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什麼是資料治理？

資料治理是指用於確保資料安全、準確和可用的流程、技術和原則的集合。任何儲存資料並使用資料進行業務或行銷決策的組織都可以從資料治理中受益。確保資料隱私、資料保護和資料合規性是資料治理的一部分，但治理還包括資料品質、資料管理和存取、安全措施以及一致資料原則的實施。

個人經常難以追蹤重要文件和檔案，例如稅務文件、身分證件、保險資訊等。企業和組織在更大範圍內面臨著同樣的挑戰。資料治理就像有人購買一個帶鎖的檔櫃並整理所有文件，以便他們可以在需要時找到所需的內容，同時還能確保私人資訊的安全。

為什麼資料治理很重要？

藉助使用者與應用程式的互動或來自物聯網 (IoT) 裝置的資料串流等新資料來源，企業可以存取比以往更多的資料。而且，藉助雲端近乎無限的海量數位資料儲存空間，他們可以無限期地儲存任意數量的資料。

資料治理有助於確保所有資料可靠、安全、可用且可解釋。它還有助於確保機密或個人資訊保持私密。

資料治理支援哪些類型的企業目標？

由於資料治理可確保資料可用且值得信賴，因此企業的各個方面都可以從中受益。它可確保所有資料驅動的流程（如運輸、產品訂單、行銷、研發、銷售和人事管理）順利執行，藉此協助企業維持正常運作。

在某種程度上，遵守資料監管架構（資料治理的一部分）可以間接確保不會產生負面的企業後果，包括罰款和失去客戶信任。

資料治理如何支援資料分析？

為了使資料分析能夠提供可以為決策提供依據的準確見解，資料必須準確且具有高品質。資料治理的一部分是確保資料符合這些要求。基於不准確、低品質資料的資料分析沒有價值。

什麼是資料治理框架？

資料治理框架是已定義的規則和職責集，它們指導組織如何操作其資料。資料治理框架規定了誰擁有資料以及應如何儲存、使用或存取資料。

資料治理框架很重要，因為整個組織的資料治理方法必須相同。如果不同部門製定自己的規則和做法，其結果可能是資料格式不一致以及安全或隱私違規。

對於資料治理，有哪些重要的技術和程序？

多種技術對於治理資料至關重要。其中一些包括：

資料治理與資料合規性和資料隱私有何關係？

資料治理對於支援遵守資料隱私和安全法規（例如《一般資料保護規定》(GDPR) 或支付卡產業資料安全標準 (PCI DSS)）至關重要。保護資料是完整資料治理工作的一部分，不保護資料會導致合規性違規和資料外洩。

資料治理還可協助組織維護資料隱私，這對於合規性至關重要。可以如何使用資料、誰可以看到資料、如何更正資料以及保存多長時間都在資料治理的範圍內。

資料治理可以簡化稽核。用於資料治理的記錄可以幫助組織證明合規性。

從本質上講，如果沒有強大的資料治理框架，組織就無法保證資料的隱私，也無法向外部當局證明它正在這樣做。

Cloudflare 如何協助進行資料治理？

許多組織即使擁有適當的資料治理框架，也仍舊依賴舊的手動流程和各種單獨的技術解決方案的組合來進行資料治理。這些方法通常既複雜又不完整。Cloudflare 全球連通雲旨在整合執行資料治理所需的各種功能。進一步瞭解 Cloudflare 在資料治理領域的應用。