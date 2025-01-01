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什麼是被遺忘權？

「被遺忘權」是指組織或服務提供者儲存的個人資料必須根據個人的請求刪除。這是根據《一般資料保護規定》 (GDPR) 授予的一項合法權利，該條例保護歐盟 (EU) 個人的個人資料。然而，被遺忘權並不是一項絕對權利：它並不總是適用於歐盟以外的司法管轄區，且在某些其他情況下，個人可能無法刪除其資料。

假設 Alice 訂閱了一份關於法國葡萄酒的月度電子郵件電子報，但後來覺得她更喜歡比利時啤酒而不是法國葡萄酒，因此該電子報與她不再相關。因此，她取消訂閱了葡萄酒電子報。被遺忘權確保除了取消訂閱（根據《電子隱私指令》的要求）外，她還可以要求電子報發布者從他們的記錄中刪除她的姓名、電子郵件地址和所有其他個人資訊。

此權利還被用於從搜尋引擎結果中移除某些類型的個人資訊。例如，個人有權從搜尋結果頁面中移除關於自己的個人資訊（在一定範圍內），要求 Google 等搜尋引擎不顯示出現該資訊之頁面的連結。

被遺忘權與刪除權

這一權利在 GDPR 中實際上被稱為「刪除權」。然而，儘管如此，它通常被稱為被遺忘權。

被遺忘權的概念早於 GDPR，並且在以前的法律案件中已被引用。但是，GDPR 定義的「刪除權」更為精確；它包括權利何時適用和何時不適用的條件，並為組織提供一個月的時間來回應刪除請求。

什麼是 GDPR？

GDPR（一般資料保護規定）是適用於歐盟內部資料收集和處理的資料隱私法律框架。GDPR 包含許多關於資料處理、收集和處置的要求，並定義了「資料主體」（即歐盟的個人）的若干權利。其中一項權利是刪除權，在 GDPR 第 17 條中有描述。

GDPR 被遺忘權是否適用於歐盟以外地區？

最近的法院裁決表明，雖然可以要求線上資訊提供者（例如搜尋引擎）在特定管轄範圍內刪除資訊，但他們不必在全球範圍內刪除這些資訊。個人可以從歐盟內部的搜尋結果中刪除其資料，但非歐盟國家/地區的使用者可能仍會在其搜尋結果中看到這些資料。

人們如何行使被遺忘權？

GDPR 並未定義個人行使被遺忘權的具體流程。只要請求到達資料控制者或處理者處並滿足某些條件，就應被視為有效請求，並且應刪除其個人資料。

個人可以口頭或書面形式提出此類請求。一旦資料控制者或處理者收到請求，他們有一個月的時間做出回應——要么刪除所請求的資料，要么提供無法刪除資料的原因。

通常，個人必須連同他們的請求一起提供某些資訊，例如確認他們的身分、他們想要刪除哪些資料以及刪除的原因。

行使這一權利的原因可能包括：

收集資料的目的已不再適用

個人撤銷其對資料收集的同意

該組織將資料用於行銷，而個人反對這種使用

該組織非法收集或處理資料

該組織有法律義務刪除這些資料

個人反對他們的資料被處理，且處理者沒有處理資料的合法權益

更多資訊請見 GDPR 第 17 條。

被遺忘權何時不適用？

在幾種不同的情況下，個人可能無法刪除他們的資料。例如，刪除權與言論自由權相衝突時不適用——舉個例子，政治家不能使用被遺忘權從網站上刪除批評性報紙文章。該權利不適用的其他情況包括：

資料被用於遵守法律義務

資料用於執行符合公眾利益的任務

資料為了科學、歷史或統計研究的公眾利益而封存，刪除可能會嚴重損害研究

資料是合法抗辯的一部分

還有其他幾種情況。可在 GDPR 第 17 條中找到權利不適用的完整清單。

被遺忘權與《公平資訊慣例》有何關係？

《公平資訊慣例》是 20 世紀 70 年代在美國製定的資料收集和使用指南。雖然《公平資訊慣例》不是任何法律框架的一部分，但當今生效的許多資料隱私法規大致與它們保持一致。

其中一個慣例稱為個人參與原則，該原則認為個人擁有多項權利，包括更正或刪除其個人資料的權利。

根據 GDPR，個人還擁有哪些其他權利？

GDPR 賦予個人多項關於個人資料使用的權利，包括：

知情權： 必須以易於理解的方式告知個人其資料的收集和處理方式

必須以易於理解的方式告知個人其資料的收集和處理方式 資料可攜帶權： 個人可以將其資料從一個資料控制者處轉移到另一個資料控制者處

個人可以將其資料從一個資料控制者處轉移到另一個資料控制者處 存取權： 個人有權獲得所收集之個人資料的複本

個人有權獲得所收集之個人資料的複本 更正權： 個人可以糾正有關自身的不准確資料

個人可以糾正有關自身的不准確資料 限制處理權： 在某些情況下，個人可以限制其個人資料的處理方式

在某些情況下，個人可以限制其個人資料的處理方式 反對權： 個人可以反對資料收集和處理，資料控制者或處理者必須提供使用資料的正當理由（與直接行銷無關的理由）

個人可以反對資料收集和處理，資料控制者或處理者必須提供使用資料的正當理由（與直接行銷無關的理由） 反對自動化處理權：個人可以反對基於自動資料處理的、對其有法律影響的決定

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