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什麼是 HTTP？為什麼 HTTP/2 比 HTTP/1.1 更快？

HTTP 代表超文字傳輸通訊協定，它幾乎是所有 Web 應用程式的基礎。更具體地說，HTTP 是電腦和伺服器用於請求和傳送資訊的方法。例如，當有人在筆記型電腦上導航到 cloudflare.com 時，他們的 Web 瀏覽器會向 Cloudflare 伺服器傳送 HTTP 請求，以獲取頁面上顯示的內容。然後，Cloudflare 伺服器會傳送 HTTP 回應，其中包含瀏覽器向使用者顯示的文字、影像和格式。

什麼是 HTTP 版本？

HTTP 的第一個可用版本誕生於 1997 年。由於它經歷了多個開發階段，因此 HTTP 的第一個版本稱為 HTTP/1.1。此版本仍在網路上使用。

HTTP/2 是什麼？

2015 年誕生了一個新的 HTTP 版本，稱為 HTTP/2。HTTP/2 解決了 HTTP/1.1 的創造者未曾預料的幾個問題。特別是，HTTP/2 比 HTTP/1.1 更快，更高效。HTTP/2 速度更快的一個表現是在載入過程中如何對內容進行優先順序排序。

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什麼是優先順序？

在 Web 效能的環境中，優先順序是指載入內容片段的順序。假設使用者造訪新聞網站並導覽至一篇文章。應該先載入文章頂部的照片？先載入文章的文字？還是先載入橫幅廣告？

優先順序會影響網頁的載入時間。例如，某些資源（例如大型 JavaScript 檔案）如果必須先載入，則可能會阻礙頁面其餘部分的載入。如果最後載入這些阻礙呈現的資源，則可以一次載入頁面的更多部分。

另外，這些頁面資源的載入順序會影響使用者對頁面載入時間的感知。如果僅首先載入幕後內容（如 CSS 檔案）或使用者無法立即看到的內容（如頁面底部的橫幅廣告），則使用者會認為該頁面根本沒有載入。如果首先載入對使用者最重要的內容（例如頁面頂部的影像），則使用者會覺得頁面載入速度更快。

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HTTP/2 中的優先順序如何影響效能？

在 HTTP/2 中，開發人員可以親自動手操作，對優先順序進行詳細控制。這使他們能夠將感知和實際頁面載入速度最大化到 HTTP/1.1 無法企及的程度。

HTTP/2 提供了一個稱為加權優先順序的功能。開發人員可以決定每次先載入哪些頁面資源。在 HTTP/2 中，當用戶端請求網頁時，伺服器會一次性將多個資料流傳送到用戶端，而不是逐個依次傳送。這種資料遞送方法稱為多工。開發人員可以為這些資料流分別指派一個不同的加權值，該值告訴用戶端首先要呈現哪個資料流。

想像一下，Alice 想讀她的朋友 Bob 寫的小說，但 Alice 和 Bob 都只透過普通郵件進行交流。Alice 給 Bob 寫了一封信，要求 Bob 將他的小說寄給她。Bob 決定按 HTTP/1.1 樣式寄送小說：他一次郵寄一章，只有在收到 Alice 確認她收到了上一章的回信後，他才郵寄下一章。使用這種內容傳遞方法，Alice 需要數週時間才能閱讀完 Bob 的小說。

現在假設 Bob 決定按 HTTP/2 樣式向 Alice 寄送他的小說：在這種情況下，他分別郵寄小說的每一章（以保持在郵政服務的大小限制內）但同時寄送。他還為每一章編號：第 1 章、第 2 章等。現在，Alice 一下子收到了這本小說，並可以在她自己的時間按正確的順序組裝起來。如果缺少一章，她可能會寄送一個快速回覆，要求找到那一章，否則這個過程就完成了，Alice 可以在幾天內讀完這本小說。

在 HTTP/2 中，資料是一次性傳送的，就像 Bob 一次給 Alice 寄送多個章節一樣。就像 Bob 一樣，開發人員開始對 HTTP/2 中的章節進行編號。他們可以決定是先載入網頁文字，還是先載入 CSS 檔案或 JavaScript，或者他們認為對使用者體驗最重要的任何內容。

HTTP/2 和 HTTP/1.1 對效能的影響有何其他區別？

多工：HTTP/1.1 依次載入各個資源，因此，如果無法載入某一資源，它將阻礙其後的所有其他資源。相比之下，HTTP/2 可以使用單個 TCP 連線來一次傳送多個資料流，使得任何資源都不會阻礙其他資源。為此，HTTP/2 將資料拆分為二進位程式碼訊息並為這些訊息編號，以便用戶端知道每個二進位訊息所屬的流。

伺服器推送：一般而言，伺服器只會在用戶端要求時才向用戶端裝置提供內容。但是，這種方法對於現代網頁並非始終可行，因為這些網頁通常涉及用戶端必須請求的幾十個單獨資源。HTTP/2 透過允許伺服器在用戶端請求之前向用戶端「推送」內容來解決此問題。伺服器還會傳送一條訊息，讓用戶端知道預期推送的內容是什麼，就像 Bob 在寄送整本書之前向 Alice 寄送小說目錄一樣。

標頭壓縮：小檔案的載入速度比大檔案快。為了提高 Web 效能，HTTP/1.1 和 HTTP/2 都會壓縮 HTTP 訊息以使其更小。但是，HTTP/2 使用一種稱為 HPACK 的更進階壓縮方法，可以消除 HTTP 標頭封包中的多餘資訊。這樣可以從每個 HTTP 封包中消除幾個位元組。考慮到即使只載入一個網頁時所涉及的 HTTP 封包的數量，這些位元組會迅速累加，從而加快了載入速度。

什麽是 HTTP/3？

HTTP/3 是 HTTP 通訊協定的下一個提議版本。HTTP/3 尚未在 Web 上廣泛採用，但它的使用量正在增長。HTTP/3 和以前版本的通訊協定之間的主要區別在於 HTTP/3 透過 QUIC 而不是 TCP 執行。QUIC 是一種更快、更安全的傳輸層通訊協定，專為現代網際網路的需求而設計。

Cloudflare 如何幫助開發人員實作 HTTP/2 以獲得更快的效能？

Cloudflare 支援 HTTP/2 的所有功能。Cloudflare 上的 Web 內容可以一鍵免費開啟 HTTP/2。除了 HTTP/2 之外，Cloudflare 還支援 HTTP/3。如果您受到最近的 HTTP/2 Rapid Reset 攻擊的影響，請聯絡我們以立即獲得保護。