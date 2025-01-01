什麽是 swatting（假報警）？| 如何防止 swatting（假報警）

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什麽是 swatting（假報警）？

假報警是一種通常由線上遊戲社群成員實施的騷擾技術。假報警以虛假藉口引起針對目標受害者的緊急執法回應。假報警者透過撥打 911 等緊急電話並謊報暴力緊急情況（例如槍擊或人質事件）來達到這一目的。

假報警者通常認為自己的所作所為是惡作劇，但這可能會帶來嚴重後果。假報警會佔用執法回應小組的時間和精力，使他們無法回應真正的緊急情況。甚至發生過導致執法人員遭到襲擊的假報警事件，在一個案例中，假報警的受害者被執法人員擊斃。

近年來，美國試圖透過對肇事者施以嚴厲的懲罰來勸阻假報警者，但假報警問題仍然存在。執法人員通常很難解決假報警問題，因為許多假報警者使用先進技術隱藏了自己的身分。假報警者使用呼叫者身分假冒等技術來偽裝自己，他們可以在世界上任何地方利用軟體假冒當地呼叫者。

誰是假報警的受害者？

一般來說，假報警的肇事者和受害者都是線上遊戲（如《使命召喚》、《反恐精英》和《DOTA》）參與者。假報警者使用社交工程和人肉搜尋*策略來收集遊戲對手的個人資訊。

在一些案例中，名人也成了假報警者的目標，其中包括蕾哈娜 (Rihanna) 和賈斯汀·比伯 (Justin Bieber)。一些為打擊假報警而出台法律的從政者也遭到了假報警者的報復，成為他們的攻擊目標。

專門報導網路安全問題和揭露網路犯罪分子的記者布萊恩·克雷布斯 (Brian Krebs) 已遭到世界各地的攻擊者的多次假報警攻擊，其中一次極其惡毒。在這次攻擊中，一名駭客企圖陷害他犯有毒品罪，安排將海洛因送到克雷布斯家中，並立即報警讓警察回應小組趕到。此後，攻擊克雷布斯的幾位假報警者被控網路犯罪並遭到逮捕。

*人肉搜尋指蒐集某人的個人資訊（例如身分、地址和電話號碼）以公開分享這些資訊的做法。人肉搜尋的目的是侵犯受害者的隱私。

如何防止 swatting（假報警）

儘管每個人都應謹慎保護自己的線上隱私，但線上遊戲玩家應格外小心，以確保自己不會成為受害者。首先，玩家應避免在遊戲內聊天頻道或遊戲論壇上洩露有關其身分或位置的資訊。他們還應避免使用容易被陌生人識別身分的網名。玩家可以採取進一步預防措施，並使用 VPN 之類的服務來隱藏其 IP 位址，以確保潛在的假報警者無法根據其 IP 位址確定他們的所在位置。

拍打登記處

2018 年，西雅圖警察局建立了一個"拍照登記處"：自我報告他們可能有風險遭受拍手襲擊的人的姓名和地址清單。 當警方接到針對某人添加到註冊表中的 911 電話時，他們知道在發送完整的特警隊之前進行調查。 威奇托的警察已經實施了類似的方法。 儘管這種做法仍然不普遍，但拍打登記處是警察部門試圖解決這個問題的一種方法。