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什麼是網站安全性？

網站安全性是旨在保護網站及其資料安全的做法、方法和通訊協定。這些方法旨在防止各種網路安全威脅，例如 DDoS 攻擊、SQL 資料隱碼攻擊或惡意程式碼。 網路安全威脅可能對企業產生廣泛且毀滅性的影響，例如經濟成本（例如收入損失和補救費用）、因糟糕的媒體報道和信任喪失而導致品牌聲譽受損，以及監管成本（如未能依據 GDPR 或 HIPAA 保護 PII 資料而被處以巨額罰款）。

為什麼網站安全性很重要？

實作網站安全措施對於保護企業免受網路攻擊至關重要。封鎖潛在威脅可以幫助組織：

保護敏感資料。 網站通常包含或託管敏感的個人資訊，例如姓名、地址、電話號碼或財務詳細資料（例如信用卡資訊）。資料外洩可能會導致客戶信任的重大損失、法律問題和潛在的財務損失。

網站通常包含或託管敏感的個人資訊，例如姓名、地址、電話號碼或財務詳細資料（例如信用卡資訊）。資料外洩可能會導致客戶信任的重大損失、法律問題和潛在的財務損失。 避免業務中斷。 攻擊者可能會透過有針對性的機器人攻擊或 DDoS 攻擊導致網站服務中斷或降低效能，從而導致嚴重的業務中斷。對於電子商務企業來說，這可能代價高昂。

攻擊者可能會透過有針對性的機器人攻擊或 DDoS 攻擊導致網站服務中斷或降低效能，從而導致嚴重的業務中斷。對於電子商務企業來說，這可能代價高昂。 遵守監管要求。 大多數企業需要遵守各種聯邦和國際法規，包括 HIPAA、支付卡產業和 GDPR。不合規將導致巨額罰款和處罰。

大多數企業需要遵守各種聯邦和國際法規，包括 HIPAA、支付卡產業和 GDPR。不合規將導致巨額罰款和處罰。 提高 SEO 和網站知名度。Google 或 Bing 等搜尋引擎會對受感染或不安全網站的企業進行處罰。透過採取措施保護其網站，企業可以提升 SEO 並確保其網站被正確索引。

如何保護網站安全？

保護網站的方法有很多。許多最佳做法可歸為四類：技術措施、編碼和設計、存取控制和使用者管理，以及備份和復原方案。

Cloudflare 如何協助保護網站安全？

有關如何保護網站、API 和支援 AI 的應用程式的更多建議，請查看我們的 網站安全檢查清單

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