petya 2.0 有區別嗎？

它們是一回事。安全行業的不同成員對這種惡意程式碼有不同的名稱。NotPetya 的名稱包括 Petya 2.0、ExPetr 和 GoldenEye。

NotPetya 實際上是勒索軟體嗎？

與大多數勒索軟體會暫時損壞或限制對檔案的存取以換取贖金不同，NotPetya 似乎純粹是破壞性的。沒有辦法扭轉它造成的損害；從根本上來說，它完全清除了檔案，沒有恢復的希望。

儘管它仍然顯示勒索訊息，但這種策略可能只是用來掩飾攻擊者的意圖。即使 NotPetya 受害者想要支付贖金，訊息也會顯示一個虛假的、隨機產生的比特幣位址。攻擊者無法收集贖金，進一步表明 NotPetya 的目標是破壞，而不是經濟利益。

真正的勒索軟體最初並非旨在徹底清除檔案和資料。儘管如果不支付贖金，一些勒索軟體攻擊者可能會在稍後執行此動作，但立即擦除檔案和資料並不能促使受害者付款，因為沒有希望取回他們的檔案。大多數勒索軟體攻擊者的動機是金錢，而不是對受害者系統的持久破壞。

雖然 2016 年 Petya 攻擊背後的攻擊者似乎是典型的勒索軟體網路犯罪分子，但 2018 年幾個國家宣布俄羅斯政府直接支援 NotPetya 攻擊。這表明 NotPetya 攻擊可能有政治動機。

如何防止 Petya 和 NotPetya 感染

以下三個步驟可以幫助降低 Petya 或 NotPetya 攻擊的可能性：

加強電子郵件安全做法： 大多數 Petya 攻擊和一些 NotPetya 攻擊都是從受感染的電子郵件附件開始的。為了防止這種情況，組織可以掃描電子郵件中的惡意程式碼、封鎖來自外部來源的電子郵件附件，並訓練使用者避免開啟不受信任的附件。

大多數 Petya 攻擊和一些 NotPetya 攻擊都是從受感染的電子郵件附件開始的。為了防止這種情況，組織可以掃描電子郵件中的惡意程式碼、封鎖來自外部來源的電子郵件附件，並訓練使用者避免開啟不受信任的附件。 定期修補漏洞： NotPetya 使用的 EternalBlue 漏洞在攻擊發生前幾個月就有可用的修補程式。勒索軟體攻擊通常利用軟體漏洞進入網路或在其中橫向移動。更新軟體和修補漏洞可以幫助消除這些攻擊媒介。

NotPetya 使用的 EternalBlue 漏洞在攻擊發生前幾個月就有可用的修補程式。勒索軟體攻擊通常利用軟體漏洞進入網路或在其中橫向移動。更新軟體和修補漏洞可以幫助消除這些攻擊媒介。 備份檔案和資料：保留重要檔案的備份複本並不能防止勒索軟體感染，但它確實有助於組織更快地從中復原。對於 NotPetya 這樣清除檔案的攻擊，這實際上可能是恢復檔案的唯一方法。

要瞭解更多資訊，請參閱如何防範勒索軟體。

組織也可以採用 Cloudflare One。Cloudflare One 是一個平台，可幫助使用者安全地連接到他們需要的資源。Cloudflare One 使用 Zero Trust 安全性方法，幫助預防和遏制勒索軟體感染。