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什麼是惡意負載？

在網路攻擊中，有效負載是對受害者造成傷害的攻擊組成部分。就像在特洛伊木馬故事中隱藏在木馬中的希臘士兵一樣，惡意負載可能會休眠一段時間，不造成任何危害，直到被觸發。

病毒、蠕蟲和惡意程式碼等攻擊媒介都可能包含一個或多個惡意負載。惡意負載還可能出現在電子郵件附件中，事實上，Symantec 報告稱，每 359 封電子郵件中就有一封包含惡意負載，並且這一比例呈上升趨勢。

惡意負載如何給受害者造成損害？

以下是惡意負載造成損壞的一些典型範例：

資料竊取： 特別常見的是透過各種形式的資料外洩竊取敏感性資訊（如登入認證或財務資訊）。

特別常見的是透過各種形式的資料外洩竊取敏感性資訊（如登入認證或財務資訊）。 活動監視： 惡意負載被執行後，可能會監視電腦上的使用者活動，以實現監視、勒索使用者，或收集可出售給廣告商的使用者活動等目的。

惡意負載被執行後，可能會監視電腦上的使用者活動，以實現監視、勒索使用者，或收集可出售給廣告商的使用者活動等目的。 展示廣告： 某些惡意負載會向受害者持久展示有害廣告，例如快顯和隱藏式快顯。

某些惡意負載會向受害者持久展示有害廣告，例如快顯和隱藏式快顯。 刪除或修改檔案 ： 這是惡意負載引起的最嚴重後果之一。惡意負載可能會刪除或修改檔案，從而影響電腦的行為，甚至停用作業系統和/或啟動處理序。例如，某些惡意負載專門「阻塞」智慧型手機，導致使用者無法再開啟或以任何方式使用手機。

這是惡意負載引起的最嚴重後果之一。惡意負載可能會刪除或修改檔案，從而影響電腦的行為，甚至停用作業系統和/或啟動處理序。例如，某些惡意負載專門「阻塞」智慧型手機，導致使用者無法再開啟或以任何方式使用手機。 下載新檔案： 一些惡意負載以極輕便檔案的形式存在，易於傳播，但一旦執行，便會開始下載更大型的惡意軟體。

一些惡意負載以極輕便檔案的形式存在，易於傳播，但一旦執行，便會開始下載更大型的惡意軟體。 執行背景處理序：惡意負載被觸發後，也可能悄無聲息地在背景中執行處理序，例如加密貨幣挖礦或資料儲存。

惡意負載如何執行？

攻擊者必須先找到一種方法，將惡意負載植入受害者的電腦。社交工程攻擊和 DNS 劫持是傳播負載的兩種常用方法。

負載進入受害者的電腦後，通常會處於休眠狀態，直到被執行。攻擊者可以透過許多不同的方法執行惡意負載。執行惡意負載的一些常見方法包括：

開啟可執行檔： 例如，受害者下載他們以為是盜版軟體的電子郵件附件，然後按兩下安裝檔案，導致系統執行負載。

例如，受害者下載他們以為是盜版軟體的電子郵件附件，然後按兩下安裝檔案，導致系統執行負載。 引發一系列特定的行為條件： 這稱為邏輯炸彈。例如，一個不道德的員工可能將邏輯炸彈整合到其公司網路中，該邏輯炸彈會不斷檢查該員工是否仍在薪資表中。當他不再在薪資表中時，邏輯炸彈將滿足執行條件，從而執行惡意負載。

這稱為邏輯炸彈。例如，一個不道德的員工可能將邏輯炸彈整合到其公司網路中，該邏輯炸彈會不斷檢查該員工是否仍在薪資表中。當他不再在薪資表中時，邏輯炸彈將滿足執行條件，從而執行惡意負載。 開啟某些不可執行檔：甚至某些不可執行檔也可能包含惡意負載。例如，有些攻擊將惡意負載隱藏在 .PNG 影像檔案中。當受害者開啟這些影像檔案時，就會執行負載。

如何阻止惡意負載

由於分發和執行惡意負載的方法很多，因此也沒有一招通用的防護方法。除了警惕網路釣魚詐騙和其他社交工程攻擊外，每次下載檔案或從網際網路接收任何類型的資料時，都應採取安全措施。一個好的一般規則是，即使下載的檔案看似來自受信任的來源，也須對其進行病毒掃描。