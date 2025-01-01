被遺忘權是 GDPR 規定的一項法律權利，允許歐盟境內的人員要求刪除其個人資料。
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「被遺忘權」是指組織或服務提供者儲存的個人資料必須根據個人的請求刪除。這是根據《一般資料保護規定》 (GDPR) 授予的一項合法權利，該條例保護歐盟 (EU) 個人的個人資料。然而，被遺忘權並不是一項絕對權利：它並不總是適用於歐盟以外的司法管轄區，且在某些其他情況下，個人可能無法刪除其資料。
假設 Alice 訂閱了一份關於法國葡萄酒的月度電子郵件電子報，但後來覺得她更喜歡比利時啤酒而不是法國葡萄酒，因此該電子報與她不再相關。因此，她取消訂閱了葡萄酒電子報。被遺忘權確保除了取消訂閱（根據《電子隱私指令》的要求）外，她還可以要求電子報發布者從他們的記錄中刪除她的姓名、電子郵件地址和所有其他個人資訊。
此權利還被用於從搜尋引擎結果中移除某些類型的個人資訊。例如，個人有權從搜尋結果頁面中移除關於自己的個人資訊（在一定範圍內），要求 Google 等搜尋引擎不顯示出現該資訊之頁面的連結。
這一權利在 GDPR 中實際上被稱為「刪除權」。然而，儘管如此，它通常被稱為被遺忘權。
被遺忘權的概念早於 GDPR，並且在以前的法律案件中已被引用。但是，GDPR 定義的「刪除權」更為精確；它包括權利何時適用和何時不適用的條件，並為組織提供一個月的時間來回應刪除請求。
GDPR（一般資料保護規定）是適用於歐盟內部資料收集和處理的資料隱私法律框架。GDPR 包含許多關於資料處理、收集和處置的要求，並定義了「資料主體」（即歐盟的個人）的若干權利。其中一項權利是刪除權，在 GDPR 第 17 條中有描述。
最近的法院裁決表明，雖然可以要求線上資訊提供者（例如搜尋引擎）在特定管轄範圍內刪除資訊，但他們不必在全球範圍內刪除這些資訊。個人可以從歐盟內部的搜尋結果中刪除其資料，但非歐盟國家/地區的使用者可能仍會在其搜尋結果中看到這些資料。
GDPR 並未定義個人行使被遺忘權的具體流程。只要請求到達資料控制者或處理者處並滿足某些條件，就應被視為有效請求，並且應刪除其個人資料。
個人可以口頭或書面形式提出此類請求。一旦資料控制者或處理者收到請求，他們有一個月的時間做出回應——要么刪除所請求的資料，要么提供無法刪除資料的原因。
通常，個人必須連同他們的請求一起提供某些資訊，例如確認他們的身分、他們想要刪除哪些資料以及刪除的原因。
行使這一權利的原因可能包括：
更多資訊請見 GDPR 第 17 條。
在幾種不同的情況下，個人可能無法刪除他們的資料。例如，刪除權與言論自由權相衝突時不適用——舉個例子，政治家不能使用被遺忘權從網站上刪除批評性報紙文章。該權利不適用的其他情況包括：
還有其他幾種情況。可在 GDPR 第 17 條中找到權利不適用的完整清單。
《公平資訊慣例》是 20 世紀 70 年代在美國製定的資料收集和使用指南。雖然《公平資訊慣例》不是任何法律框架的一部分，但當今生效的許多資料隱私法規大致與它們保持一致。
其中一個慣例稱為個人參與原則，該原則認為個人擁有多項權利，包括更正或刪除其個人資料的權利。
GDPR 賦予個人多項關於個人資料使用的權利，包括：
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