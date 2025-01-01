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什麼是威脅模型？

威脅建模是在應用程式及其環境中尋找安全漏洞的練習。 它涉及創建具有其所有組件的應用程序的表示形式，然後識別弱點。 理想情況下，開發人員和安全工程師在整個軟件開發過程中使用威脅模型-在應用程序上線之前，而不僅僅是之後。 威脅建模可以幫助使應用程序比其他方式更安全，但不應該期望使應用程序堅不可摧。

在搶劫電影中，主角經常檢查他們計劃搶劫的設施的藍圖，找出弱點-可以進入建築物的位置，安全攝像頭看不到的角度等等。 同樣，威脅建模就像檢查給定應用程序的"藍圖一樣。" 不同之處在於，威脅建模是由希望保持應用程序安全的人員完成的，而不是潛在的劫匪。

威脅建模需要團隊建立應用程式的完整檢視。 然後，它涉及到像一個可能想要妥協應用程序的人一樣思考。 攻擊者會怎麼做？ 他們可能會利用弱的 API 安全性嗎？ 他們會否利用 供應鏈攻擊 來感染整合式系統庫？ 儘管並非所有攻擊都可以預期，但威脅建模有助於在發生之前阻止其中一些攻擊。

威脅模型的步驟是什麼？

威脅建模有很多可能的方法，並且沒有任何一種方法可以應用於每種情況。 但通常涉及這四個主要步驟：

1. 評估和繪製應用程序

威脅建模者嘗試識別並描述：

應用程序的組件，包括數據庫服務器，Web 服務器，網關，庫和用戶界面

這些元件的連線方式，例如用於交換資料的 通訊協定 ，以及保護傳輸中資料的任何 加密 方式

如果特裡寫了一個簡單的應用程序，顯示氣球的圖片，他的應用程序圖可以如下所示：

請注意，這是一個非常簡單的示例，真正的威脅建模應用程序圖可能會更加複雜。

2. 識別應用程序構建中的安全漏洞

看到以這種方式佈置的應用程序可以更容易地識別缺陷。 例如，特里可能會注意到他的氣球照片數據庫和他的 Web 服務器之間的通信不使用傳 輸層安全性（TLS）。 這表示伺服器無法透過數位簽章驗證對方的身分，進而讓攻擊者冒充資料庫伺服器並將惡意內容傳送至網頁伺服器。

3. 進行修復這些缺陷的更改

由於威脅建模是在整個開發過程中進行的，因此緩解缺陷可能意味著更改應用程序架構的計劃，或將修復部署到進行中的應用程序構建。

為了減輕他發現的威脅，Terry 可以重新配置他的數據庫服務器和 Web 服務器以使用 TLS 進行連接-或者更好的是，使用 相互 TLS（MTL） 並相互驗證。

4. 確認已套用這些變更，並正確減輕威脅

此時，Terry 可能會在測試環境中執行應用程式，並檢查 1) 伺服器是否依設定使用 TLS，以及 2) Web 伺服器是否接受來自未驗證伺服器而非資料庫伺服器的 HTTP 流量。 他會針對已套用的任何其他緩和措施執行類似的檢查。

有哪些不同的威脅建模方法？

威脅建模方法是識別威脅的一種方法。 方法為威脅建模過程提供了結構，否則在複雜的系統中可能會令人不知所措。 組織可以從各種威脅建模方法中進行選擇，甚至可以開發自己的方法。 一些最常見的方法包括：

還有其他幾種威脅建模方法。 其中一些，例如 " Trike " 和各種混合方法，甚至沒有首字母縮略詞。

威脅建模何時進行？

威脅建模旨在在軟件開發之前和期間進行，並在整個應用程序的生命週期中進行。 如果應用程式在沒有任何威脅模型或緩解措施的情況下發佈，使用者或攻擊者可能會在安全性團隊發現之前先發現安全性瑕疵。 這可能會導致 數據洩露 ，並引入更大的 零時差威脅風險。

但是，由於威脅模型並未發現系統中的所有風險，因此即使在發布後，開發人員和組織也應繼續執行此過程。 除了威脅模型之外，他們還可以通過以下方式實現：

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