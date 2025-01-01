全球 DNS 劫持威脅

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什麼是全球 DNS 劫持威脅？

包括 Tripwire、FireEye 和 Mandiant 在內的主要網路安全公司的專家報告稱，在全球範圍內發生了驚人的 DNS 劫持攻擊浪潮。這些攻擊針對中東、歐洲、北非和北美的政府、電信和網際網路實體。

研究人員尚未公開確定受到針對的網站，但有數十個網域承認已遭到入侵。這些攻擊至少自 2017 年以來一直在發生，它們與之前被盜的認證結合使用，將使用者引導至旨在竊取登入認證和其他敏感性資訊的虛假網站。

儘管沒有人將這些攻擊歸因於於任何人，但許多專家認為這些攻擊來自伊朗。一些攻擊者的 IP 位址已追溯到伊朗。雖然攻擊者可能是在假裝為伊朗 IP 以擺脫追蹤，但攻擊的目標似乎也指向伊朗。目標包括幾個中東國家的政府網站，這些網站包含沒有任何經濟價值但對伊朗政府非常有價值的資料。

這些 DNS 劫持攻擊如何運作？

攻擊者執行幾種不同的攻擊策略，但攻擊流程如下：

*Domain Name System (DNS) 就像網際網路的電話簿。當使用者在瀏覽器中輸入 URL（例如「google.com」）時，其在 DNS 伺服器中的記錄會將該使用者導向到 Google 的來源伺服器。如果這些 DNS 記錄遭到篡改，則使用者可能會遇到意外的情況。

如何防止 DNS 劫持攻擊？

在這些類型的攻擊中，單個使用者無法採取太多措施來保護自己避免丟失認證。如果攻擊者在建立其假網站時足夠徹底，那麼即使是技術嫻熟的使用者也很難發現差異。

緩解這些攻擊的一種方法是讓 DNS 提供者加強其驗證，採取諸如要求雙因素認證之類的措施，這將使攻擊者更難以存取 DNS 管理面板。瀏覽器還可以更新其安全規則，例如仔細檢查 TLS 憑證的來源，以確保它們源自與所使用網域相符的來源。