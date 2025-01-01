什麼是網站安全性？
網站安全性是旨在保護網站及其資料安全的做法、方法和通訊協定。這些方法旨在防止各種網路安全威脅，例如 DDoS 攻擊、SQL 資料隱碼攻擊或惡意程式碼。
網路安全威脅可能對企業產生廣泛且毀滅性的影響，例如經濟成本（例如收入損失和補救費用）、因糟糕的媒體報道和信任喪失而導致品牌聲譽受損，以及監管成本（如未能依據 GDPR 或 HIPAA 保護 PII 資料而被處以巨額罰款）。
為什麼網站安全性很重要？
實作網站安全措施對於保護企業免受網路攻擊至關重要。封鎖潛在威脅可以幫助組織：
- 保護敏感資料。網站通常包含或託管敏感的個人資訊，例如姓名、地址、電話號碼或財務詳細資料（例如信用卡資訊）。資料外洩可能會導致客戶信任的重大損失、法律問題和潛在的財務損失。
- 避免業務中斷。攻擊者可能會透過有針對性的機器人攻擊或 DDoS 攻擊導致網站服務中斷或降低效能，從而導致嚴重的業務中斷。對於電子商務企業來說，這可能代價高昂。
- 遵守監管要求。大多數企業需要遵守各種聯邦和國際法規，包括 HIPAA、支付卡產業和 GDPR。不合規將導致巨額罰款和處罰。
- 提高 SEO 和網站知名度。Google 或 Bing 等搜尋引擎會對受感染或不安全網站的企業進行處罰。透過採取措施保護其網站，企業可以提升 SEO 並確保其網站被正確索引。
如何保護網站安全？
保護網站的方法有很多。許多最佳做法可歸為四類：技術措施、編碼和設計、存取控制和使用者管理，以及備份和復原方案。
- 技術措施包括實作保護網站的解決方案和工具，例如用於加密的安全通訊端層 (SSL) 憑證、用於篩選和封鎖惡意流量的 Web 應用程式防火牆 (WAF)、用於掃描威脅的安全性外掛程式或軟體、用於封鎖 DDoS 攻擊的內容傳遞網路 (CDN)，以及對 CMS、外掛程式和網站主題進行定期更新和修補。
- 編碼和設計最佳做法可以最大限度地降低安全風險。範例包括輸入驗證以防止 SQL 資料隱碼攻擊、使用者密碼安全儲存、安全使用者驗證和工作階段管理，以及最大限度地減少第三方程式碼的使用。
- 存取控制和使用者管理是管理誰有權存取網站後端的做法。存取控制的範例包括使用強密碼並定期變更密碼、實作雙重驗證、限制管理存取權限、定期審查使用者存取權限以及移除不必要的使用者權限。
- 備份和復原方案可幫助企業為最壞的情況做好準備。最佳做法包括定期備份資料、測試備份復原程序並確保備份資料安全。
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Cloudflare 如何協助保護網站安全？
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