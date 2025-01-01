如何加快每個人的網際網路速度

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有哪些因素會降低網際網路效能？

網路延遲

距離是延遲的主要原因之一。為了使網際網路運作，電腦、伺服器和路由器需要來回通訊，透過綿延數百英里的電纜以電脈衝的形式交換資訊。由於宇宙的物理定律，網際網路本身具有一定的延遲——光速是資訊傳播速度的硬性限制。這非常快，但這仍然意味著資訊需要幾毫秒到近一秒的時間才能透過電纜從用戶端傳輸到伺服器並返回（參閱什麼是延遲？）。

緩慢執行網站

網站速度慢的原因有很多。需要載入一個或多個大型 CSS 檔案、高畫質影像或多個 JavaScript 檔案才能正常運作的網站可能需要很長時間才能呈現。此外，網站的託管位置會影響網站速度，尤其是在不使用 CDN 的情況下；在多倫多託管的網站對於多倫多使用者來說可能表現良好，但在休士頓載入需要很長時間。網站速度測試可以幫助開發人員確定其 Web 資產的表現以及效率低下的地方。

網路攻擊

惡意活動通常會阻礙網際網路速度。例如，對網站的 DDoS 攻擊會顯著降低網站的效能或使網站完全崩潰。

網路擁塞

在任何給定時間可以通過網路的資料量是有限的；可以通過的最大量稱為頻寬。當某個點（無論是在網際網路交換點 (IXP)、資料中心內還是在私人住宅的 LAN 路由器上）的傳入網路流量超過頻寬時，由此產生的網路擁塞會導致網際網路速度變慢，就同高速公路上的汽車太多會導致交通變慢一樣。

網路擁塞可能僅限於某個地理區域，可能會影響整個 ISP 的網路，或者可能發生在家中（例如，如果多人同時嘗試流式傳輸高畫質影片）。

用戶端裝置上的問題

多種情況會導致網站和 Web 應用程式在使用者裝置（用戶端-伺服器模型中的「用戶端」）上表現不佳。例如：

太多開啟的瀏覽器索引標籤或在裝置上執行的處理序可能會降低瀏覽器效能。

由於硬體問題或惡意軟體感染，裝置本身可能會執行緩慢。

在瀏覽器中執行的擴充功能和外掛程式太多也會降低網頁速度。

DNS 如何影響網際網路速度？

Domain Name System (DNS) 會將網域名稱對應或「解析」至 IP 位址，而且由於必須在瀏覽器導覽並顯示網站之前完成這項操作，因此 DNS 解析會影響網站載入的速度。對於大多數消費者來說，他們的 ISP（網際網路服務提供者）預設會指派 DNS 解析程式，如果 ISP 的 DNS 伺服器執行緩慢，這會降低該 ISP 使用者的網際網路速度。

儘管許多使用者不知道此選項，但使用者還可以使用 ISP 以外的 DNS 解析程式。1.1.1.1 是目前速度最快的 DNS 解析程式，旨在減少這些延遲。通常，1.1.1.1 在 10-20 毫秒內回應；其他解析程式可能需要超過 100 毫秒的時間。

CDN 如何加快網際網路速度？

CDN（內容傳遞網路）可大幅減少網路延遲。CDN 在世界各地的伺服器中快取內容，因此無需傳輸即可達到終端使用者處。這樣可以減少網路延遲並加快使用 CDN 的網站。有些 CDN 也會執行負載平衡，這有助於防止網路擁塞。Cloudflare CDN 在全球 200 個城市設有資料中心。這有助於使 Web 內容更接近使用者並加快網站效能。

開發人員如何提高頁面速度？

網站速度對於加快網際網路速度至關重要。開發人員可以透過最佳化影像、保持程式碼盡可能短以及通常保持頁面檔案大小盡可能小來保持頁面速度。他們還可以最後載入阻礙呈現的資源*，這實際上並沒有使網頁載入更快，但確實允許瀏覽器更快地呈現使用者看到的內容。使用 CDN 還可以讓網頁載入得更快。

*阻礙呈現的資源是在可以載入其他任何東西之前需要載入的檔案，例如 CSS 和 JavaScript。

如何改善網際網路路由並減少網路擁塞情況？

交通擁堵在大城市非常普遍。為了避開擁堵和惡劣的路況，一些司機選擇使用 Waze 等智慧地圖應用程式，將他們重新指引到不太擁擠的道路上。與許多司機的駕駛路線一樣，網際網路路由將網路流量轉寄到兩點之間的最短距離。但實際上，這並非總是最快的路線。主要的網際網路路由通訊協定 BGP 在保持網際網路基礎結構的全球連接方面很有效，但在流量層級方面並不「智慧」——它無法根據流量和/或網路擁塞選擇不同的路線。BGP 對於網際網路的一般操作至關重要。接下來需要的是 BGP 之上的智慧層。

Argo Smart Routing 就是執行此操作的服務範例。改進網際網路路由，以便可以根據這些因素重新路由網路流量，從而使整個網際網路更快。Argo 建立在 BGP 出色的彈性之上，並能夠尋找繞過擁塞路徑的方法。