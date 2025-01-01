路由與智慧型路由之間有什麼區別？

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網路路由在網際網路上通常如何運作？

相對於其他通訊方式，網際網路的速度非常快，但是資訊並不會立即到達請求的位置。兩台機器（通常是智慧型手機或筆記型電腦之類的用戶端裝置和 Web 伺服器）之間透過網際網路進行的通訊必須經過各種相互連接的大型網路，並且每個網路都稱為自發系統 (AS)。資料從 AS 傳遞到 AS，直到到達目的地。每個 AS 負責某些 IP 位址。

BGP 如何協助跨網路路由資料？

BGP（邊界閘道通訊協定）使這一切成為可能。BGP 是當 AS 在網際網路交換點 (IXP) 連線時選擇從一個 IP 位址到另一個 IP 位址的最短路徑的通訊協定。

BGP 就像駕駛員，看著地圖並選擇到達目的地的地理上最短路線。如果沒有 BGP，封包可能會盲目地穿越世界各地的 AS，以到達幾英里外的 IP 位址；使用 BGP，封包會採用最直接的路線。

BGP 如何決定路線？

BGP 始終選擇最短的路徑，以便網路流量透過盡可能少的網路躍點到達目的地。BGP 路由器維持最短路由的記錄；這些記錄被稱為「路由表」。路由表根據每個 AS 聲明其擁有的 IP 位址產生。BGP 路由表會因 AS 宣告新的或不同的 IP 位址而變更。

與駕駛員查看地圖不同，網際網路一直在變化，網路不斷上線和下線，AS 採用新的 IP 位址，等等。BGP 根據 AS 在網際網路上通告的資訊保留所有這些變更的更新清單。

當 AS 廣播不准確的路由資訊時，它可能會將網路流量重新導向到錯誤的地方，從而可能影響世界各地的使用者。例如，在 2018 年，由於奈及利亞的 ISP 不小心在網路上廣播了錯誤的路由資訊，Google 經歷了一次服務中斷。（請參閱我們的部落格文章「奈及利亞 ISP 如何意外導致 Google 離線」。）

總的來說，BGP 的有效性足以讓網際網路以其原始建立者從未想過的規模運作。但是，它無法偵測或適應即時網路狀況。它僅根據最短路線做出路由決策。任何在主要高速公路上堵車的人都知道，最短的路線不一定是最快的路線。

什麼是 Smart Routing？

Smart Routing 的速度快於使用 BGP 的標準路由。這就像使用 Google 地圖或 Waze 而不是僅僅在紙本地圖上測量距離。駕駛員或許能夠透過地圖找出最短的路線，但若想要知道當下的最快路線，他們需要參考即時路況資料。

正如透過繞遠路避開交通壅塞來加快通勤時間一樣，Smart Routing 選擇較不擁擠的路由來避免網路壅塞。這可以最佳化資料穿越網路並到達目的地的速度。

Smart Routing 並不是 BGP 的替代路由系統；其實，它一樣是運行在 BGP 上來最佳化路由。

什麼是 Cloudflare Argo？

Argo 是一種智慧路由服務，可根據網路壅塞和可靠性來選擇最佳路由。由於數百萬網站的網際網路流量經由 Cloudflare 網路傳輸，因此 Argo 具有數量充足的樣本，可以明確地判斷流量最壅塞和最暢通的路由。它也會透過切斷不可靠的網路連線來避免封包丟失。