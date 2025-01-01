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為什麼要測試網站速度？

當汽車製造商開發一款新車型時，它可能在理論上加速很快並且行駛平穩，但在測試駕駛員讓它在跑道上行駛之前，製造商無法知道這輛車實際運行得如何。同樣，一個網站在本地測試環境中的表現，並不總是能很好地表明它在跨越各種網路條件和不同位置的更廣泛網際網路中的表現。

網站速度測試旨在模擬現實環境，並提供網站實際執行效果的資料。網站速度測試應該讓開發人員不僅知道他們的網站或應用程式有多快，還應該知道頁面上的哪些元素導致速度變慢。

網站速度為什麼重要？

表現不佳的網站可能會讓使用者感到沮喪，從而使他們離開。網站效能緩慢會對搜尋排名 (SEO)、轉換率和整體使用者體驗產生負面影響。

開發人員如何測試其網站的速度？

包括 Cloudflare 在內的許多組織都提供網站速度測試。除了提供效能指標外，許多速度測試還能夠識別網頁中減慢頁面速度的單個元素。

除了測試速度之外，Cloudflare 還提供免費的 CDN 服務，可以改善網站效能並減少延遲。

網站速度測試會提供哪些效能指標？

基本的 Cloudflare 速度測試可衡量以下內容：

載入時間： Web 瀏覽器完成下載並顯示網頁所需的時間（以毫秒計）。

Web 瀏覽器完成下載並顯示網頁所需的時間（以毫秒計）。 第一個位元組接收時間 (TTFB)： 瀏覽器收到來自 Web 伺服器的第一個位元組資料所需的時間（以毫秒計）。

瀏覽器收到來自 Web 伺服器的第一個位元組資料所需的時間（以毫秒計）。 請求數：瀏覽器為獲取完全載入網頁所需資源而提出的 HTTP 請求的數量。

並非所有速度測試提供者都會使用相同的效能指標來解析網站速度。其他效能指標包括：