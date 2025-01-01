什麼是資料治理？

資料治理是一種確保資料安全、準確、可用和適用的系統和方法。

學習目標

閱讀本文後，您將能夠：

  • 說明資料治理
  • 解釋為什麼資料治理很重要
  • 將資料治理與資料合規性聯繫起來

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什麼是資料治理？

資料治理是指用於確保資料安全、準確和可用的流程、技術和原則的集合。任何儲存資料並使用資料進行業務或行銷決策的組織都可以從資料治理中受益。確保資料隱私、資料保護和資料合規性是資料治理的一部分，但治理還包括資料品質、資料管理和存取、安全措施以及一致資料原則的實施。

個人經常難以追蹤重要文件和檔案，例如稅務文件、身分證件、保險資訊等。企業和組織在更大範圍內面臨著同樣的挑戰。資料治理就像有人購買一個帶鎖的檔櫃並整理所有文件，以便他們可以在需要時找到所需的內容，同時還能確保私人資訊的安全。

為什麼資料治理很重要？

藉助使用者與應用程式的互動或來自物聯網 (IoT) 裝置的資料串流等新資料來源，企業可以存取比以往更多的資料。而且，藉助雲端近乎無限的海量數位資料儲存空間，他們可以無限期地儲存任意數量的資料。

資料治理有助於確保所有資料可靠、安全、可用且可解釋。它還有助於確保機密或個人資訊保持私密。

資料治理支援哪些類型的企業目標？

由於資料治理可確保資料可用且值得信賴，因此企業的各個方面都可以從中受益。它可確保所有資料驅動的流程（如運輸、產品訂單、行銷、研發、銷售和人事管理）順利執行，藉此協助企業維持正常運作。

在某種程度上，遵守資料監管架構（資料治理的一部分）可以間接確保不會產生負面的企業後果，包括罰款和失去客戶信任。

資料治理如何支援資料分析？

為了使資料分析能夠提供可以為決策提供依據的準確見解，資料必須準確且具有高品質。資料治理的一部分是確保資料符合這些要求。基於不准確、低品質資料的資料分析沒有價值。

什麼是資料治理框架？

資料治理框架是已定義的規則和職責集，它們指導組織如何操作其資料。資料治理框架規定了誰擁有資料以及應如何儲存、使用或存取資料。

資料治理框架很重要，因為整個組織的資料治理方法必須相同。如果不同部門製定自己的規則和做法，其結果可能是資料格式不一致以及安全或隱私違規。

對於資料治理，有哪些重要的技術和程序？

多種技術對於治理資料至關重要。其中一些包括：

  • 加密：當資料在儲存體中或從一個地方傳輸到另一個地方時，加密有助於防止其被未經授權的人員檢視或變更。
  • 存取控制：這限制了資料的可用性，只對確實需要這些資料的人開放。只有獲得授權的人員才能存取組織資料。存取控制對於資料合規性也特別重要。
  • 記錄：記錄有助於追蹤企業擁有哪些資料以及這些資料發生了什麼。這提供了有關誰實際使用了資料以及何時使用的檢視。利用記錄，資料治理和合規官員可以確保不應該存取資料的人不會存取資料。而且，記錄對於稽核也是必不可少的。稽核可以證明對實施資料隱私法規的機構的遵守情況。
  • 物件儲存體：這是一種基於雲端的儲存體類型，允許近乎無限的資料儲存。具有適當安全控制的正確物件儲存體提供者有助於確保資料在整個組織中可存取和使用。其他類型的大規模資料儲存體包括區塊儲存體Blob 儲存體和內部部署資料中心儲存體。
  • 資料治理工具：指專門為資料治理工作建置的平台，例如儲存、檢視資料以及與資料互動。資料治理工具可能包括許多功能，如專注於合規性和存取控制的功能。

資料治理與資料合規性和資料隱私有何關係？

資料治理對於支援遵守資料隱私和安全法規（例如《一般資料保護規定》(GDPR)支付卡產業資料安全標準 (PCI DSS)）至關重要。保護資料是完整資料治理工作的一部分，不保護資料會導致合規性違規和資料外洩

資料治理還可協助組織維護資料隱私，這對於合規性至關重要。可以如何使用資料、誰可以看到資料、如何更正資料以及保存多長時間都在資料治理的範圍內。

資料治理可以簡化稽核。用於資料治理的記錄可以幫助組織證明合規性。

從本質上講，如果沒有強大的資料治理框架，組織就無法保證資料的隱私，也無法向外部當局證明它正在這樣做。

Cloudflare 如何協助進行資料治理？

許多組織即使擁有適當的資料治理框架，也仍舊依賴舊的手動流程和各種單獨的技術解決方案的組合來進行資料治理。這些方法通常既複雜又不完整。Cloudflare 全球連通雲旨在整合執行資料治理所需的各種功能。進一步瞭解 Cloudflare 在資料治理領域的應用

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