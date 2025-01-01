如何測試網站速度

測試網站效能是網站開發和維護的重要組成部分。網站速度測試可以幫助開發人員識別導致其網站執行緩慢的特定資產或資源。

學習目標

閱讀本文後，您將能夠：

  • 知道去哪裡測試網站的效能
  • 瞭解為什麼需要測試網站速度
  • 瞭解如何解讀速度測試結果

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為什麼要測試網站速度？

當汽車製造商開發一款新車型時，它可能在理論上加速很快並且行駛平穩，但在測試駕駛員讓它在跑道上行駛之前，製造商無法知道這輛車實際運行得如何。同樣，一個網站在本地測試環境中的表現，並不總是能很好地表明它在跨越各種網路條件和不同位置的更廣泛網際網路中的表現。

網站速度測試

網站速度測試旨在模擬現實環境，並提供網站實際執行效果的資料。網站速度測試應該讓開發人員不僅知道他們的網站或應用程式有多快，還應該知道頁面上的哪些元素導致速度變慢。

網站速度為什麼重要？

表現不佳的網站可能會讓使用者感到沮喪，從而使他們離開。網站效能緩慢會對搜尋排名 (SEO)轉換率和整體使用者體驗產生負面影響。

開發人員如何測試其網站的速度？

包括 Cloudflare 在內的許多組織都提供網站速度測試。除了提供效能指標外，許多速度測試還能夠識別網頁中減慢頁面速度的單個元素。

除了測試速度之外，Cloudflare 還提供免費的 CDN 服務，可以改善網站效能並減少延遲。

網站速度測試會提供哪些效能指標？

基本的 Cloudflare 速度測試可衡量以下內容：

  • 載入時間：Web 瀏覽器完成下載並顯示網頁所需的時間（以毫秒計）。
  • 第一個位元組接收時間 (TTFB)：瀏覽器收到來自 Web 伺服器的第一個位元組資料所需的時間（以毫秒計）。
  • 請求數：瀏覽器為獲取完全載入網頁所需資源而提出的 HTTP 請求的數量。

並非所有速度測試提供者都會使用相同的效能指標來解析網站速度。其他效能指標包括：

  • DOMContentLoaded (DCL)：衡量載入頁面全部 HTML 代碼所需的時間；影像、CSS 檔案及其他資產無需載入。
  • 頭版畫面載入時間：「頭版畫面」是指在無需向下捲動的情況下，在瀏覽器視窗内顯示的網頁區域。
  • 首次內容繪製 (FCP)：瀏覽器首次開始「繪製」或呈現內容的時間。這可以是頁面的任何方面，包括文字、影像或非白色背景顏色。
  • 頁面大小：頁面上顯示的所有內容和資產的整體檔案大小。
  • 來回行程：此指標計算載入網頁所需的往返次數。HTTP 請求從瀏覽器一路傳輸至來源伺服器，然後伺服器的 HTTP 回應也一路傳回瀏覽器時，就構成了一次來回行程。
  • 阻礙呈現來回行程：來回行程的子類別。「阻礙呈現」是指在可以載入任何其他內容前需要載入的資源。
  • 來回時間 (RTT)來回行程所需的時間。
  • 阻礙呈現資源：這類特定資源（如 CSS 檔案）未載入完成時，會阻止頁面其他部份載入。網頁的阻礙呈現資源越多，瀏覽器無法載入頁面的可能性越大。

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